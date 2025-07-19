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名菜重現！圓山牛排館新主廚獻上殿堂級「羅西尼牛排」

聯合新聞網／ TTN旅報
圓山牛排館即日起至9∕30限期推出羅西尼牛排套餐，特選頂級牛排搭配香煎鴨肝與松露醬汁，完美詮釋法式料理的經典精髓，每客4,200元起，歡迎親身體驗這道傳奇名菜的法式浪漫魅力。 圖／圓山大飯店 提供
圓山牛排館即日起至9∕30限期推出羅西尼牛排套餐，特選頂級牛排搭配香煎鴨肝與松露醬汁，完美詮釋法式料理的經典精髓，每客4,200元起，歡迎親身體驗這道傳奇名菜的法式浪漫魅力。 圖／圓山大飯店 提供

【文・旅報傳媒】

世紀名菜重現！圓山牛排館「羅西尼牛排」演繹舌尖上的法式奢華。台北圓山大飯店的餐飲傳奇再譜新篇，作為全台第1家5星級飯店牛排館，圓山牛排館近日迎來新任主廚，並重磅復刻一道融合音樂靈魂與美食藝術的世紀經典名菜—「羅西尼牛排」（Tournedos Rossini），即日起至2025年9／30限時供應，為台灣頂級餐飲市場再掀話題。

這道被譽為法式料理殿堂級的傳奇料理，由擁有25年深厚西餐資歷的圓山牛排館主廚廖健皓親自操刀。廖健皓擅長運用低溫烹調、炭火直烤與香料乾式熟成等技法。這道料理不僅是美食的象徵，更充滿故事與情懷，連法國總統馬克宏都曾在重要國宴上指定此道菜色，因此希望能將經典美味敬獻圓山貴賓，與更多饕客分享。

羅西尼牛排看似簡單，卻極度考驗廚師對火候與食材比例的精準掌控。為重現這道百年經典，特別嚴選美國Prime等級的菲力牛排為基底，以高溫香煎鎖住肉汁，使表層微焦酥香；接著鋪上整塊以低溫慢煎的厚實鴨肝，保留其滑順細緻的油脂口感；最後的點睛之筆，則是在桌邊為賓客現刨上頂級黑松露片，馥郁香氣撲鼻而來，入口後的三重奢華滋味層層交疊，餘韻無窮。

圓山牛排館新任主廚廖健皓以「復刻經典‧講究細節」，重現歷經百年仍備受推崇的羅西尼牛排，希望將這道充滿故事與情懷的料理，帶到圓山的餐桌與更多饕客分享。 圖／圓山大飯店 提供
圓山牛排館新任主廚廖健皓以「復刻經典‧講究細節」，重現歷經百年仍備受推崇的羅西尼牛排，希望將這道充滿故事與情懷的料理，帶到圓山的餐桌與更多饕客分享。 圖／圓山大飯店 提供

圓山大飯店總經理方遠懷指出，圓山牛排館歷經時代淬鍊，已沉澱出獨特的品牌價值。此次特別拔擢飯店長期栽培、深具傳承意義的自家主廚廖健皓擔綱大任。廖健皓主廚不僅擁有豐富的西餐料理經驗，更曾獲多次國際美食競賽肯定，他的加入無疑為圓山牛排館注入了創新與傳承兼具的職人精神。

圓山牛排館即日起至2025年9／30，限時推出「羅西尼牛排」套餐，每套定價4,200元，敬邀饕客提前預約，親身體驗這道傳奇名菜所帶來的法式浪漫與極致味蕾享受。

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