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新北藝文匯聚新亮點　陶瓷重鎮「鶯歌」慢漫遊

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

座落於陶瓷重鎮鶯歌，新北美術館與鶯歌陶瓷博物館、三鶯之心等藝術空間相互串聯，讓美術、工藝與自然地貌交織融合，成為新北市藝術文化匯聚的亮點。

　

散步「點土成金」的陶藝時光街區

若要說陶瓷在台灣的重鎮，非屬鶯歌為最佳代名詞。而最能感受到陶藝與民居日常的融合，則一定要造訪鶯歌老街。由過去以製作為主的產業變成了觀光化的模式，老街兩旁老陶瓷工廠逐漸改建成商店，陶瓷餐具、精品陶藝展覽空間、玻璃藝術空間、手拉胚教室、花器花藝展演商家等，共構成老街以陶藝為主的觀光生活圈。其中造訪老街更適合找一間能夠坐下來親手製作手拉胚的陶藝教室體驗一下，位於老街尾端的「陶趣天堂」，提供單純手拉胚體驗與可進一步燒製成成品的雙重選擇，透過自己親手捏製與塑形，體驗製陶過程中「練土、塑形、素燒、上釉、釉燒」的前端練土與塑形的步驟，隨著轆轤旋轉慢慢成形，陶土隨著手勢拉成圓形形狀，杯、盤、碗型都在手中逐漸旋轉成形，也更能親近陶瓷藝術家在製作工藝時的美感與方法。街上更有「陶瓷雞蛋糕」，一顆顆以陶瓷造型品為主的雞蛋糕烤得金黃酥脆，恰好就是最樸質的陶藝顏色，好吃又好玩。

DATA

　

陶趣天堂

地址：新北市鶯歌區重慶街95號文化走廊　

電話：02-2679-2014　

FB：陶趣天堂玩陶教室

時間：10:00-18:00（週六日至18:30，週二休）　

體驗：手拉胚捏陶150元、燒製成品200元

　

融於地景裡的飄逸蘆葦藝術品

新北市首座當代美術館正式在鶯歌溪與大漢溪交會的三鶯新生地開幕。館址選在以陶瓷工藝聞名的鶯歌，與在地傳統工藝對話之餘，也坐擁山景環繞、水光交映的自然環境，串聯三峽與鶯歌豐富的生態紋理，讓藝術自然流動於其間。建築外觀由建築師姚仁喜及其團隊操刀設計，以銀白管狀結構錯落排布，靈感來自蘆葦隨風搖曳的姿態，彷彿這座藝術建築從自然中生長而出，綻放為一朵繁盛的藝術之花。館方以「全民美術館」為核心理念，期望透過不同年齡層的互動學習與參與活動，讓藝術不再遙遠，而是人人可親近、可參與的生活一部分。

DATA

　

新北市美術館

地址：新北市鶯歌區館前路 300 號　

電話：02-2679-6088　

網址：ntcart.museum

時間：10:00-17:30、週六日至18:00（週一休）

票價：100元。學生與65歲以上長者優待票50元，新北市民平日免費入場、週末與國定假日優待票50元

　

陶藝園區裡尋找躲藏綠意中的驚喜

外觀以清水模、鋼骨架與透明玻璃等多種材質構成，彷彿穿透內外環境，為陶瓷博物館建築增添無限延伸與虛實交錯的感受，也在大量運用陶瓷媒材點綴下，流露出陶藝質樸的藝術美感。

館內陳設聚焦台灣近200年來的燒窯技術，以及民間藝術家以陶匯聚的特展作品，透過歷史性的敘述與陶具輔助工具，讓製陶過程更易為參觀者理解。除了室內館藏，戶外空間更是近年親子族群最熱愛的區域。整座展館戶外步道間，設置了多位藝術大師的陶藝作品，除了夏日讓孩子流連忘返的「戲水區」，另有「許願糖果牆」，以超過2萬顆彩色陶球構成，成為絕美的視覺打卡點。這座牆起源於疫情期間休館時的「許願牆計畫」，由館內所有服務人員親手製作，希望透過陶土所蘊含的安定力量，傳遞祈願平安的心意。

展區最後方則有「遠得要命藝術廁所」，由9位陶藝家打造出9組奇幻風格、玩味十足的藝術作品。雲朵與雨滴、擬人化驚喜小物與鮮明色彩交錯的裝置，讓廁所彷彿成為微型美術館，讓如廁也增添一絲趣味與驚喜。

DATA

　

新北市立鶯歌陶瓷博物館

地址：新北市鶯歌區文化路200號

網址：www.ceramics.ntpc.gov.tw　

時間：02-8677-2727　9:30-17:00　

票價：門票100元。配合新北市美術館開幕免費入場至6/30

　

享受音樂與陶藝相伴的美感空間

位於老街裡的「鶯歌光點美學館」，是一棟融合古典風格與現代時尚的建築，戶外角落的一口百年古井，建於1905年，至今已有120年歷史，是見證時代的珍貴古蹟。走進挑高16公尺、自然光灑落的室內空間，明亮通透的展館中設有陶藝家展覽、陶瓷工藝工作室、茶藝區、畫廊及藝術展演空間，每一處都洋溢藝文氣息。假日時，美術館常邀請藝術家進駐創作，讓旅人能近距離欣賞創作過程——無論是現場揮毫、素描勾勒，或是水彩渲染，每一道筆觸都展現藝術與生活的親密連結，使藝術走入日常，更貼近人心。

DATA

　

鶯歌光點美學館

地址：新北市鶯歌區陶瓷街18號　

電話：02-2678-9599　

網址：www.yinggo.com.tw

時間：10:00-19:00

　

邂逅地標感受屬於土地的陶藝根基

就在新北市美術館戶外綠意草原上，最醒目的地標，莫過於這座高達15公尺的橘紅色立坏——「三鶯之心」。作品靈感源自製陶的起點「拉坯」，造型宛如土條初置於轆轤之上，隨旋轉逐漸成形，象徵陶藝創作的那份初心與專注。漫步其間，除了這座充滿象徵意義的立坏裝置，周圍還設置了仿古巨型陶甕、陶瓷盤等大型藝術品，共同營造陶藝文化的時空氛圍，這片戶外空間不只是藝術展示場，更是讓人駐足、感受創作脈動的開放場域。

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三鶯之心

地址：新北市鶯歌區館前路

　

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