《魷魚遊戲3》巨型英熙、哲秀人偶現身臺北市！ 打造最潮打卡點 揭開暑假序幕

【旅奇傳媒/編輯部報導】Netflix《魷魚遊戲》第3季即將上線，這次選定臺北市作為宣傳城市，本活動在臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）的協助下舉辦，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，在06/29-07/06現身中正紀念堂兩廳院廣場，邀請所有劇迷及遊客來臺北拍照打卡，並順遊周邊好吃好玩的景點跟餐廳，開啟一場專屬自己的夏日小旅行。

觀傳局長余祥表示，《魷魚遊戲》2021年播出以來風靡全球，成為 Netflix 最受歡迎戲劇之一，隨著第3季即將上線，Netflix 選擇臺北市作為宣傳的城市，將中正紀念堂打造限時「魷」戲主題空間，預期吸引大量劇迷朝聖，為臺北市觀光注入新動能。

▲中正紀念堂兩廳院廣場以7公尺巨型人偶打造「魷」戲空間，快來拍照打卡。 圖：Netflix／提供

觀傳局表示，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，逼真還原劇中場景，打造身歷其境的沉浸式拍照打卡體驗，06/29開幕日晚上更將點亮獨特粉色燈光，為臺北夜色增添潮流氛圍與話題性。

▲臺北市各景點與商圈周邊的美食選擇豐富多元。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲鄰近捷運中山站的心中山商圈，服飾店、咖啡廳及各式風格小店林立，更曾獲2023年英國知名文化刊物《Time Out》選入「全球最酷的40個街區」之列。 圖：／提供

中正紀念堂周邊雲集經典臺北美食，包括歷久不衰的金峰魯肉飯、獲「必比登推介」的杭州小籠湯包及南門市場的傳統美食等；另外也地處捷運淡水信義線與松山新店線交會處，旅客可輕鬆搭乘捷運探索周邊熱門商圈；沿淡水信義線北上可至中山站心中山商圈，感受質感設計小店與文創活力；往東門方向則有永康街、東門市場，適合品嚐人氣小吃與悠閒漫遊。

▲臺北親水節邀請大小朋友到臺北自來水園區戲水消暑。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，若偏好戶外活動，不妨轉向松山新店線的捷運公館站，造訪臺北自來水園區參加「臺北親水節」，體驗水上設施清涼一夏；鄰近的公館商圈與水源市場也匯聚眾多隱藏版美食，適合全家大小一同探索享用。

▲大稻埕夏日節將在8月施放4場煙火，點亮夏日夜晚。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局補充，臺北夏日活動陸續登場的還有「臺北兒童藝術節」、「天母啤酒節」、「大稻埕夏日節」及「臺北夜市打牙祭」、「潮臺北」等，參加精彩活動之餘，別忘了同步開啟「臺北趴趴 GO」集章活動，民眾只要加入「臺北市政府」官方LINE帳號即可參加，累積旅遊足跡還有機會把好禮帶回家。

◉ THE FINAL GAME 魷戲玩到底－活動資訊

・地點：國立中正紀念堂兩廳院廣場

・時間：巨型人偶裝置 06/29（日）～07/06（日）

※07/05（六）、07/06（日）週末限定：

10:00 - 20:00 闖關小魷戲、英熙與哲秀巨大跳繩體驗

※巨大跳繩報名【連結】

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