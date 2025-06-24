盛夏禮讚！北市街頭金黃燦爛「阿勃勒盛開」 為畢業季學子熱情喝采

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期台北的公園和街頭登能見到一串串金黃色的阿勃勒花朵搖曳空中，在陽光照射下產生不同漸層，尤其在微風吹撫下，阿勃勒飄下金黃色的花瓣更如同一場視覺饗宴，令人深深著迷。此時正逢畢業季，阿勃勒花也獻上禮讚，在盛夏為畢業學生們慶祝喝采。

▲一盞盞、一串串的盛開阿勃勒，燦爛如金吊燈。 圖：台北市政府工務局／提供

「阿勃勒」為豆科蘇木亞科屬於落葉性大喬木，株高10~20公尺，冬季落葉，陽光直射，夏季有茂盛的羽狀複葉遮蔭。花季通常集中在每年五月下旬至六月中旬，花況最佳時，整片空間宛如被金黃色澆灌般耀眼奪目。

「阿勃勒」是熱帶地區常見的觀賞樹種，外觀上與黃花風鈴木相近，遠看時容易混淆，但仔細觀察會發現兩者的花形完全不同。由於阿勃勒的花常隨風吹拂而飄落，尤其盛開時隨風大量落下的花瓣似如雨下，有「黃金雨」美譽。

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，阿勃勒的嫩葉是多種粉蝶食草，常見淡黃綠色的水青粉蝶及黃色系的淡黃蝶、台灣黃蝶……等穿梭產卵或訪花吸蜜，花期在夏季，盛花期往往可見總狀花序成串下垂的黃色花的美景，美不勝收。花落後結出長圓筒形不開裂莢果，莢果顏色由綠轉黑褐，成熟需一年它的花朵鮮黃燦亮，在台北市內湖區三民國中周邊校園人行道、文德一號公園綠地及堤頂大道、中山北路、樂群一路等多處路段皆有栽植阿勃勒，在夏日絢麗的陽光中，牢牢捉住行人的目光。

公園處陽明所主任陳彥材說明，阿勃勒的的花語是「金色之戀」，花期適逢畢業生離校，因此又有「畢業花」的別稱，每當樹梢盛開一串串如瀑而下的花朵，令人彷彿置身異國電影的場景，成為初夏時節必追的浪漫場景。除了觀賞性質外，阿勃勒在南亞地區也具有藥用與文化意義，是許多節慶中象徵吉祥與祝福的花卉；而推崇黃色的泰國則將其作為國花，黃色花瓣代表泰國皇室。台北市的美崙公園、克強公園、復興公園、公館公園可以發現阿勃勒蹤影，等候您觀賞。

▲人行道上一串串色彩飽和的金黃色阿勃勒花朵。 圖：台北市政府工務局／提供

近期在暖氣溫催化下，多處阿勃勒花況已進入全盛期，夏季日落較晚，在夕陽餘暉中望見金燦燦的黃金雨，實屬生活一大樂事，在城市中忙碌的您，可以暫時放下壓力置身美景中，為自己來一場心靈鍍金。

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