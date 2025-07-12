板橋小巷內的創意台式麵館，「鹹蛋黃＋銷魂焢肉」吃過都會懷念！

這家藏在板橋小巷裡的創意台式料理店——肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY，不只名字可愛，餐點更是讓人驚艷到不行！從湯品、主食、配菜到整體空間氛圍，每一項都能感受到用心，吃完真的大滿足！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜交通位置

巷子內稍微隱密一點，但 Google Map 定位很準確，從捷運江子翠站步行大約7分鐘即可抵達，地理位置還算便利。

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY

地址：新北市板橋區文化路二段125巷38號

營業時間：11:00-14:00、17:00-19:30、每周二公休

營業電話：02 8259 5189

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜用餐環境

一進門就被空間美學驚艷到！整體走的是清水模搭配青花瓷磚的混搭風，牆上還有綠意盎然的植栽點綴，簡約中帶點個性。整間店乾淨清爽，空氣流通，用餐座位舒適，連桌與桌的距離都不擁擠，這點對我來說超加分！

除了有4人座、6人座位，單人來用餐也OK唷！

內用飲品無限供應：有糖紅茶、無糖紅茶、白開水自取，夏天用餐很加分呀！

另外餐具、醬料也自行取用，也備有兒童椅。

用餐完畢記得要將餐盤放至回收區唷！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜菜單價格

肚肚餐室提供單點與套餐兩種選擇，讓人可以依照食量與預算自由搭配，以及期間限定的菜色，也有提供滷味搭配，可以自己選喜歡的組合當小菜～

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜餐點品嚐

黃金流沙老油條勁麵

這道是鹹蛋黃控的最愛！使用天然麥粉手工製作的麵條，口感Q彈帶嚼勁，單吃就很優秀～自家特製的黃金流沙鹹蛋黃醬，鹹香中帶點甜甜的尾韻，整體不會過膩，搭配爆漿水波蛋與酥脆老油條，油條吸飽醬汁後依然酥脆，一口咬下真的超滿足！多層次口感讓人一口接一口慾罷不能！

單點也有附一碗清雞湯，而且可以續湯，溫潤順口，搭配這道鹹香主食，剛好解膩又暖胃。

可以加點店家的特製辣醬及酸菜，轉換一下不同風味！

黯燃銷魂勁麵（套餐）

每日限量、賣完就沒的銷魂焢肉麵，是我此行最期待的一道！麵條Q彈中帶著微辣香氣，而上面的焢肉完全沒有讓人失望——厚切但軟Q入味，一口咬下立刻化開，肉香濃郁，重點是醬汁濃厚卻不死鹹，整體融合得恰到好處。

湯品三選一：人蔘雞湯、香菇雞湯、麻油雞湯

我們選了「人蔘雞湯」，原以為只是搭配湯，沒想到是整整一大碗！湯頭清甜、無苦味，甘甜爽口且雞肉給得大器，是會讓人想獨立再點一碗的好喝程度！這碗單點價要160元，搭套餐真的超划算～

當天套餐搭配的是胡麻海帶絲，酸甜脆口，清爽又解膩！

肚肚餐室不只是好吃，更是讓人吃得開心、吃得滿意的那種店。每一樣細節都很到位，從食材選用到味道呈現，都吃得出他們的講究與堅持。

如果你剛好在板橋附近，或者想找一間「吃完會想推薦給朋友」的高CP值小館，肚肚餐室絕對是值得一訪的口袋名單！

下次我還想再來挑戰他們其他麵食，還有聽說麻油雞湯也超猛…已經列入下回必點清單啦～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY

地址：新北市板橋區文化路二段125巷38號

營業時間：11:00-14:00、17:00-19:30、每周二公休

營業電話：02 8259 5189

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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