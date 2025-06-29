台北必喝「芋頭鮮奶」推薦，天然濃郁系芋泥飲品霸主！

在手搖飲百家爭鳴的台北市，《小巷小象手作坊》用一杯芋頭鮮奶殺出重圍，不是浮誇，不是噱頭，而是實實在在「吃得到芋泥」的那種濃、純、香，這杯芋頭牛奶，直接打進我心中芋泥系飲料的冠軍寶座！

小巷小象手作坊｜交通位置

位於捷運忠孝新生站，鄰近三創、北科大、華山、光華商場附近超隱密巷弄內（玉攤旁邊巷弄）。從捷運忠孝新生站4號出口出來，走路約3分鐘，小巷轉角處就能看到《小巷小象手作坊》LOGO，如果不是看到網路介紹，純路過的話真的很難會注意到這間寶藏店！

📍交通位置：

地址：台北市大安區新生北路一段1號

交通：捷運忠孝新生站步行3分鐘

電話：02 2778 8505

營業時間：週三-週一08:00–17:30 (週二公休)

小巷小象手作坊｜用餐環境

店面座位不多，來店客人大部份都外帶為主，大黑板上插畫很可愛很活潑， 店裡的每個角落感覺都非常用心佈置，還有很多小象的小物，可見店家對小象情有獨鍾～

小巷小象手作坊｜菜單價格

「小巷小象手作坊」是一家專賣天然手作系飲品的小店，主打天然無添加，每一杯都靠真材食材熬煮、慢火製作。品項有10來種，一人作業需耐心等待呦！！

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

小巷小象手作坊｜餐點品嚐

芋頭鮮奶

他們家的芋頭鮮奶，不是芋泥粉泡出來的，而是用整塊芋頭下去熬煮打泥，相當濃稠，可以看到店家很豪邁地一大匙一大匙的加進杯子裡，光看就好過癮啦！

濃郁絲滑的芋泥再搭配香濃鮮奶，喝一口真的會忍不住瞪大眼：「也太厚、太綿、太芋了吧！」雖然杯身看不到內容物，只好用口述的，他們家給的芋泥就佔了飲料杯的一半，相當霸氣！

那個芋泥餡太有存在感，滑順綿密、顆粒飽滿，每一口都喝得到「芋泥本人」！

濃郁比例超剛好，甜度自然又不膩，絕對喝了就愛上！

《小巷小象手作坊》的芋頭鮮奶，不只「喝得到」，根本是「吃得到」的概念，每一口都能感受到天然芋泥在嘴裡綻放的綿香濃郁，而且一杯喝完有夠飽的啦！芋頭控的你千萬不能錯過唷！

小巷小象手作坊

地址：台北市大安區新生北路一段1號

交通：捷運忠孝新生站步行3分鐘

電話：02 2778 8505

營業時間：週三-週一08:00–17:30 (週二公休)

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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