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震天撼地！「2025新北市鼓藝節」帶你感受「擊慶」彭湃能量

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新北市文化局FB
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當震天鼓聲在草坪上炸裂，新北四區的夏夜便被點燃──「2025新北市鼓藝節」以「擊慶」為主題，帶你走遍新莊、蘆洲、雙溪、土城，感受最純粹的鼓藝震撼。

今夏必看！6月21日的晚上，本年度的「新北市鼓藝節」將於新莊體育園區陽光草坪隆重開幕。隨著在地學校鼓隊的整齊齊奏，舞台燈光下，優人神鼓以精湛鼓藝揭幕「擊慶」主題，震顫整個草坪。鼓聲在空氣中迴盪，瞬間調動全場情緒，引領民眾進入九天共響的鼓藝盛宴。


▲圖片來源：新北市文化局FB
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根源與傳承：新莊鼓藝的歷史印記

新莊因淡水河航運而興起，鼓在戲班與廟會中承載儀式的莊嚴意義，也促進了在地製鼓業的發展。回顧自95年起的鼓藝節歷程，民眾得以在不同行政區近距離欣賞鼓藝，而今年「擊慶」更將這股儀式能量注入現代舞台，讓歷史傳承與創新演繹在每一次敲擊中完美融合。


▲圖片來源：新北市文化局FB
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多元演出：古典鼓藝與創新打擊共舞

本屆演出卡司精彩多元，從御鼓坊與日本小林義隆的傳統合奏，到众擊坊、鼓魂鈦鼓、極鼓擊的現代打擊火花；再到蘇睿墉＋台灣滿義、身聲擊樂團以身體打擊探索聲音邊界；以及傌儷芭里文化藝術團帶來的太魯閣族樂器融合鼓藝。每一場皆以不同角度詮釋「擊慶」，呈現鼓樂的無限可能。


▲圖片來源：新北市文化局FB
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▲圖片來源：新北市文化局FB
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四區巡演：與鼓聲一同走遍新北

鼓藝節將於6月22日在蘆洲長安公園忠義廟前續演，6月28日移師雙溪車站前廣場，6月29日則在土城斬龍山遺址文化公園畫下句點。四大場域分別展現區域特色與不同風景，邀請民眾把握機會，走出家門，在鼓聲牽引下，體驗一場與城市共鳴的深刻文化之旅。


▲圖片來源：新北市文化局FB
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【2025新北市鼓藝節】

活動期間：6月21日至22日、6月28日至29日

活動地點：新莊體育園區陽光草坪、蘆洲長安公園忠義廟、雙溪車站前廣場、土城斬龍山遺址文化公園


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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