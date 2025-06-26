新北一日遊｜夏天就要來海邊！福隆沙雕季、經典便當、療癒系海景一次玩爆福隆

夏天就是要衝海邊！這篇幫你規劃好福隆一日遊的完美行程，從視覺到味覺、從經典到新潮，照著玩絕對不踩雷！

新北一日遊｜福隆沙雕季

迪士尼百年仲夏歡樂祭

每年夏天最令人期待的福隆沙雕藝術季，今年以「迪士尼百年慶典」為主題，整個沙灘被變成動畫場景！米奇、獅子王、史迪奇、魔髮奇緣……共超過 80 位經典角色現身沙雕，精緻細節超級驚人，現場氛圍直接喚醒童年回憶，讓人邊拍邊讚嘆！

圖/ReadyGo

地點資訊

地點：福隆海水浴場

時間：2025/5/24～9/30

票價：全票 NT$220、優待票 NT$145、敬老票 NT$110

營業時間：平日 08:00–19:00，假日延長至 19:30

小提醒：建議傍晚入園，夕陽＋沙雕超好拍！

新北一日遊｜宜隆福隆便當創始店

經典八菜、記憶中的味道

來福隆沒吃便當根本白來！這家福隆便當創始老店，用木盒裝載的是一份熟悉的情感：滷肉、香腸、雞捲、高麗菜、豆干、滷蛋……一開蓋香氣撲鼻，手工溫度吃得出來。素食選擇也非常清爽有層次，令人意外的美味！

圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市貢寮區福隆街5號

時間：平日 09:00–18:00，週末提早至 08:00 開賣

建議：可提前電話預訂，熱門時段常秒殺！

新北一日遊｜古道情懷鐵馬出租

開嘟嘟車穿越舊草嶺隧道看海＋跨縣冒險

從新北騎車到宜蘭只要 30 分鐘？租一台亮眼的黃色電動嘟嘟車，直接開啟冒險模式！騎進舊草嶺隧道內部，沿途投影藝術與燈光設計超有趣，穿過分界點瞬間抵達宜蘭，海景與火車相伴，彷彿進入動畫世界。拍照打卡點超多，風景療癒又壯觀！

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租借資訊

租借店：古道情懷鐵馬出租

地址：新北市貢寮區荖寮街2之1號

價格：嘟嘟車三人座 NT$700 / 1.5 小時

時間：每日 08:30–18:00，建議 15:30 前出發較舒適

現場附免費停車場，工作人員超親切、服務滿分！

新北一日遊｜九號咖啡石城館

最夢幻海景咖啡廳

旅程尾聲來點慢活時光，九號咖啡石城館絕對是最佳選擇！面海而建的二樓座位區超搶手，整面玻璃窗＋龜山島海景，讓人一秒放鬆。海陸雙拼沙拉口味清爽、份量剛好，搭配木質裝潢與陽光灑落，根本雜誌封面等級的景色。店家也提供租借單車的服務，想從宜蘭頭城開始玩回福隆也沒問題喔！

圖/ReadyGo

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店家資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6

時間：平日 09:30–16:30、週末延長至 17:00

建議：想拍照打卡，務必提前預約二樓！

福隆一日遊 FAQ

Q1：不會開車可以完成這趟行程嗎？

A：建議搭乘台鐵至福隆站，步行可至便當店與沙雕季。嘟嘟車與咖啡廳建議共乘或包車會較方便。

Q2：沙雕季需要買門票嗎？

A：需要，現場購票為主，也可提前查詢是否開放線上預約。

Q3：推薦幾點出發？

A：上午 10:00 抵達福隆最理想，中午吃便當、午後租車探索、傍晚沙雕＋咖啡收尾剛剛好。

Q4：嘟嘟車會難開嗎？

A：非常簡單，店家有提供教學與試駕，新手也能輕鬆上手！

沙灘、便當、嘟嘟車、海景咖啡一次打包，這就是最「福隆」的夏日儀式感！跟著這份行程來玩，不用煩惱安排，直接享受最Chill的海邊小旅行～

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