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騎河豚自行車親近最美海岸支線　看象鼻岩變身呆萌水豚君

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

時序入夏，此刻最適合來一趟說走就走的濱海公路之旅。不妨先拜訪已變身水豚君模樣的象鼻岩，再共騎鐵道自行車和豆腐君、象鼻君、山野君say hi，最後嬉遊八斗子祕境海岸線，觀察潮間帶生態並欣賞奇特地貌美景

　

長鼻子掉了的海蝕拱門變身水豚岩

深澳漁港第一停車場旁的防波堤上，寫著大大的「象鼻斷，水豚現」六字，揭示著那座曾經大名鼎鼎的象鼻岩單邊海蝕拱門已成過去式，取而代之的是可愛的水豚君岩。新北市漁業處也從善如流，在入口消波塊旁安置了5隻卡通版卡皮巴拉供人拍照，模樣逗趣討喜。循著海濱的奇岩怪石向前行個幾分鐘，再從左手邊綠植叢生的天然階梯拾級而上，即可發現有著一對小耳朵的豚鼠岩。現場設置的拍照解說板上，還貼心地加裝了手機支架，方便遊客與新朋友合影。

DATA　

舊象鼻岩

新北市瑞芳區深澳路深澳漁港第一停車場附近

　

【萌拍TIP】

1.現場有提供道具，可用借位方式拍出頭頂橘子的水豚君。

2.手機支架支援最佳角度，獨旅或想拍合照SO EASY！

3.入口的水豚君家族排排站也是不可錯過的亮點。

　

踏河豚自行車親近最美海岸支線

位於基隆八斗子火車站與新北深澳火車站間的「深澳鐵道自行車」，坐落被譽為「台灣最美海岸支線」的深澳支線。這條路線原是日治時期載運糖、鹽、煤礦轉運出口的「五分仔車」輕便鐵道，後一度停駛，2019年啟用全長1.3公里舊鐵軌路線，讓遊客騎乘河豚造型的可愛自行車，與旖旎海景同行。

自行車一台由兩人共騎，可選擇從深澳端或八斗子端出發，單程騎行約半小時。以從深澳站出發為例，首先映入眼簾的是站外三位可愛吉祥物：熱情活潑的豆腐君、靦腆害羞的象鼻君和木訥但可靠的山野君，分別代表深澳知名地景豆腐岩、象鼻岩及山景。往八斗子方向騎行，沿途綠意夾道、流水潺潺；中段進入隧道內不僅沁涼消暑，裡頭還精心設計了光雕秀。騎出山洞、剛適應光差，馬上被右手邊的海天美景奪去目光；遊程後段進入民宅區，還能欣賞繽紛的海洋主題彩繪，好玩不累。

DATA

深澳鐵道自行車

地址：新北市瑞芳區建基路二段121號（八斗子月台）；新北市瑞芳區建基路二段1-1號（深澳月台）

電話：02-2406-2200　

網址：www.railbike.com.tw

時間：09:00-17:00　

費用：單趟150元，來回250元

　

探訪漁港旁的綠寶石祕境

八斗子這處祕境海岸線，除了擁有典型的海蝕平台，還可欣賞海蝕洞、豆腐岩等奇特地貌。春夏之時，這兒的礁石表面會如同新北石門的老梅綠石槽般，鋪上一層亮眼的翠綠色海藻，但光顧的遊客數量卻不似老梅密集，因而有「綠寶石祕境」美稱。每當退潮時分，可一次捕捉藍天、碧海、綠地與孤懸海上的基隆嶼；親子遊客也能趁機觀察潮間帶生態，惟須注意礁岩表面濕滑，建議穿著溯溪防滑鞋，避免受傷。

DATA

大坪海岸

地點：基隆市中正區漁港二街旁

　

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