深澳鐵道自行車夜騎再升級 「燈海鯨影」今夏最療癒旅程
【文・旅報傳媒】
深受旅客喜愛的深澳鐵道自行車，今年暑假再次推出夏日限定夜間體驗「燦爛夏夜山海騎」，活動自7／1～8／31登場，以「鯨夏夜語」為主題，每日增設7班夜間班次，從傍晚5點半一路營運至晚間8點半。旅客可在白日欣賞深澳濱海風光，入夜後騎乘穿越絢麗燈飾，展開一段專屬夏夜的浪漫光影之旅。
夢幻燈區X情人節限定特效
打造夏夜最美騎跡
今年燈光設計延續深澳鐵道自行車的療癒特色，融合「浪漫」與「夏夜」兩大主題，沿線燈區包含「夏夜螢火」、「鯨歌」、「蒲公英的約定」等光影展演，螢火蟲、蝴蝶與蒲公英隨風飛舞，彷彿置身童話場景。其中最吸睛的「燈浪輕語燈廊隧道」打造銀河瀑布般的壯觀視覺，搭配浪漫霓虹玫瑰花海與情侶燈語，夜色中更添柔情氣息。
特別的是，為迎接七夕情人節，光隧道將於8月下旬換上限定情人節主題燈光動畫，象徵喜鵲築橋、愛意閃爍，邀請情侶、親子與好友共度星空下的美好騎旅。此外，位於深澳月台的「愛之手」高達五米的霓虹燈裝置，也將成為社群熱門打卡新地標。
拍照打卡送好禮
七夕限定抽花束毯
為增添旅遊樂趣，活動期間推出多項限定優惠與互動活動。凡於平日搭乘並於「愛之手」拍照打卡上傳至社群，即可兌換限量「鯨」可愛積木小禮。七夕檔期（8／29～31）晚間7時後班次，更推出雙人同行抽特製花束毯活動，讓浪漫升溫再加分。
「燦爛夏夜山海騎」活動期間營運時間為每日10：00～20：30，每半小時一班，八斗子站於整點、深澳站於半點發車，單趟票價150元，來回優惠票250元。即日起可透過官方網站或7-ELEVEN ibon系統預約購票，邀請大家今夏共騎一段光影交織的浪漫旅程。
更多資訊請關注深澳鐵道自行車官方網站及臉書粉絲專頁、新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁。
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