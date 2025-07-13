新北水岸生活新指標！「CHILL LAND 趣悠天地」預計年底登場

一場結合休閒、運動與美學的河濱改造工程正在悄悄進行中！新北溪洲公園年底將以全新風貌「CHILL LAND」重返民眾視野，讓你重新定義什麼叫做真正的CHILL！

為讓河濱空間回應市民對於自然與休憩的多元期待，新北市政府積極推動溪洲公園的整體升級改造。座落於新店溪中游段、碧潭橋與陽光橋之間的溪洲公園，長年以來便是市民親水活動的重要據點。此次市府透過「全國水環境改善計畫」補助與自籌經費，共投入4,600萬元，將約3.4公頃的公園範圍進行大規模優化，預計年底完工，進一步完善整個大碧潭休憩圈。





▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）





「CHILL LAND 趣悠天地」正式登場，三大主題區精彩可期

此次工程以「樂趣X悠遊」為設計概念，結合時下最流行的CHILL生活元素，打造命名為「CHILL LAND 趣悠天地」的全新園區。整體設計順應地形特色，劃分為「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」與「悠活大平台區」三大主題分區。園區不僅延伸既有步道、串聯碧潭與陽光運動區，還導入生態思維與都市美學，為新店溪增添一座兼具功能性與觀賞性的城市綠洲。





▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）





水漾博物館無圍牆展開，結合生態教育與永續理念

溪洲公園的改造不僅止於外觀與設施升級，更致力於傳遞環境保育與水文化的核心精神。園區未來將配合碧潭堰工程成果，打造無圍牆「水漾博物館」，藉由水生態與文化展示，讓市民在休憩的同時，深入了解水資源與生態保育。此外，工程期間也特別避開外來種「小花蔓澤蘭」的花期進行施作，並號召社區參與除蔓行動與導覽課程，展現出高度的環境敏感度與教育推動力。





▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）





友善設計全面升級，打造包容與舒適的休閒環境

「CHILL LAND 趣悠天地」在設計細節上同樣用心，除了強調綠意與空間美感，園區更導入「無障礙景觀廁所2.0」新制，採用鋁製輕便門片與貼心照護床設置，讓行動不便者也能自在使用，體現真正的無障礙友善精神。從硬體改善到生態永續，溪洲公園的這次變身，無疑將為新北市民帶來一處既放鬆又具啟發性的理想場域。





▲圖片來源：新北水漾FB（圖示為模擬圖）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>退網還海！新北再創海洋保育新頁 打造全台首座珊瑚海岸！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」