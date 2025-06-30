好吃到讓人想轉圈圈！板橋全新進化版「熟成咖哩鮮奶砂鍋煲」，搭配Q彈醋溜麵超驚豔

今天要分享給各位的這間「94 咖哩孃」⋯⋯如果是從幾年前就有在關注我部落格或臉書粉專的朋友可能會覺得店名很眼熟，沒有錯！它就是那間從萬華的青年店發跡、主打熟成香料咖哩的餐廳，後來業者到萬大路上開了萬大店，然後目前最新階段是落腳在板橋車站對面的板橋市府店，以全新滿血復活並再進化的狀態與大家見面，用餐空間比之前更明亮、簡約、舒適，提供的餐點也從咖哩飯、慢活鍋物變成了熟成咖哩鮮奶砂鍋煲，但不變的是業者對咖哩製作的堅持以及服務的熱誠，來這裡你們可以用親民的價格就享用到使用13種香料炒香研磨、數道工序48小時細熬並28天以上靜置熟成的咖哩所製成的砂鍋煲，搭配Q彈爽滑的招牌醋溜麵，再來上一杯用新鮮檸檬汁去提味的愛玉冰，我覺得生活的確幸感就是這麼垂手可得～♪

基本資料（94咖哩孃 板橋市府店）

地址：新北市板橋區中山路一段158巷1號1樓

電話：(02)2957-0987

營業時間：11:00 ~ 14:00（收客至14:00）／17:00 ~ 20:30（收客至20:00）

官方粉絲團：https://is.gd/65asbP

94咖哩孃的業者因為家父中風等一系列家族方面的問題所以忍痛把萬華區的青年店與萬大店都頂讓給別人⋯⋯不過最新的板橋市府店其實對習慣搭捷運、火鍋等大眾運輸工具的朋友來說～地點是更為方便，因為它就在板橋車站與新北市政府的正對面，從公車站、捷運站、火車站步行過來都只要5分鐘左右，附近也有新北市B1停車場和板橋運動場停車場，開車前往的話也不用擔心停車方面的問題。

用餐環境的規模雖然說不上很大⋯⋯但整個風格就是乾乾淨淨的、明亮又簡約，而且店內的空調也夠舒爽，絕對不會有吃個砂鍋煲就汗流浹背的情況發生。

不要看我拍照時店內都空蕩蕩的就以為它生意不好⋯⋯業者有跟我說他們餐廳幾乎每天（尤其是平日）中午都座無虛席，相當受到市府員工和附近上班族的親睞，所以如果你們想避開人潮的話，我會建議可以挑晚上的時段來嚐鮮看看。

這熟成 咖哩鮮奶砂鍋煲所使用的咖哩就是由照片中那十三種香料所調製而成。

這些香料混合研磨後經過熬煮和熟成步驟，就會變成照片中的樣子，業者不藏私地向大家展示，也不怕這獨家口味被抄襲，因為他深知並不是知道成份以後就能複製出同樣的口味，各種成份的比例拿捏、火候的掌控等也是關鍵！

店內的每張餐桌上的「桌號牌」都放了五款香料，候餐時有興趣也可以打開來聞個香，不過這個不能直接當調味料那樣加進餐點裡頭唷。

業者除了對咖哩的味道很講究以外，也非常重視「水質」，所以店內無論是製作料理還是洗菜的水都高規格使用日本GEJP銀離子滅菌淨水系統的軟水，多數這種小規模、餐點又平價的餐廳都不會講究到這個地步～

再來帶你們看到的是菜單的部份，點圖可以瀏覽放大版，然後業者有偷偷跟我們說，之後應該陸續還會再推出咖哩飯等新的品項。（其實也是他以前最拿手的品項）

目前店內最主打的兩種商品分別是白雪砂鍋煲以及赤雪砂鍋煲，因為本身的風味就已經濃郁又層次分明，所以下鍋去煮過的肉片、蔬菜、火鍋料都帶著迷人的咖哩味與奶香味，並不需要另外再沾醬。

不過白雪砂鍋煲是完全不辣的，赤雪砂鍋煲雖有麻辣的成份，但辣度對重度嗜辣的朋友來說可能稍嫌不足，所以有特別準備了業者自己炒的辣油，辣度不低，保證可以讓無辣不歡的朋友也吃得很盡興！

