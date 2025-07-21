不只能買乾貨還是貓貓天堂　「大稻埕貓店長」卡哇伊人氣PK

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

我曾在大稻埕長住數年，當時的生活的點點滴滴與迪化街密不可分，從採買食材、品嚐古早味、挑選生活小物、拍照取景，生活的腳步與靈感都在街區裡自然而然發生。也因為這樣的日常駐足，我注意到許多店家都養著貓。貓咪們有些趴在櫃台上觀察人來人往，有的蜷在貨架間打盹，彷彿是這些傳承大稻埕獨特風情的老店不可分割的一部分。從與多家店主人閒聊中得知，因為南北乾貨鮮味濃郁容易引來老鼠，最初養貓主要是為了驅鼠，沒想到日子一久，這些貓竟成了店鋪的招財吉祥物。許多看似嚴肅的老闆，一聊到貓就整個人融化，笑容滿面地細數自己的愛貓很會撒嬌、多才多藝，人氣旺盛甚至有日本客人回國後還特地寫信來問候貓咪等等。這些喵星人悄悄拉近了人與人之間的距離，也讓大稻埕古意盎然的紅磚街區多了幾分溫柔的風景。

▲陽光灑落在迪化街十連棟的騎樓與迴廊之間，時間彷彿放慢了腳步。

▲店裡有貓、轉角有茶，南北貨堆出一整條街的時光味道。





天山行

貓店長｜糖糖 ♂（10歲）

▲門口慵懶趴著的糖糖，成了最吸睛的風景。

販售日本精緻食材的天山行，是我最常光顧的店家之一。而這家店裡最受歡迎的不只有食材，還有經常坐鎮門口的店貓糖糖。牠親人不怕生非常受歡迎，是街坊公認的風雲人物，節日常收到熟客送來的小禮物。不過糖糖年紀漸大，圓潤的身材為了健康得控制飲食，肚子餓沒東西吃時糖糖會直接走到隔壁找「姊姊」討零食，理直氣壯的模樣令人會心一笑。糖糖還有一位遠在大阪的超級粉絲阿嬤，阿嬤說為了糖糖她願意每年都來台灣看牠。疫情期間無法來訪，等到解封時，九十多歲的阿嬤已無法遠行，便托孫女代為前來，並透過視訊與糖糖重逢。那一刻，畫面中的糖糖不動如山，畫面外的阿嬤開心的像個孩子，在這條街上，有些貓，早已成為人們心中的寄託與牽掛。

▲老闆看著糖糖的眼神都快冒出愛心了！





元信蔘藥行

貓店長｜喵喵♂（5歲）

▲喵喵店長上班中，今天有預約嗎？

近期在社群媒體爆紅的短腿喵喵，是元信蔘藥行的店貓。我第一次看見喵喵是2020年拍攝台北畫刊迪化街貓咪專題時巧遇的。當時僅兩個月大的喵喵，短腿加上大頭，可愛得像是絨毛玩具，讓人一見傾心。老闆娘笑說因為兒子想開貓咖啡，便先讓他體驗養貓的責任感。隔年我受大稻埕創意街區發展協會的邀請參加店貓攝影展與講座，再度前往元信拍攝照片時喵喵竟已發腮成圓臉肉球，一度讓我驚呼「這真的是同一隻貓嗎？！」肉嘟嘟的模樣人氣爆棚，成為當時攝影展中最受歡迎的主角之一。只是喵喵個性較害羞怕生，若遇見牠，不妨以安靜的姿態遠距離欣賞這位街區小明星。

▲喵喵兩個月大的模樣就像絨毛玩偶，一年後再度前往拍攝時喵喵已發腮成圓臉肉球。

▲害羞的喵喵經常躲在櫃子後方，千萬不要因為太興奮嚇到牠喔！





黃永生蔘藥行

貓店長｜薯條♂（7歲）、香奈兒♀（7歲）

▲厭世臉的薯條經常趴坐在店門口的桌下。

▲看起來非常貴氣的香奈兒其實脾氣不太好。

薯條與香奈兒，是迪化街最具戲劇性的雙貓組合。圓滾滾的薯條雖然眼神總是透著一股厭世感，卻非常親人，不怕生，時常坐鎮門口，是街區中最容易遇見的明星貓之一。摸牠後腳時還會發出像在罵人的聲音，十分有戲。而香奈兒就不一樣了，高貴、冷淡且脾氣不太好，也不喜歡被碰。曾有一位日本遊客太喜歡她，店員雖再三提醒，對方仍忍不住摸了幾下，結果真的被咬還當場噴血。幸好店員立刻協助消毒，日本客人邊止血邊連聲道歉，回國後甚至寄來明信片，懇求店家別罵香奈兒，「都是我不對，請不要責怪香奈兒。」一隻會咬人還能收粉絲信的貓，也只有在迪化街，才能如此理直氣壯又惹人憐愛。

▲店員們都非常疼愛薯條和香奈兒。





合信蔘藥行

貓店長｜Money♂（2歲）、可樂♂（1歲）

▲左邊是Money、右邊是可樂，兩兄弟一個小V臉一個大餅臉（咦？）

因為左右鄰居都養貓，導致老鼠紛紛跑進自家店裡，合信的老闆於是火速請來第一隻親人又愛撒嬌的店貓Money，後來又從彰化收養了活潑好動的橘貓可樂。大稻埕的貓大多採放養模式，牠們在街區自由穿梭，有些常駐店裡鮮少出門，有些則喜歡到隔壁串門子，甚至爬到屋頂抓小鳥。可樂從小就喜歡到處探險，曾經一度走失20多天，原來是被好心人誤當浪貓帶回新北市收養，直到可樂的「親友」在網路上看到走失公告，這隻野性十足的小貓才平安回到迪化街的懷抱。如今牠因為太皮，身上已配戴iTag定位器。結紮後的可樂個性穩定許多，走動範圍也變小，但那雙靈動的眼睛，依舊寫滿自由。

▲認真上班的可樂似乎很想幫忙。





Originn

貓店長｜歐胖♂（12歲）

▲一樓的選物店與精品咖啡。

結合選物店、咖啡與旅宿的Originn，低調卻充滿設計感。而真正鎮店的靈魂角色，是那隻名聲遠播的橘貓歐胖。一身帥氣外表配上菸酒嗓，再加上自帶的明星氣場，讓牠成為迪化街最知名的店貓之一。曾透過寵物溝通師的轉述，聽牠理所當然宣稱自己是「迪化街最帥的貓」，老闆笑說牠的個性簡直就像日本著名公關羅蘭，自信又不可一世，於是我私下戲稱牠的全名應該是「歐胖．羅蘭」。歐胖最迷人的習慣，是夜裡會隨機巡房挑選願意陪睡的旅人，許多客人入住Originn就是希望能獲得歐胖的青睞。現在牠的粉絲來自世界各地，信件與禮物源源不絕，店家還特地用歐胖的貓手印幫牠製作了專屬收件印章。對單眼鏡頭情有獨鍾的歐胖，總能拍出一臉巨星氣場，是天生屬於鎂光燈下的男主角。

▲還不快來找我玩！（吼）

▲歐胖由於粉絲寄來的包裹太多店家還特地幫牠製作了專屬收件印章。

▲歐胖夜裡會隨機巡房挑選願意陪睡的旅人，住宿當晚我非常幸運獲得他的翻牌！





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