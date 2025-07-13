快訊

要求幫修電桿 嘉義男阻台電施工…警協調非施工範圍「屬私人設置」

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

新北水岸生活新指標！「CHILL LAND 趣悠天地」預計年底登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）
▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）

一場結合休閒、運動與美學的河濱改造工程正在悄悄進行中！新北溪洲公園年底將以全新風貌「CHILL LAND」重返民眾視野，讓你重新定義什麼叫做真正的CHILL！

為讓河濱空間回應市民對於自然與休憩的多元期待，新北市政府積極推動溪洲公園的整體升級改造。座落於新店溪中游段、碧潭橋與陽光橋之間的溪洲公園，長年以來便是市民親水活動的重要據點。此次市府透過「全國水環境改善計畫」補助與自籌經費，共投入4,600萬元，將約3.4公頃的公園範圍進行大規模優化，預計年底完工，進一步完善整個大碧潭休憩圈。


▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）
▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）


「CHILL LAND 趣悠天地」正式登場，三大主題區精彩可期

此次工程以「樂趣X悠遊」為設計概念，結合時下最流行的CHILL生活元素，打造命名為「CHILL LAND 趣悠天地」的全新園區。整體設計順應地形特色，劃分為「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」與「悠活大平台區」三大主題分區。園區不僅延伸既有步道、串聯碧潭與陽光運動區，還導入生態思維與都市美學，為新店溪增添一座兼具功能性與觀賞性的城市綠洲。


▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）
▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）


水漾博物館無圍牆展開，結合生態教育與永續理念

溪洲公園的改造不僅止於外觀與設施升級，更致力於傳遞環境保育與水文化的核心精神。園區未來將配合碧潭堰工程成果，打造無圍牆「水漾博物館」，藉由水生態與文化展示，讓市民在休憩的同時，深入了解水資源與生態保育。此外，工程期間也特別避開外來種「小花蔓澤蘭」的花期進行施作，並號召社區參與除蔓行動與導覽課程，展現出高度的環境敏感度與教育推動力。


▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）
▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）


友善設計全面升級，打造包容與舒適的休閒環境

「CHILL LAND 趣悠天地」在設計細節上同樣用心，除了強調綠意與空間美感，園區更導入「無障礙景觀廁所2.0」新制，採用鋁製輕便門片與貼心照護床設置，讓行動不便者也能自在使用，體現真正的無障礙友善精神。從硬體改善到生態永續，溪洲公園的這次變身，無疑將為新北市民帶來一處既放鬆又具啟發性的理想場域。


▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）
▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>退網還海！新北再創海洋保育新頁 打造全台首座珊瑚海岸！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

碧潭 博物館 公園

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

輝達將在以國設科技園區

7月17日城鎮韌性演習登場 新北汐止警分局開協調會

解約延宕 新北汐止汐科站增出口接續工程明年10月完工

新北植癒蒔光節 結合農業與療癒打造綠生活

相關新聞

新北水岸生活新指標！「CHILL LAND 趣悠天地」預計年底登場

山與海的邊界，藏著時間沖刷出的藝術風景。2025福爾摩沙北海岸藝術季，邀你沿著基隆至淡水，漫步於漂流木構築的詩意現場，重拾與自然的深層連結。

板橋小巷內的創意台式麵館，「鹹蛋黃＋銷魂焢肉」吃過都會懷念！

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 這家藏在板橋小巷裡的創意台式料理店——肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY，不只名字可愛，餐點更是讓人驚艷到不行！從湯品、主食、配菜到整體空間氛圍，每一項

盛夏限定美景！ 台北玫瑰園「薑荷花」夢幻盛放 淡香粉嫩、姿態清麗脫俗

誰說荷花只能水上盛開？在台北玫瑰園，夏日驚喜悄悄降臨——粉嫩優雅的薑荷花正悄然展現「陸地荷花」的夢幻姿態，為園區注入一抹淡雅而動人的夏日色彩。

鐵道歷史復活現場！國定古蹟「臺北機廠」7月底首度開放參觀

喜愛鐵道文化的你，終於等到了！從柴電工場到員工澡堂、從火車動力到人文記憶，「國家鐵道博物館」第一階段將於7月31日隆重開館，邀你一同上車、穿越時代。

基隆嶼登島心得攻略｜基隆最美海上地標．攻頂182m無敵海景

你有沒有在北海岸旅行時，看見海上一座小島，曾脫口而出：「哇！是龜山島耶！」別再誤會囉，那很可能就是基隆最美的海上地標－基隆嶼。基隆嶼登島每年只有四月至十月開放，這座神秘小島，離本島不到30分鐘航程，卻藏著超出想像的壯麗景色。今天就讓趣編帶你從基隆嶼登島的預約申請、步道動線，到秘境景點通通攻略到底。報名出發前，先看這篇就對了！

台北「蔬食Buffet」吃到飽400元有找！數十道原型優質料理 還能爽嗑2.5小時

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 藏身台北松山站旁的都市綠洲-【旭穗蔬食VEGANala植境店】 【旭穗蔬食VEGANala植境店】讓蔬食不只是清淡，更是一種生活風格，強調天然原型食物、營

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。