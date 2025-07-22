走路就到捷運站！台北住宿這樣選，地點超方便

【FunTime小編群】多虧捷運的便捷，在台北不需要自駕也非常方便，今天小編要推薦18間台北捷運周邊住宿，包含台北車站、東區、西門町、中山等捷運周邊住宿，找對台北住宿、搭配萬能的捷運，一切都能暢行無阻～方便又舒適！

台北飯店怎麼選？哪一站捷運最方便？

來到交通超級方便的台北玩，當然是要住在捷運站附近啊！以下是小編幫大家整理的5大台北熱門住宿區，一定能讓大家找到最適合的住宿地點～

➢ 台北車站住宿：台北最重要的交通樞紐，集結高鐵、台鐵、台北捷運和機場捷運

➢ 西門町住宿：知名觀光景點，周邊生活機能完善，超多美食、購物商店

➢ 台北東區住宿：鄰近多個文創園區與知名地標景點，適合喜歡逛街與看展的旅人

➢ 中山區住宿：超多服飾店與咖啡廳聚，是現今年輕人常常聚集的商圈

➢ 板橋住宿：新北重要交通轉運中心，生活機能完善，參加新北耶誕城必住

台北捷運地圖。 圖／台北捷運官方網站

台北車站住宿推薦｜交通便利、選擇多元的熱門地點

台北車站是台北最重要的交通樞紐，這裡聚集了高鐵、台鐵、客運、台北捷運、機場捷運等多種交通運輸系統，不管是搭乘哪一種交通工具，都能在台北車站下車。這裡的住宿選擇超級多元，從商務型到背包客旅店通通有，是玩台北最熱門的住宿地點！

君品酒店

台北車站走路2分鐘

君品酒店。 圖／agoda

君品酒店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 交通方便，樓下即是台北轉運站、京站購物中心，台北車站就在對面

2. 為雲朗集團旗下飯店

3. 中西文化合璧，歐式建築又帶點東方色彩的五星級飯店

4. 設有健身房、商務空間等等，還有獨家以歐式美學打造的公共閱讀空間。

5. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市大同區承德路一段3號

路徒Plus行旅-站前館

台北車站走路1分鐘

路徒Plus行旅-站前館。 圖／agoda

路徒Plus行旅-站前館。 圖／agoda

住宿特色：

1.大廳裝潢走遊樂園的設計，有星空電影院、旋轉木馬等設施

2.免費餅乾零食，入住即可享用

3.設有房內就可以看到台北知名地標的101豪華景觀房

4.agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市中正區忠孝西路一段80號4F、24-35F

西門町住宿推薦｜觀光客聚集地，交通便利生活機能佳

西門町是台北知名的觀光景點，有不少的國際旅客來到台灣都會選擇住在這裡。西門町不僅交通便利，生活機能也相當完善，只要走路就能找到許多在地美食和小吃，也有多間商店可以逛街購物。

捷絲旅-台北西門館

西門站走路4分鐘

捷絲旅-台北西門館。 圖／agoda

捷絲旅-台北西門館。 圖／agoda

住宿特色：

1.每天13:00－24:00提供免費咖啡、紅茶、古早味點心供房客享用

2.設置萬花筒造型空間、兒童遊戲區、健身房等多種飯店設施

3.免費讓房客使用洗衣機、烘衣機、熨斗及燙衣板

4.出飯店就有壽司朗、刁民酸菜魚等多間美食餐廳

5.agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市中正區中華路一段41號5樓

福泰桔子商旅-西門店

西門站走路2分鐘

福泰桔子商旅-西門店。 圖／agoda

福泰桔子商旅-西門店。 圖／agoda

住宿特色：

1.24小時交誼廳，提供電視、沁涼飲料、咖啡機及點心、水果

2.提供早餐券，可兌換路易莎、摩斯美味早點

3.提供多種房型，還有像是回到學生時期的桔子宿舍

4.agoda訂房網評價9.0/10

地址：台北市萬華區中華路一段166-2號

台北東區住宿推薦｜逛街、美食、藝文展演一次滿足

東區商圈是台北代表性的地段之一，這裡橫跨了捷運忠孝新生到國父紀念館站，周邊聚集了松菸文創園區、華山文創園區、台北大巨蛋以及國父紀念館等知名景點，附近也有眾多美食小吃與咖啡廳，是喜歡購物、看展或是文創物品的旅人的住宿首選。

