台北遼寧街夜市美食推薦！ 老字號熱炒「有有1969」聚餐首選 「得獎滷肉飯+招牌百花油條」經典必吃組合

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阿東的東食西遊 Vida Cómoda／ 文、圖／阿東

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

朋友們前陣子從國外回來，一個個念著想吃台灣菜，趕緊來訂我們都很喜歡的人氣創意台菜料理「有有1969」。

位於遼寧街夜市內，開了50年的老字號熱炒店，雖然說是熱炒店，但店內裝修新潮，用餐時間人潮滿滿，記得先打電話預訂啊～

店內招牌菜不少，除了冠軍滷肉飯之外，平常很難吃到的百花油條、惹娘燒蛋更是一絕，必定要點來吃吃看。

店家規定要人數到了才能進去，先到的朋友先在外頭看菜單，菜單只有一頁，開胃菜、熱炒、烤物、湯品一應俱全。

價格百元上下，比傳統熱炒店稍貴一點，但菜色確實精緻不少。

店內人潮滿滿，我們被安排到二樓的座位區，大包間被另一桌客人預訂走了，我們只剩下比較小的開放式方桌，７個人擠在一起吃飯的感覺蠻奇妙的。

來到這裡當然要點一碗店內最有名的冠軍滷肉飯，據悉曾拿下2009年的台北滷肉飯冠軍，切丁的肥肉醬香濃郁，入口即化。

但論好吃度阿東還是喜歡小王煮瓜的黏稠鹹香，而且有有的滷肉飯加辣要多10元，但老實說加辣無助於魯肉醬汁的口感提升，不用特別花錢加也沒關係。

餐點陸陸續續上桌囉～最讓阿東期待的莫過百花油條這道菜，油條內塞入花枝與蝦仁漿，油炸後在淋上糖醋醬汁，吃起來酸酸甜甜超涮嘴，一點都不油膩，這個改編版我們都蠻喜歡的。

這道功夫菜也不是一般熱炒店常見菜色，朋友曾是廚師，也對這菜評價相當高，非常推薦大家點來吃吃看。

另外，老皮嫩肉也讓大家讚不絕口，外脆內嫩，一口咬下還會燙嘴，搭配鹹香適中的醬汁，超下飯啊。

炒水蓮絕對是熱炒店必備、必點的人氣菜色，搭配蒜頭、辣椒爆香，與豬肉絲的油脂香氣，整道菜油亮脆口，恰到好處的調味讓人一口接一口，根本停不下來。

比起切塊的豬五花，切薄片的蒜泥白肉接受度更高，豬肉本身沒有濃厚的肉味，蒜蓉辣醬是靈魂所在，搭配一點香菜更能提味。

考松阪豬也是阿東的必點菜色，脆口的豬肉不用過多調味，配上生洋蔥和胡椒鹽就足夠，但阿東還是有偷偷去沾一下蒜泥白肉的醬啦。

炒牛肉比我們想像的辣，但這道菜真的很下飯，才吃沒幾道菜，阿東的滷肉飯都快配光光了。

金沙蝦的瞎子塊頭大、新鮮度也夠，炒得微辣很好吃。

京都排骨阿東反而覺得還好，有點偏硬，牙口不太好的人先別吃。

吃飽喝足最後當然得來碗剝皮辣椒雞湯漱漱口，雖然說是剝皮辣椒雞，但湯頭一點都不辣，對於阿東這種愛吃辣的人來說多少不太過癮。

雞肉份量超多，隨便一撈都是滿滿雞肉塊，肉質軟嫩多汁，輕輕一咬便能肉骨分離，很讚!!

這餐吃下來是心滿意足的，每一道菜都很好吃，介於傳統菜色與店家自己的創意間。吃完跟朋友的心得都是相見恨晚，馬上把這間加入口袋名單內，下次絕對還會來二訪的啦~~~

有有1969

地址：台北市中山區遼寧街48號

電話：02-2776-0443

營業時間：早上11點至下午2點；下午5點至晚上9點半

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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