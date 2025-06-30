快訊

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

發財代價是犧牲足球員？俱樂部世界盃引爆反彈

疑預謀犯案！物流女司機持刀堵門口 見同事出現衝上砍殺

《魷魚遊戲3》巨型英熙、哲秀人偶現身臺北市！ 打造最潮打卡點 揭開暑假序幕

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
Netflix 在中正紀念堂兩廳院廣場以7公尺巨型人偶打造「魷」戲空間，邀請前來拍照打卡。　圖：Netflix／提供
Netflix 在中正紀念堂兩廳院廣場以7公尺巨型人偶打造「魷」戲空間，邀請前來拍照打卡。　圖：Netflix／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】Netflix《魷魚遊戲》第3季即將上線，這次選定臺北市作為宣傳城市，本活動在臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）的協助下舉辦，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，在06/29-07/06現身中正紀念堂兩廳院廣場，邀請所有劇迷及遊客來臺北拍照打卡，並順遊周邊好吃好玩的景點跟餐廳，開啟一場專屬自己的夏日小旅行。

觀傳局長余祥表示，《魷魚遊戲》2021年播出以來風靡全球，成為 Netflix 最受歡迎戲劇之一，隨著第3季即將上線，Netflix 選擇臺北市作為宣傳的城市，將中正紀念堂打造限時「魷」戲主題空間，預期吸引大量劇迷朝聖，為臺北市觀光注入新動能。

▲中正紀念堂兩廳院廣場以7公尺巨型人偶打造「魷」戲空間，快來拍照打卡。　圖：Netflix／提供
▲中正紀念堂兩廳院廣場以7公尺巨型人偶打造「魷」戲空間，快來拍照打卡。　圖：Netflix／提供

觀傳局表示，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，逼真還原劇中場景，打造身歷其境的沉浸式拍照打卡體驗，06/29開幕日晚上更將點亮獨特粉色燈光，為臺北夜色增添潮流氛圍與話題性。

▲臺北市各景點與商圈周邊的美食選擇豐富多元。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北市各景點與商圈周邊的美食選擇豐富多元。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲鄰近捷運中山站的心中山商圈，服飾店、咖啡廳及各式風格小店林立，更曾獲2023年英國知名文化刊物《Time Out》選入「全球最酷的40個街區」之列。　圖：／提供
▲鄰近捷運中山站的心中山商圈，服飾店、咖啡廳及各式風格小店林立，更曾獲2023年英國知名文化刊物《Time Out》選入「全球最酷的40個街區」之列。　圖：／提供

中正紀念堂周邊雲集經典臺北美食，包括歷久不衰的金峰魯肉飯、獲「必比登推介」的杭州小籠湯包及南門市場的傳統美食等；另外也地處捷運淡水信義線與松山新店線交會處，旅客可輕鬆搭乘捷運探索周邊熱門商圈；沿淡水信義線北上可至中山站心中山商圈，感受質感設計小店與文創活力；往東門方向則有永康街、東門市場，適合品嚐人氣小吃與悠閒漫遊。

▲臺北親水節邀請大小朋友到臺北自來水園區戲水消暑。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北親水節邀請大小朋友到臺北自來水園區戲水消暑。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，若偏好戶外活動，不妨轉向松山新店線的捷運公館站，造訪臺北自來水園區參加「臺北親水節」，體驗水上設施清涼一夏；鄰近的公館商圈與水源市場也匯聚眾多隱藏版美食，適合全家大小一同探索享用。

▲大稻埕夏日節將在8月施放4場煙火，點亮夏日夜晚。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲大稻埕夏日節將在8月施放4場煙火，點亮夏日夜晚。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局補充，臺北夏日活動陸續登場的還有「臺北兒童藝術節」、「天母啤酒節」、「大稻埕夏日節」及「臺北夜市打牙祭」、「潮臺北」等，參加精彩活動之餘，別忘了同步開啟「臺北趴趴 GO」集章活動，民眾只要加入「臺北市政府」官方LINE帳號即可參加，累積旅遊足跡還有機會把好禮帶回家。

◉ THE FINAL GAME 魷戲玩到底－活動資訊

・地點：國立中正紀念堂兩廳院廣場

・時間：巨型人偶裝置 06/29（日）～07/06（日）

　※07/05（六）、07/06（日）週末限定：

　　10:00 - 20:00 闖關小魷戲、英熙與哲秀巨大跳繩體驗

　※巨大跳繩報名【連結

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 美食 淡水

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

拯救皮皮獅 暑假上山打怪！ 森遊竹縣 集章開戰

暑假最強回憶殺！「眼鏡蛇道館」全員回歸　老影迷哭了

7米英熙、哲秀娃娃＋經典關卡超逼真！ 《魷魚遊戲》第3季降臨台北 報名巨大跳繩、小魷戲闖關、打卡熱點一次看

台東市湧泉運動公園鑿井有成 暑假再多清涼處

相關新聞

三峽「大板根」療癒升級　2025全新觀景溫泉套房，舒享森の美人湯

新北市三峽「大板根森林溫泉酒店」坐擁全台唯一僅存的低海拔原生亞熱帶雨林、雨林深井溫泉美人湯、雨林擬真版侏儸紀「大板根恐龍世界」，獨家打造豐富多元的國際級森林野趣度假設施。

一秒到台南！在台北實現牛肉湯自由　「赤身牛、香辣牛腱」涮到停不下來

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 東媽生日快樂之直接在台北實現牛肉湯自由，採用台南當天新鮮直送溫體牛肉，現切現燙，輕涮3秒就能呈現最鮮美口感。 湯頭選用牛骨、番茄、玉

台北必喝「芋頭鮮奶」推薦，天然濃郁系芋泥飲品霸主！

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 在手搖飲百家爭鳴的台北市，《小巷小象手作坊》用一杯芋頭鮮奶殺出重圍，不是浮誇，不是噱頭，而是實實在在「吃得到芋泥」的那種濃、純、香，這杯芋頭牛奶，直接打進我心中芋泥

萬里隱藏版涼麵！藏身小漁村好多人推薦，綜合涼麵附泡菜

udn走跳美食／艾瑪 藏在萬里小村透天厝！這間在地人《頂寮紅棗嬸涼麵》，走的是家庭式經營，沒有提供室內座位，大家還是願意在庭院大樹遮陽棚下吃涼麵，招牌綜合涼麵附小盒泡菜，涼麵醬： 辣油、麻醬與蒜

新北一日遊｜夏天就要來海邊！福隆沙雕季、經典便當、療癒系海景一次玩爆福隆

夏天就是要衝海邊！這篇幫你規劃好福隆一日遊的完美行程，從視覺到味覺、從經典到新潮，照著玩絕對不踩雷！

新北藝文匯聚新亮點　陶瓷重鎮「鶯歌」慢漫遊

座落於陶瓷重鎮鶯歌，新北美術館與鶯歌陶瓷博物館、三鶯之心等藝術空間相互串聯，讓美術、工藝與自然地貌交織融合，成為新北市藝術文化匯聚的亮點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。