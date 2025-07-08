「福爾摩沙北海岸藝術季」7／18精彩登場 不錯過！漂流木藝術共創饗宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025福爾摩沙北海岸藝術季」即將於07/18-09/28於北海岸多處地點隆重登場！本屆藝術季為第三年舉辦，由交通部觀光署指導，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦、朱銘美術館承辦，同時串聯農業部農村發展及水土保持署臺北分署及新北市政府文化局於北海岸的相關藝文活動與創作，共同打造屬於北海岸夏季的藝術饗宴。

本屆藝術季以《漂流木演義》為主題，展現自然力量的痕跡與人文連結的詩意，邀請18位當代藝術家展開漂流木創作，於北海岸地區展出大型地景與農村共創裝置藝術，構築「藝術漂流線」，以山海為語彙，講述自然與社群交織的故事。漂流木象徵著流動、記憶與變遷，每一塊木頭都承載著自然與人類活動的痕跡。藝術家透過創作回應環境變遷、再生循環與地方歷史，邀請觀眾重新思考人與自然、藝術與生活之間的關係。邀請觀眾以五感體驗「漂流木」所蘊含的時代與生態意義，打造一場集結展演、教育、共創，跨越藝術、環境與人文的藝術季。

▲藝術作品「水種子」製作中。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

本屆藝術季以金山朱銘美術館為承辦單位及核心策展團隊，攜手在地深耕團隊－浪金山、子隆山房（石門雕塑中心）及食考房擔任區域策展團隊，邀請藝術家李蕢至、謝懷賢、丘智偉、路瓦．里維拉、張國耀、陳淑燕、邱俊維、江孟禧、謝其軒、李汪澤、鍾濬丞、游佳臻、曾俊豪、許俊翔、李振盛、趙玉燕、王宏祥、Martyn Barratt，於北海岸自然場域中進行現地創作，發展具公眾參與性的藝術裝置，呼應北海岸多元的自然與人文地貌。

今年的展覽及活動區域橫跨北海岸的基隆、萬里、金山、石門、三芝及淡水地區，主展區有8件大型地景藝術裝置分別位於朱銘美術館園區及白沙灣遊憩區，結合臺二線沿岸4座公車亭再造藝術創作，以及嵩山梯田、忠寮農村與三生步道之3件農村共創地景藝術，構築「藝術漂流線」，結合地景藝術與日常通勤路線，讓藝術走出展館、進入社群。公車在濱海路線上日復一日地行駛，如同漂流木的流轉旅程，串起北海岸的風景與記憶，也延伸藝術與觀光的無限可能。

▲藝術家路瓦· 里維拉製作「秋天耳語」。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

本屆藝術季不僅是一場藝術展覽活動，更是一項匯聚創作、教育與社群共築的文化行動計畫。朱銘美術館與在地小學推動藝術共創「漂流魚游學校」計畫，總共超過250位小學生參與彩繪漂流魚。邀請藝術家江孟禧帶領復興高中學生進行藝術營《漂流．造舟》，用雙手和創意，將漂流木變身成為一艘艘乘載想像的船。 透過藝術家的引導與合作，將具有地方記憶的漂流木轉化為具生命力的創作，深化社群參與文化連結。這些共創作品不僅成為社區的文化實體，也促進居民認同、凝聚力與在地參與感。

▲參展藝術家江孟禧帶領復興高中學生進行藝術營《漂流．造舟》。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

另外，藝術季開幕活動《漂流光影－盛夏樂章》將於07/19（六）19:00盛大登場，結合擊鼓、舞蹈、光影與煙火，打造震撼感官的多媒體藝術演出，展現自然萬象與藝術創造的交融之美，打造感官震撼的跨域藝術饗宴，現場並有四季食農市集，展售北海岸地區在地農特產美食及藝術手作品。

為讓更多遊客享受北海岸夜晚藝文的浪漫，07/19（六）與07/26（六）兩日17:30後，朱銘美術館將開放夜間免費入館，歡迎在星光下徜徉藝術園區，體驗雕塑、表演藝術與自然交會的迷人夜色。

▲「漂流魚游學校」計畫－大鵬國小大合照。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

為配合「2025福爾摩沙北海岸藝術季」展期，朱銘美術館特別推出藝術季展期限定優惠票價200元（原票價350元），讓遊客可以更輕鬆欣賞藝術季於館內的5件地景作品，以及館內特展及定期展出作品，即日起可至「朱銘美術館線上購票」網站購買，票券使用期間自2025/07/18-09/28。此外，朱銘美術館於藝術季期間，每週五、六、日將提供免費接駁車至金山市區，詳細資訊請參閱「朱銘美術館」官網，誠摯邀請提前規劃夏季藝術之旅。

▲「漂流魚游學校」計畫－學生彩繪漂流魚作品。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

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