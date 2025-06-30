三峽「大板根」療癒升級　2025全新觀景溫泉套房，舒享森の美人湯

【圖／文：行遍天下】

新北市三峽「大板根森林溫泉酒店」坐擁全台唯一僅存的低海拔原生亞熱帶雨林、雨林深井溫泉美人湯、雨林擬真版侏儸紀「大板根恐龍世界」，獨家打造豐富多元的國際級森林野趣度假設施。2025年重磅推出大板根全新房型觀景溫泉家庭套房，讓闔家大小足不出戶便可在房內舒享優質美人湯，慵懶愜意地歡度「大板根．森の美人湯」療癒假期。





國家級寶藏雨林舒泡美人湯

三峽「大板根森林溫泉酒店」為台灣知名的熱帶雨林生態寶窟，吸引無數國內外遊客來此徜徉於20 公頃的廣闊森林，浸泡碳酸溫泉「美人湯」，森呼吸高達2 萬PPM 的芬多精，蔚為世界級養生聖地。渡假村特斥鉅資聘請日籍技師歷時8 個月，從地底深達1,530米處開挖出質量俱佳，經岩層多重過濾，純淨無汙染的泉脈。日本專家認證的無色無味頂級碳酸氫鈉鹽泉，無論水量、水溫、水質均屬台灣頂極溫泉。





2025全新打造觀景溫泉家庭套房

三峽大板根在珍稀的寶藏雨林中精心打造各式湯屋、露天溫泉SPA、會員專屬的室內室外風呂，讓國內外遊客置身大板根寶藏雨林秘境，感受森情盎然、遠離塵囂的養生假期。渡假村200間客房特設有親子、寵物友善主題房，為進一步提供精緻、高端的森林溫泉假期服務，「大板根森林溫泉酒店」2025新推出大坪數觀景溫泉房型，由原先6間增至26間，讓貴賓可以好整以暇地在屋內盡情享用究極美人湯。

大板根全新房型「觀景溫泉家庭套房」大好評熱賣中，規劃25坪的寬敞空間，屋內設有溫泉湯池，寬敞明亮的客廳和舒適的2大床，適合闔家親子同樂，在充滿陽光綠意的窗邊聆聽蟲鳴鳥叫，夜晚伴隨滿天星光入眠。

▲大板根觀景溫泉家庭套房規劃有客廳和2大床。

▲觀景溫泉家庭套房設有2 個溫泉湯池。

鄰近森林步道的「觀景行館」採獨棟2層樓式Villa，2樓的2間客房內皆設有溫泉池，1樓的寬敞客廳配置舒適沙發、電視、棋藝桌、長桌及吧檯，約50坪的寬敞精緻空間營造溫馨舒適氛圍，令人感到如家般自在愜意。

▲觀景行館1樓的客廳寬敞舒適。

▲大板根恐龍世界共有13隻擬真恐龍，快來打卡留念！





人氣打卡擬真版侏儸紀恐龍森林

三峽大板根森林溫泉酒店被譽為「原始熱帶雨林生態的寶窟」，近百年老茶廠及大板根茶業歷史文物館、珍藏國寶藝術品的青銅文物館，以及花園、魚池、森林步道，人文、自然底蘊豐富，值得細細探索。

200 多年的熱帶雨林坐擁百年國寶級板根植物，近500種植物、4千多種昆蟲、30幾種鳥類，包括恐龍時代的樹葉蕨。大板根於2020 年獨家打造台灣唯一原始雨林擬真版侏儸紀「恐龍森林園區」，成為三峽人氣打卡親子旅遊熱門景點。探訪全台唯一的「恐龍森林步道」，百年巨藤、大板根神木、泰雅族神聖古橋、廣袤森林中，隱藏13隻會動會吼叫的巨型恐龍和全台第1、高達7米的大金剛，惹得大小朋友驚聲尖叫求同框！





森林景觀咖啡、餐廳享大板根春饌

春遊大板根，新綠蓬勃百花綻放，悠閒賞花、泡湯，品嘗大板根美饌好滋味！豐盛的大宴小酌，還有經典五星美食牛肉麵，喜歡還可以買回家。「麗宴中餐廳」的野菜、放山土雞、山豬肉、師傅招牌菜──板根豆腐等，以各色山間野味入饌；「太子西餐廳」全新挑高9米的寬敞空間，優雅享用多樣風情的人間美味；舒享芬多精的洗禮後，在山嵐綠林裡的「板根咖啡廳」啜飲一口芬多精咖啡；或在隱身雨林中的秘密花園「觀景咖啡廳」品咖啡、點心，許自己最Chill的森林療癒假期！

▲「麗宴中餐廳」提供主廚精心挑選的各式佳餚，並規劃較私密的專屬包廂。





旅宿資訊

大板根森林溫泉酒店

電話：+886-2-2674-9228

地址：新北市三峽區插角里插角79號

網址：https://www.thegreatroots.com





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