爆汗減壓新選擇！3 間台北人氣岩盤浴評比，兼顧隱私與舒適感

1.岩盤美浴悠

📍地址：天母店：台北市天母西路3號5樓-10、南西店：台北市南京西路61號4樓、光復店：台北市大安區光復南路260巷23號B1樓、永和店：新北市永和區永和路二段212號2樓（限女）

📍營業時間：各店營業時間皆有不同，可參考官網

岩盤美浴悠的浴場以來自日本北海道的神黑石製成，是台北岩盤浴的老字號！目前擁有光復、天母、南西與永和，共四間分店，都坐落於交通非常便利的位置，南西店和光復店也另提供個人太空艙式可選，如果你喜歡極致隱私的體驗空間，可以前往南西與光復店。

針對初次來岩盤美浴悠的客人，服務人員也會沿路解說店內的陳設，但不會進入浴場打擾到其他客人，也不會強迫推銷購買課程券，是屬於貼心但不黏膩的距離。

店內配備防水密碼手環的置物櫃、毛巾浴衣一袋式手提包，以及飯店級備品，讓人只需帶著「自己」就能享受無腦放鬆的時光。除岩盤浴外，店內還提供美容、按摩、美體精雕等多元服務，如果想要省時間，一次一網打盡不只一種美容療程的消費者，這裡也很適合你！

2.香之湯日式岩盤浴

香之湯日式岩盤浴體驗 圖／香之湯日式岩盤浴提供

📍地址：台北市中山區南京東路一段16號6樓之6

📍營業時間：11:00-22:00（週末 10:00-21:00）

香之湯距離中山站步行 4 分鐘，位於大倉久和飯店對面的電梯華夏 6 樓。店內空間不大，但乾淨舒適，用具齊全，岩盤浴場有一間共 4 個位置，巨蛋型岩盤則有 3 床。香之湯特別的是，放在礦石上方的負離子石，除了頭部之外，還有背部鋪設多達 5 kg，讓人彷彿徜徉在森林瀑布區般被負離子洗禮，另外淋浴間使用負離子蓮蓬頭，更讓整個體驗的細膩舒適度上升。

岩盤浴開始前會先量體重體脂，方便在結束後做效果比對。在體驗前他們也會給顧客使用流程的建議，像是開始的話先盤坐 5 分鐘溫熱腹部和器官；接著趴下，加速腸胃的蠕動等等，所以如果是新手嘗試也不用擔心。

結束後還有提供面膜幫臉部補水，以及水、查、咖啡等可以飲用。若後面沒有客人，香之湯基本上是不催人的，可以挑選離峰時間做好做滿唷！

3.湯之花岩盤浴

湯之花岩盤浴體驗 圖／湯之花岩盤浴提供

📍地址：南京店：台北市松山區南京東路五段330號、大直店：台北市中山區樂群三路55號、新店店：新北市新店區寶橋路59號

📍營業時間：南京店 11:00-21:00、大直店 09:00-21:00、新店店 12:00-21:00

湯之花岩盤浴在大台北有三間分館，店內採用來自秋田玉川溫泉的北投石，在日本被稱為奇蹟藥石，有促進消化、養顏美容、增強體力等岩盤浴功效。

在湯之花岩盤浴可享受到完整且正宗的三大療法，包含吸入、飲入和接觸性三面向，是其他岩盤浴台北店家較少見的。湯之花岩盤浴分為三個階段，每個階段工作人員都會主動前來提醒，讓顧客可以完全沈浸在體驗中。

第一階段先趴躺暖活內臟 15 分鐘；第二階段側躺，單邊各 7 分鐘；第三階段正躺暖活背部、腰部 15 分鐘；搭配三階段的喝水療法（水、檸檬水、湯玉川泉水），除了大汗淋灕外，從裡到外的療法搭配，真的會有從內到外都被照顧到的感覺。

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