洛碁大飯店忠孝館

忠孝敦化站走路1分鐘

洛碁大飯店忠孝館。 圖／agoda

洛碁大飯店忠孝館。 圖／agoda

住宿特色：

1. 以Pop Art(普普藝術)為設計風格，風格相當活潑年輕

2. 忠孝敦化站一出站即抵達，位於東區商圈，相當方便

3. 主打平價、高評價的連鎖飯店品牌，品質穩定

4. 部分房型提供浴缸及免治馬桶

5. agoda訂房網評價8.6/10

地址：台北市大安區忠孝東路四段180號

怡品商旅

忠孝敦化走路3分鐘

怡品商旅。 圖／agoda

怡品商旅。 圖／agoda

住宿特色：

1. 怡品商旅距離忠孝敦化站3分鐘，位於東區生活圈

2. 備品採用知名沐浴品牌－歐舒丹

3. 提供9種景觀房房型

4. 供應免費早餐，其他時段也提供免費咖啡及小吃

5. agoda訂房網評價8.8/10

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號14樓

中山區住宿推薦｜質感街區＋逛街美食一次擁有

中山區一直是台北最具質感的街區之一，也是近幾年年輕人聚集逛街的地方，這裡有超多服飾店、特色咖啡廳與美食餐廳，如果是喜歡逛街，或是拍美照的旅人，你絕對不能錯過這裡！

台北中山九昱希爾頓逸林酒店

中山站走路4分鐘

台北中山九昱希爾頓逸林酒店。 圖／agoda

台北中山九昱希爾頓逸林酒店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 隸屬國際酒店集團－希爾頓品牌旗下飯店

2. 生活機能方便，附近就是中山商圈

3. 2018年底全新開幕，設備新穎

4. 房間配置簡約卻豪華，設有膠囊咖啡機、浴缸

5. agoda訂房網評價9.1/10

地址：台北市中山區中山北路一段123號

台北中山雅樂軒酒店

中山國小站走路2分鐘

台北中山雅樂軒酒店。 圖／agoda

台北中山雅樂軒酒店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 屬於國際酒店集團－萬豪集團旗下品牌，走時髦、新潮的風格

2. 距離中山國小站走路僅需2分鐘，後面就是雙城街夜市、晴光商圈

3. 頂樓設有半無邊際露天泳池，提供24小時健身房

4. 全部房型皆有免治馬桶、部分房型設有浴缸

5. agoda訂房網評價8.7/10

地址：台北市中山區雙城街1號

板橋住宿推薦｜交通轉運中心、生活機能超便利

板橋是新北的生活重鎮，也是交通轉運的重要據點。板橋車站附近集結了捷運、高鐵和台鐵，且周邊也有多間百貨公司，生活機能也超級完善。另外，如果是在年末想要來參加新北耶誕城的旅客，那住在板橋車站附近絕對最適合～

趣淘漫旅-台北 Hotel Cham Cham Taipei

板橋站走路6分鐘

趣淘漫旅-台北 Hotel Cham Cham Taipei。 圖／agoda

趣淘漫旅-台北 Hotel Cham Cham Taipei。 圖／agoda

住宿特色：

1.位於板橋市中心，附近有多間百貨公司、美食餐廳

2.親子超友善，提供嬰兒推車、嬰兒浴盆、消毒鍋、嬰兒床等備品

3.可租借桌遊，有UNO、企鵝敲冰塊、閃靈快手等十幾種遊戲

4.agoda訂房網評價9.0/10

地址：新北市板橋區中山路一段139號

板橋凱撒大飯店

板橋站走路3分鐘

板橋凱撒大飯店。 圖／agoda

板橋凱撒大飯店。 圖／agoda

住宿特色：

1. 板橋凱撒大飯店為凱撒集團飯店品牌

2. 交通位置位於板橋站生活圈，高鐵、台鐵、捷運、公車站就在旁邊

3. 設有健身房、超豪華高空無邊際泳池，滿滿度假感

4. 提供泡腳機、烘鞋機、自拍桿、桌遊等個人用品借用服務

5. 提供高鐵聯票專案

6. agoda訂房網評價9.0/10

地址：新北市板橋區縣民大道二段8號

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