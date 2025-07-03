新莊巷弄裡的隱藏版美食！芋頭米粉湯和白斬玉米雞超厲害，魯肉飯配爆漿荷包蛋是老饕點法

新莊隱藏版美食，藏在巷弄裡的「家食心地」，不是當地人、沒有人介紹壓根不會發現它！就算是新莊人也不一定會知道的在地小店，其芋頭米粉湯和白斬玉米雞都超厲害，不少人為了這兩樣特地前來。

新莊巷弄裡隱藏版美食｜家食心地

在新莊巷弄裡的「家食心地」，不僅位置很隱密，店面也讓人容易錯過，非常的低調啊！店內只有老闆夫妻兩人忙進忙出，內用外帶的生意很好，來買的幾乎都是在地人。

家食心地｜停車場

「家食心地」附近不好停車，開車前來可以停在思賢立體停車場或嘟嘟房停車場-新莊昌隆站，但聽說不是很好停，建議可以停在新莊捷運幸福站停車場再步行過來。

家食心地｜內用環境

「家食心地」的內用座位不多，僅約三桌四人座+兩桌雙人座，尖峰用餐時段候位是必然的。

家食心地｜菜單

「家食心地」的主食有麵也有飯，可依喜好自行選擇，小菜類選擇性也好豐富。

家食心地｜推薦餐點

人多可以多點一些小菜，一整桌澎拜的料理看了就滿足！「家食心地」的餐點幾乎都不錯，如果人太少推薦必點的就是芋頭米粉湯＋白斬雞。

家食心地｜芋頭米粉湯、小卷海鮮米粉湯

不少人推薦的就是「家食心地」的芋頭米粉湯，只有芋頭跟米粉，但是很好吃，芋頭煮到綿軟，入口即化，芋香十足，細米粉有咬勁但不乾口，湯頭濃郁很好喝。

奢華版的點法就是小卷海鮮米粉湯，除了有芋頭外，還有小卷跟鮮蝦、魚丸等，湯頭濃郁外又多了海鮮的鮮味，也是相當不錯，但如果想省錢就選芋頭米粉湯就很亮眼了。

家食心地｜魯肉飯、炸醬寬麵

不少老饕的點法是點一碗古早味魯肉飯＋爆漿荷包蛋，把半熟荷包蛋放到滷肉飯上，戳破蛋黃讓金黃蛋液流出，相當銷魂。

魯肉飯以豬皮肥肉為主，口感跟香氣都不太到位，個人還是偏愛米粉湯。

乾麵控的泰瑞選擇炸醬寬麵，寬麵特別有嚼勁，巴上的醬汁更多更足，炸醬蠻香的，整體是好吃的。

家食心地｜白斬玉米雞

「家食心地」必吃必點的配菜就是這道白斬玉米雞了，依人數可選半份、一份或半隻，我們四個大人成行，點一份剛剛好。

黃澄澄雞皮的白斬玉米雞，滑嫩可口，雞胸部位也不乾柴，單吃沒有腥味，不過本身味道偏淡，搭配辣椒醬油一起吃比較好吃。

家食心地｜配菜

「家食心地」除了主食優秀外，配菜也不惶多讓，有幾道小菜都蠻喜歡的，扁魚白菜就是常見的白菜滷，溫度不夠熱外，軟綿的白菜口感到位。

很特別的梅乾菜滷豆腐，軟嫩的豆腐多了梅乾菜的鹹香，頗有特色。

喜歡吃魚的這裡還有炸白鯧魚，已經事先炸好擱置，所以不是熱呼呼的，因為冷掉所以魚肉比較乾硬些。

胡麻青花菜簡單耐吃。

結論

非常隱藏版的新莊美食「家食心地」，提供美味的家常菜，最喜歡米粉湯和白斬雞，之後還想再來外帶白斬雞回家慢慢品嚐啊。

家食心地

所在地址：臺灣新北市新莊區福樂街156巷14弄3號

營業時間：日 一 二 三 四 五 10:30-20:30

店家電話：0919-248-542

備註資訊：10:30–14:00, 16:00–20:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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