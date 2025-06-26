快訊

沒有最低只有更低！台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現

直播／李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

針對女性下手？法國「針刺襲擊」全國已有145人受害

新北一日遊｜夏天就要來海邊！福隆沙雕季、經典便當、療癒系海景一次玩爆福隆

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

夏天就是要衝海邊！這篇幫你規劃好福隆一日遊的完美行程，從視覺到味覺、從經典到新潮，照著玩絕對不踩雷！

新北一日遊｜福隆沙雕

迪士尼百年仲夏歡樂祭

每年夏天最令人期待的福隆沙雕藝術季，今年以「迪士尼百年慶典」為主題，整個沙灘被變成動畫場景！米奇、獅子王、史迪奇、魔髮奇緣……共超過 80 位經典角色現身沙雕，精緻細節超級驚人，現場氛圍直接喚醒童年回憶，讓人邊拍邊讚嘆！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地點資訊

地點：福隆海水浴場

時間：2025/5/24～9/30

票價：全票 NT$220、優待票 NT$145、敬老票 NT$110

營業時間：平日 08:00–19:00，假日延長至 19:30

小提醒：建議傍晚入園，夕陽＋沙雕超好拍！

新北一日遊｜宜隆福隆便當創始店

經典八菜、記憶中的味道

來福隆沒吃便當根本白來！這家福隆便當創始老店，用木盒裝載的是一份熟悉的情感：滷肉、香腸、雞捲、高麗菜、豆干、滷蛋……一開蓋香氣撲鼻，手工溫度吃得出來。素食選擇也非常清爽有層次，令人意外的美味！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市貢寮區福隆街5號

時間：平日 09:00–18:00，週末提早至 08:00 開賣

建議：可提前電話預訂，熱門時段常秒殺！

新北一日遊｜古道情懷鐵馬出租

開嘟嘟車穿越舊草嶺隧道看海＋跨縣冒險

從新北騎車到宜蘭只要 30 分鐘？租一台亮眼的黃色電動嘟嘟車，直接開啟冒險模式！騎進舊草嶺隧道內部，沿途投影藝術與燈光設計超有趣，穿過分界點瞬間抵達宜蘭，海景與火車相伴，彷彿進入動畫世界。拍照打卡點超多，風景療癒又壯觀！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

租借資訊

租借店：古道情懷鐵馬出租

地址：新北市貢寮區荖寮街2之1號

價格：嘟嘟車三人座 NT$700 / 1.5 小時

時間：每日 08:30–18:00，建議 15:30 前出發較舒適

現場附免費停車場，工作人員超親切、服務滿分！

新北一日遊｜九號咖啡石城館

最夢幻海景咖啡廳

旅程尾聲來點慢活時光，九號咖啡石城館絕對是最佳選擇！面海而建的二樓座位區超搶手，整面玻璃窗＋龜山島海景，讓人一秒放鬆。海陸雙拼沙拉口味清爽、份量剛好，搭配木質裝潢與陽光灑落，根本雜誌封面等級的景色。店家也提供租借單車的服務，想從宜蘭頭城開始玩回福隆也沒問題喔！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6

時間：平日 09:30–16:30、週末延長至 17:00

建議：想拍照打卡，務必提前預約二樓！

福隆一日遊 FAQ

Q1：不會開車可以完成這趟行程嗎？

A：建議搭乘台鐵至福隆站，步行可至便當店與沙雕季。嘟嘟車與咖啡廳建議共乘或包車會較方便。

Q2：沙雕季需要買門票嗎？

A：需要，現場購票為主，也可提前查詢是否開放線上預約。

Q3：推薦幾點出發？

A：上午 10:00 抵達福隆最理想，中午吃便當、午後租車探索、傍晚沙雕＋咖啡收尾剛剛好。

Q4：嘟嘟車會難開嗎？

A：非常簡單，店家有提供教學與試駕，新手也能輕鬆上手！

沙灘、便當、嘟嘟車、海景咖啡一次打包，這就是最「福隆」的夏日儀式感！跟著這份行程來玩，不用煩惱安排，直接享受最Chill的海邊小旅行～

延伸閱讀 >>新北景點｜來趟福隆消暑行，2025夏天必吃必玩的五大景點！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo出發前」

隨時關注「udn走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

福隆 沙雕 咖啡廳

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

淡水沙崙又傳溺水...重啟再生波折？新北市府近日研議未來管理方向

助講反罷戰綠火力全開 劉和然再批：民進黨就是在欺負新北

新北鄰長責任重 侯友宜：明年納入團體保險

重度高血壓閃兵 醫師嘆：逃兵集團手法還蠻高明的

相關新聞

新北一日遊｜夏天就要來海邊！福隆沙雕季、經典便當、療癒系海景一次玩爆福隆

夏天就是要衝海邊！這篇幫你規劃好福隆一日遊的完美行程，從視覺到味覺、從經典到新潮，照著玩絕對不踩雷！

新北藝文匯聚新亮點　陶瓷重鎮「鶯歌」慢漫遊

座落於陶瓷重鎮鶯歌，新北美術館與鶯歌陶瓷博物館、三鶯之心等藝術空間相互串聯，讓美術、工藝與自然地貌交織融合，成為新北市藝術文化匯聚的亮點。

碧潭水舞迎全新篇章 煙火齊放轉動「騎激」光芒

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市「2025碧潭水舞」已於06/16正式換上全新主題《光影一日》與《日常適所》，從動感節奏轉為光影交織的柔美篇章。今年水舞首創「水火同源」演出，結合火焰特效與多層次水舞同步

西門町老字號唱片行！四種手搖飲只要15元，外面一杯錢這裡喝兩杯

udn走跳美食／艾瑪 西門町超狂隱藏版！街區旁小巷老字號《九五樂府》 唱片行，竟然結合賣起手搖飲，超便宜四種手搖飲只要15元，外面一杯錢這裡喝兩杯，還能進來挖寶黑膠唱片與追星週邊，文化幣也能使用

回憶都沒了！板橋「25年餐飲老店」熄燈 在地人一片哀號：連這家也要關

板橋人的回憶掰了！開業25年餐飲老店「零時差」貼出熄燈公告，於6/22結束營業，震驚許多在地人「天啊！連這家也要關了」、「...

《航海王》捷運主題列車與樂園登場！5公尺「大型打卡裝置」喬巴必拍，還有無人機煙火7月亮相

航海王迷注意！今夏最火熱的主題活動即將登場。《航海王 ONE PIECE》與臺北市立兒童新樂園攜手合作，從7月起至10月，以「未來島篇」為主軸，打造限定沉浸式冒險樂園。不僅有5公尺高的魯夫與喬巴氣偶、大型打卡裝置與主題集章活動，還規劃氣墊遊樂區，打造老少咸宜的夏日冒險派對，適合全家大小一同參與。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。