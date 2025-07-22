搖滾、味覺全解鎖！貢寮「海洋獨立音樂大賞」7／26起連兩天熱血開唱

【旅奇傳媒/編輯部整理】盛夏來臨，由新北市政府主辦最受樂迷期待的音樂盛典-2025新北市河海音樂季分三場次點燃夏季，其中貢寮場海洋音樂祭，將於07/26-07/27在風光明媚的福隆貢寮海水浴場盛大登場！結合原創音樂競賽、人氣樂團演出與風格多元的市集活動，打造全方位的海邊夏日派對，邀請一同沐浴陽光、感受音浪、品嚐美食，享受最熱血的兩天一夜。

音樂祭首日（07/26）將進行備受矚目的「海洋獨立音樂大賞」10強決賽，經過前期激烈的初選及會前賽後，由評審團選出最具原創精神與現場魅力的10組，包含：共振效應、Black Goodie 黑古蒂、卜星慧樂團、DrunkMonk 撞克茫客、夢遊旅人、DiePression、廢棄物處理部、Ostar Band、Mazbar & Lalan、江晟榮，將在這場音樂大賞中角逐年度優勝；第二日（07/27）則由多組重量級知名樂團及藝人接力演出，從午後到夜晚，為樂迷帶來一場充滿爆發力與創造力的音樂盛宴，讓福隆海灘沉浸在節奏與海風交織的熱烈氛圍中。

▲音樂祭首日07/26將進行備受矚目的「海洋獨立音樂大賞」10強決賽。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

今年音樂祭現場同步規劃特色市集，包含貢寮在地5家業者所販售的飲料、手工粉圓及涼圓，也集結多家人氣餐飲品牌，販賣清涼的冰品、燒烤、漢堡、地瓜球、炸雞、以及音樂祭不可或缺的酒類飲品！現場也特別邀請 Yahoo 打造品牌互動專區，規劃一連串趣味互動體驗，讓樂迷們在享受音樂之餘，也能盡情滿足味蕾、玩好玩滿！音樂祭活動期間還可以免費入場觀看「2025福隆國際沙雕藝術季」，今年結合迪士尼品牌打造「迪士尼仲夏歡樂祭 Disney Summer Funfest」主題沙雕展，展期至09/30 (二)，千萬不要錯過這個機會！

▲音樂祭活動期間還可以免費入場觀看「2025福隆國際沙雕藝術季」。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區／提供

新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，新北市大型音樂活動經過多年的淬鍊，早已成為台灣原創音樂的重要象徵與夏日必訪的音樂盛典。今年在維持音樂核心精神之餘，更以多元市集、美食策展與品牌互動提升整體體驗，邀請全台樂迷與旅人共襄盛舉，來到福隆，在陽光、海風與音樂的包圍下，寫下屬於自己最搖滾、最熱血的夏日篇章。更多活動相關訊息，請參閱「新北市河海音樂季」臉書粉絲專頁。

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