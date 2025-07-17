台北必去景點大公開！這些地方讓人去了還想再去

【FunTime小編群】還在煩惱台北週末該去哪？台北其實有許多好玩有趣的景點，別再只安排吃飯、逛街，來場戶外小旅行，到這些好拍、好玩的台北景點逛逛吧！看看網友們推薦的台北景點：松菸、法鼓山農禪寺、象山步道、 寶藏巖、石碇千島湖、九份等景點，還有台北景點附近熱門住宿推薦，喜歡就把景點加入台北週末旅行List裡吧！除了超全台北景點，還想看台北一日遊、美食、夜市、交通等資訊，快到台北旅遊全攻略吧！

台北景點Top1：榕錦時光生活園區

榕錦時光生活園區。 圖／IG, daphne_ni_igg

榕錦時光生活園區原本為日治時期臺北刑務所官舍，經過一番整修搖身成為文青們的打卡好去處。園區的建築保留了原本的日式風格木屋，老屋翻新過後仍可以在一些不起眼的角落發現歷史的痕跡，有百年歷史的共同浴場和火災殘蹟區，現代與歷史的結合讓榕錦時光生活園區有了如今的面貌。榕錦時光生活園區內也進駐了許多知名商家，像是興波咖啡、好丘、九州鬆餅等等，除了咖啡廳、甜點店外，也有一些文創小店，趕快安排個週末小旅遊來趟文青之旅吧！

地址：台北市大安區金華街167號

營業時間：11:00-20:00

台北景點Top2：經國七海文化園區

經國七海文化園區。 圖／IG, raymond952719

經國七海文化園區內的「七海寓所」是蔣經國先生在台灣唯一保存下來的故居，園區附近是熱鬧繁華的圓山，但園內幽靜的環境和氛圍會讓你有遠離塵囂的錯覺。占地約4公頃的經國七海文化園區不僅有歷史古蹟，還有圖書館和餐廳等設施，是一座融合古蹟和休閒遊憩的文化空間。中心有一座超大湖潭，周圍還設有環湖步道，嚮往一場恬淡的午後散策時光的人快把這裡收入口袋名單吧！

地址：台北市中山區北安路301號

營業時間：09:00-17:00（星期一公休)

台北景點Top3：士林官邸

士林官邸。 圖／IG, venus_violet

喜歡賞花的朋友，絕對不能錯過士林官邸！士林官邸為已故總統蔣中正的故居，擁有一大片優美的庭園，在不同季節來可以欣賞不同的花，也會舉辦不同花展，像是11～12月份的菊展就是臺北秋季最盛大的花展、2～3月鬱金香展、4月玫瑰展等等，玫瑰園也是蔣夫人的最喜歡散步的地方哦！士林官邸除了花值得一賞，也有凱歌堂、新蘭亭等具有歷史意義的建築）

地址：台北市士林區福林路60號

營業時間：【週二至周日】9:30-12:00、13:30-17:00

台北景點Top4：法鼓山農禪寺

法鼓山農禪寺。 圖／IG, vv127_

進到法鼓山的農禪寺園區裡，立刻會被寧靜的氛圍吸引，讓你不敢相信這裡是台北。以清水模工法蓋成的建築簡單卻優雅，在夜晚亮燈時還會倒映在水面上，景色迷人；甚至連金剛經都以優雅的宋體刻在牆上，別有特色，是個台北週末推薦景點！

小編小提醒：請勿穿著短褲、短裙、無袖裝、拖鞋呦

地址：台北市北投區大業路65巷89號

營業時間：09:00-16:30

台北景點Top5：四四南村 x 簡單市集

四四南村 x 簡單市集。 圖／IG, jack_travel_photo

寸土寸金的信義計劃區精華地段，有一區充滿濃濃眷村風情的平房，以101作為背景，具有現代和傳統融合的美感，這裡就是台灣第一座眷村四四南村。在四四南村可以看到採用「魚骨狀」排列的連棟式房舍，分成ABCD四棟，分別是台北市信義親子館、眷村展示館、好丘good cho's餐廳以及社區館。每到週末午後，眷村的空地就會化身為市集，每週都有不同的主題，有時是手作商品、二手市集，有時則會是有機咖啡、農產等食品。好丘good cho's餐廳裡面也有一個固定的小商店，販賣特色文創商品，即使是非假日來訪的朋友也有地方逛喔！

地址：台北市信義區松勤街50號

營業時間：09:00-17:00（星期一公休）

台北景點Top6：三芝田心

三芝田心。 圖／新北市觀光旅遊網

八煙聚落的水中央因人潮太多為了保護生態封村了。但反而最近讓另一個景點大爆紅，那就是三芝田心！據說更勝於八煙部落的美景！ 三芝的水中央原本是座蓮花池，後來經過濕地梯田改善過程後，便成了這水中央的美麗景點，在這裡不僅可以觀賞到一池水倒映山林的景色之外，還可以感受到遠離塵囂的靜謐，在日出或落日時分、人煙稀少的時段來的話，可是非常浪漫的喔！推薦想要拍水水照的大家，這個景點絕對不能錯過。

地址：新北市三芝區興華里奎柔山路

台北景點Top7：新富町文化市場

新富町文化市場。 圖／IG, anny002004

新富町文化市場自日治時代就存在，早年還是個會令小孩害怕的昏暗市場，現在搖身一變成為IG打卡的文青景點。這裡最特殊的就是馬蹄形的建築形式，可讓購物動線更流暢，而中央的天井可以增加良好的採光和通風，也是大家最喜歡拍照的地方。目前新富町文化市場是展演場地、工作室、學習課程教室等複合式空間，裡面也有咖啡廳可以歇歇腳。不過這裡畢竟是市場，每周一公休的傳統還是存在的，大家走訪前要注意日期，不要白跑了！

地址：台北市萬華區三水街70號

營業時間：10:00-18:00（星期一公休）

台北景點Top8：寶藏巖

寶藏巖。 圖／IG, yuni_tung

寶藏巖位於公館商圈一帶，這個眷村小社區有不少的駐村藝術家，融入當地的生活環境，讓整個老社區活起來的同時，也保留舊有的傳統色彩，進而這個地區搖身一變成了一個藝術村地標。在寶藏巖不時會有許多藝術家、劇團進駐表演，Funtime小編就曾經在寶藏巖裡的山城廣中看過戲，平常都在欣賞電影院電影的你，也推薦來來寶藏巖，感受一下戲場小品的魅力！

地址：台北市中正區汀州路三段230巷14弄2號

營業時間：11:00-22:00（星期一公休）

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