快訊

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

28日才稱「會度過難關」…豐原一家疑陷金豆投資詐騙 生前求助內容曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊巷弄裡的隱藏版美食！芋頭米粉湯和白斬玉米雞超厲害，魯肉飯配爆漿荷包蛋是老饕點法

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅

新莊隱藏版美食，藏在巷弄裡的「家食心地」，不是當地人、沒有人介紹壓根不會發現它！就算是新莊人也不一定會知道的在地小店，其芋頭米粉湯和白斬玉米雞都超厲害，不少人為了這兩樣特地前來。

新莊巷弄裡隱藏版美食｜家食心地

在新莊巷弄裡的「家食心地」，不僅位置很隱密，店面也讓人容易錯過，非常的低調啊！店內只有老闆夫妻兩人忙進忙出，內用外帶的生意很好，來買的幾乎都是在地人。

家食心地｜停車場

「家食心地」附近不好停車，開車前來可以停在思賢立體停車場或嘟嘟房停車場-新莊昌隆站，但聽說不是很好停，建議可以停在新莊捷運幸福站停車場再步行過來。

家食心地｜內用環境

「家食心地」的內用座位不多，僅約三桌四人座+兩桌雙人座，尖峰用餐時段候位是必然的。

家食心地｜菜單

「家食心地」的主食有麵也有飯，可依喜好自行選擇，小菜類選擇性也好豐富。

家食心地｜推薦餐點

人多可以多點一些小菜，一整桌澎拜的料理看了就滿足！「家食心地」的餐點幾乎都不錯，如果人太少推薦必點的就是芋頭米粉湯＋白斬雞。

家食心地｜芋頭米粉湯、小卷海鮮米粉湯

不少人推薦的就是「家食心地」的芋頭米粉湯，只有芋頭跟米粉，但是很好吃，芋頭煮到綿軟，入口即化，芋香十足，細米粉有咬勁但不乾口，湯頭濃郁很好喝。

奢華版的點法就是小卷海鮮米粉湯，除了有芋頭外，還有小卷跟鮮蝦、魚丸等，湯頭濃郁外又多了海鮮的鮮味，也是相當不錯，但如果想省錢就選芋頭米粉湯就很亮眼了。

家食心地｜魯肉飯、炸醬寬麵

不少老饕的點法是點一碗古早味魯肉飯＋爆漿荷包蛋，把半熟荷包蛋放到滷肉飯上，戳破蛋黃讓金黃蛋液流出，相當銷魂。

魯肉飯以豬皮肥肉為主，口感跟香氣都不太到位，個人還是偏愛米粉湯。

乾麵控的泰瑞選擇炸醬寬麵，寬麵特別有嚼勁，巴上的醬汁更多更足，炸醬蠻香的，整體是好吃的。

家食心地｜白斬玉米雞

「家食心地」必吃必點的配菜就是這道白斬玉米雞了，依人數可選半份、一份或半隻，我們四個大人成行，點一份剛剛好。

黃澄澄雞皮的白斬玉米雞，滑嫩可口，雞胸部位也不乾柴，單吃沒有腥味，不過本身味道偏淡，搭配辣椒醬油一起吃比較好吃。

家食心地｜配菜

「家食心地」除了主食優秀外，配菜也不惶多讓，有幾道小菜都蠻喜歡的，扁魚白菜就是常見的白菜滷，溫度不夠熱外，軟綿的白菜口感到位。

很特別的梅乾菜滷豆腐，軟嫩的豆腐多了梅乾菜的鹹香，頗有特色。

喜歡吃魚的這裡還有炸白鯧魚，已經事先炸好擱置，所以不是熱呼呼的，因為冷掉所以魚肉比較乾硬些。

胡麻青花菜簡單耐吃。

結論

非常隱藏版的新莊美食「家食心地」，提供美味的家常菜，最喜歡米粉湯和白斬雞，之後還想再來外帶白斬雞回家慢慢品嚐啊。

家食心地

所在地址：臺灣新北市新莊區福樂街156巷14弄3號

營業時間：日 一 二 三 四 五 10:30-20:30

店家電話：0919-248-542

備註資訊：10:30–14:00, 16:00–20:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

外帶 家常菜 必點 新莊美食 海鮮

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

暑假尋「玩」之旅！ 「玩具總動員」現身台北大稻埕 打卡扮裝拍照抽限量禮

經典動畫「玩具總動員」已經30歲啦！！迪士尼與台北市政府觀傳局合作，在大稻埕歷史文化街區，為邁入「而立之年」的「玩具總動員」舉辦「復古玩具店」期間限定活動與商店，有打卡場景、街道巷弄中有彩蛋，扮裝拍照還能抽限定好禮，一連串的活動剛好讓放暑假的大小朋友們來挑戰，一起來看看～

新莊巷弄裡的隱藏版美食！芋頭米粉湯和白斬玉米雞超厲害，魯肉飯配爆漿荷包蛋是老饕點法

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 新莊隱藏版美食，藏在巷弄裡的「家食心地」，不是當地人、沒有人介紹壓根不會發現它！就算是新莊人也不一定會知道的在地小店，其芋頭米粉湯和白斬玉米雞都超厲害

好吃到讓人想轉圈圈！板橋全新進化版「熟成咖哩鮮奶砂鍋煲」，搭配Q彈醋溜麵超驚豔

udn走跳美食／老錢的老巢 今天要分享給各位的這間「94 咖哩孃」⋯⋯如果是從幾年前就有在關注我部落格或臉書粉專的朋友可能會覺得店名很眼熟，沒有錯！它就是那間從萬華的青年店發跡、主打熟成香

三峽「大板根」療癒升級　2025全新觀景溫泉套房，舒享森の美人湯

新北市三峽「大板根森林溫泉酒店」坐擁全台唯一僅存的低海拔原生亞熱帶雨林、雨林深井溫泉美人湯、雨林擬真版侏儸紀「大板根恐龍世界」，獨家打造豐富多元的國際級森林野趣度假設施。

一秒到台南！在台北實現牛肉湯自由　「赤身牛、香辣牛腱」涮到停不下來

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 東媽生日快樂之直接在台北實現牛肉湯自由，採用台南當天新鮮直送溫體牛肉，現切現燙，輕涮3秒就能呈現最鮮美口感。 湯頭選用牛骨、番茄、玉

台北必喝「芋頭鮮奶」推薦，天然濃郁系芋泥飲品霸主！

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 在手搖飲百家爭鳴的台北市，《小巷小象手作坊》用一杯芋頭鮮奶殺出重圍，不是浮誇，不是噱頭，而是實實在在「吃得到芋泥」的那種濃、純、香，這杯芋頭牛奶，直接打進我心中芋泥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。