一秒到台南！在台北實現牛肉湯自由　「赤身牛、香辣牛腱」涮到停不下來

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

東媽生日快樂之直接在台北實現牛肉湯自由，採用台南當天新鮮直送溫體牛肉，現切現燙，輕涮3秒就能呈現最鮮美口感。

湯頭選用牛骨、番茄、玉米、蘿蔔等多種蔬果熬煮，鮮甜又濃郁，先來一口原味牛肉、再沾一下台南醬油膏、辣椒醬，在舌尖上展現多元風味。

感謝店家免費升等私人包廂，不用跟人家人擠人，就能享受團聚用餐的快樂，真是太讚了，必須推推。

這次東媽生日宴由東弟負責處理，挑了我們三個小孩都愛吃的牛肉餐廳「宣牛溫體牛肉火鍋」，來嚐嚐溫體牛肉的細緻美味。

當天似乎有著壽星般的好運，店家居然免費幫我們升級到包廂座位區，一家人免人擠人，快樂享受隱私的小空間。

醬料區雖然種類不多，但每種都很經典，最道地的台南沾醬吃法是將台南醬油膏配上薑絲、豆瓣醬。若是想吃得清爽一點，醬油加上洋蔥就很棒了，喜歡吃辣的朋友一定要試試店內的辣椒醬。

點了一分四人份的牛肉鍋套餐，另外加點牛尾和店家當天的特色菜香蒜辣牛腱。

等待牛肉鍋開煮的同時，我們先來嚐嚐辣牛腱，阿東好喜歡這道菜的醬汁，蒜香辣但不會過度刺激，是很溫潤舒服的辣度，牛腱滷得恰到好處，軟硬適中，嚼勁卻不乾柴，搭配香菜更加合拍，妥妥下飯菜一道。

牛肉鍋上桌後，服務人員會協助將蔬菜下鍋熬煮，煮滾後就可以開始川燙肉片囉～

套餐內有頂級上選溫體牛、溫體赤身牛肉兩種，再來一份燉肉三兄弟（鳳尾筋、嘴邊肉、骨邊肉）。

每個部位都標示得很清楚，阿東最喜歡肝連跟沙朗部位，牛肉都很新鮮，不需要川燙太久就可以吃了。

無論是要放在鍋內簡單川燙，還是像阿東一樣放在碗內，舀一杓熱湯沖入，各有各的好吃。放入碗中沖熱湯馬上就能獲得一碗媲美六千牛肉、阿財牛肉湯的鮮美湯頭，熱熱喝超讚。

淡淡的粉紅色是最好吃的狀態，直接吃或是沾上辣椒醬油都好好吃。

牛肉高湯可以無限續，我們也沒再客氣的一碗接一碗喝，牛肉湯真的好讚啊！！

吃肉當然要配點菜中和一下，點了份芥藍牛肉、空心菜牛肉配飯吃，調味有點重。

包廂座位區就是棒，吃著喝著聊著就像在自己家一樣，爸媽看起來都很放鬆，也很滿意今天的餐點（真是太好了～～

地址：台北市中山區復興北路292號

電話：0225082929

營業時間：下午5點半至晚上11點半；晚上5點半至9點半；週末中午12點至下午2點半；下午3點半至晚上11點半

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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