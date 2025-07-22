蘋蘋與安安來了！2025「鷄籠中元祭」療癒裝置藝術暖心登場

在熱鬧中找回一點溫暖、在儀式中感受一些童心，這正是今年鷄籠中元祭最不一樣的亮點！「蘋蘋與安安」要陪你一起過一個溫柔的中元節。

2025鷄籠中元祭以更親民、溫暖的姿態重返民眾視線！藝術家蔡潔莘以「平安」為主題，創作出裝置作品《幸福蘋安抱抱》，透過象徵與諧音設計出兩位療癒角色——象徵祝福的紅蘋果女孩「蘋蘋」，與守護基隆港灣的長髮角色「安安」。這對角色彷彿從城市繪本中走出，為這座節慶之城注入柔和的藝術氣息，讓中元祭不只傳承信仰，更有了創意與微笑。





▲圖片來源：基隆市文化觀光局FB





裝置藝術 × 城市草地，打造打卡祈福新熱點



展覽地點設於基隆美術館廣場草皮區，自7月8日至9月21日展出。廣場上，蘋蘋與安安張開雙臂邀你擁抱，吸引大批民眾前來拍照、互動、祈願。不論是親子出遊還是朋友散步，都能在這片綠地上感受到來自藝術與節慶交會的溫度。透過擁抱角色的那一刻，也象徵將祝福與平安帶入日常生活之中，創造屬於每個人的中元記憶。





▲圖片來源：基隆市文化觀光局FB





以藝術傳遞祈願，擁抱中元節的全新面貌



《幸福蘋安抱抱》讓我們重新認識中元祭不只是莊嚴儀式，也可以是心靈療癒的時光。藝術不再遙遠，而是以最溫柔的方式走進基隆人的節慶日常。在祈福與擁抱中，這件作品化身為現代人心靈的寄託與文化的橋樑，也象徵著一座城市對幸福與平安的集體想像。





【2025鷄籠中元祭裝置藝術】

展出期間：2025/07/08 - 2025/09/21

展出地點：基隆美術館廣場（草皮前）





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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