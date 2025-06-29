士林官邸雨林植物展 欣賞熱帶生態之美

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，最適合走進綠蔭之境，士林官邸新蘭亭於06/21-07/27舉辦「雨林植物展」，以雨林生態系為靈感，打造沉浸式雨林體驗，新蘭亭將搖身一變為夏日雨林秘境，歡迎一同踏入這座奇幻綠洲，近距離欣賞多種珍奇雨林植物的絕美風采，展開一場盛夏的綠色探險之旅。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）藍舒凢處長表示，雨林環境生態豐富，擁有地被、草本、藤蔓、灌木、喬木等多層次植群，許多植物在此衍生出不同於其他地區的樣貌或型態，為雨林環境增添許多風采。

本次展覽集結12種雨林特色植物，從葉到根、從蕨到花，匯聚雨林風貌，像是葉形似鹿角而得名的「鹿角蕨」；葉形似龜殼圖樣的「龜背芋」；葉片基部為天然集水器的「積水鳳梨」；葉片特化成捕蟲器的「豬籠草」；不容錯過的空氣系明星，其葉片具有吸收水分功能的「空氣鳳梨」；葉片色彩繽紛，葉形紋理千變萬化，被喻為上帝畫布的「竹芋」等，讓市民朋友不用去熱帶雨林，只要走訪新蘭亭就能近距離觀賞蕨類、竹芋類、鳳梨科與食蟲植物這些雨林特色植栽。

▲漫步於綠意盎然的熱帶植物園林中。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

園藝管理所主任吳旻靜補充，本次展覽雨林植物總計蒐羅超過100個品種，要讓大家飽覽園藝植栽的美麗與多變，像「鹿角蕨」將展出象耳、皇冠、爪哇、亞皇、女王等品種；「積水鳳梨」將展出五彩、法官頭、黑斑馬、蜻蜓、水塔、帝王等品種；「竹芋」將展出孔雀、箭羽、大理石、青蘋果、黑蘋果、黑玫瑰、雪茄等品種；還有天河、火麒麟、曇花、魚骨頭、絲葦等「雨林仙人掌」，顛覆大眾對仙人掌的想像，沒有刺，展現柔美垂墜的葉形，卻更柔軟、更迷人。

廣受歡迎的蔓綠榕、黃金葛、觀音蓮、萬代蘭等，每個品種皆呈現出植物的多樣多色風采，再搭配花藝設計手法，透過垂直綠牆、浮島花台、曲折步道等形式，重現雨林層次豐富、生機盎然的棲地樣貌，呈現植物原棲地的分布位置與生長特性，帶出雨林自然環境的垂直分層感，感受濕潤清新的自然節奏。

士林官邸雨林植物展於06/21 (六) 起每日08:30-17:00開放，周一也照常開放，免費參觀，誠摯邀請在盛夏時節，利用休閒時間走入士林官邸新蘭亭，漫步於葉影婆娑、綠意盎然的熱帶植境中，遠離喧囂、親近自然，感受植物世界的生命張力與靜謐之美，發掘雨林植物的多樣性與奇幻魅力。更多展覽資訊，請參閱「士林官邸旅客」FB 粉絲專頁。

◉ 2025士林官邸雨林植物展

・展覽日期：2025/06/21-07/27

・展覽時間：每日08:30-17:00（周一不休館）

・展覽地點：士林官邸公園新蘭亭

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