再來就與大家分享我們當天吃了哪些好料吧～♥

【白雪砂鍋煲】

首先看到的是不辣的「白雪砂鍋煲」，白話點說它其實就是熟成 咖哩加鮮奶所熬煮而成的小火鍋，一上桌就香氣撲鼻，份量也不算少，一人獨享的話可以吃得十分滿足。

如果你們本身不吃辣的話，這個白雪砂鍋煲就是你們的首選，然後肉品的部份可以依個人喜好選擇梅花豬或雪花牛，然後加個銅板價就可以吃到兩倍的肉量（照片中就是兩倍肉的梅花豬），然後主食會有白飯、冬粉、王子麵三選一，還可以另外加價升級套餐。

他們的砂鍋煲都有加入安佳的紐西蘭純牛奶，奶香味香醇順口，然後有些人可能會把咖哩鍋的味道想像成跟咖哩飯的醬一樣濃郁⋯⋯實則不然，這 湯頭的咖哩味溫潤芳香又融入一些蔬菜的清甜滋味，會讓人想一碗接著一碗喝個不停，而且跟一般小火鍋店咖哩鍋那種中央廚房做出來的湯底風味截然不同，完全不在同一個檔次上。

兩倍的梅花豬份量上真的很有感，可以吃肉吃得很滿足，然後因為一上桌就是熟的狀態，所以即使小朋友來用餐也不用擔心烹煮熟度的問題。

雖然目前這裡並沒有什麼高檔肉片的選項⋯⋯但這間94咖哩孃的定位就是希望走比較經濟實惠的路線，讓大家不用花大錢也可以吃得很開心、嚐到用心熬煮的湯頭，然後店內肉片保證不使用重組肉，豬肉和牛肉都是品質篩選過的原肉唷～

【赤雪砂鍋煲】

第二款「赤雪砂鍋煲」其實也是熟成咖哩加鮮奶所熬煮而成的小火鍋，但多了麻辣的成份，對愛吃辣的朋友更有吸引力一點！

有些麻辣鍋的湯會很油而且辣到不太能喝，但業者目前是沒有把它調製得太辣，加上有鮮奶的成份也會讓辣度變得溫和些，所以我覺得只要平常可以接受小辣的朋友應該都會喜歡這滋味。

前面有跟你們提過⋯⋯店內有提供業者自己炒的辣油，那個是真的加一點就辣得很夠勁，你們如果直接喝赤雪砂鍋煲的湯覺得不夠辣的話可以斟酌再加一些進去，但除非對吃辣超有自信，不然真的不要一次加太多！

然後我這鍋搭配的肉品是兩倍的雪花牛，只要加49元而已就可以吃肉吃得非常滿足。

雪花牛雖然聽起來比較肥，但實際吃起來並沒有什麼肥膩感，軟嫩又Q彈的口感我個人還蠻喜歡的。

不管是白雪砂鍋煲還是赤雪砂鍋煲的火鍋食材都是一樣，我覺得蔬菜的量比一般小火鍋店提供的更多，一次可以吃到高麗菜、A菜、小白菜、奶油白菜、香菇、金針菇、木耳、紅蘿蔔⋯⋯等，都是品質有精心嚴選過的蔬菜。（以上食材有可能隨季節調整）

其他還有香菇貢丸、蛋餃、蟹肉棒、叫不出名字的魚漿製品、豆腐、豆皮跟雞蛋⋯⋯等，真的可以算是誠意十足的小火鍋了。

主食三選一中的白飯是選用台梗九號米所炊煮而成，口感粒粒飽滿又有彈性，愛吃飯的朋友點下去就沒錯啦～

我自己平常吃加熱滷味或是麻辣鍋時都一定會加王子麵下去煮，所以我個人推薦點王子麵，然後它送上來時就是熟度剛好的狀態，所以不用再下鍋煮了，只要淋上一些 湯汁再拌一拌就好吃到讓人想轉圈圈。

第三種選擇就是冬粉，這個比王子麵更有彈性，也是拌點湯汁就很夠味喔～

【招牌醋溜麵】

再來看到這一盤叫「招牌醋溜麵」，它可以單點也可以點了砂鍋煲以後用優惠價來升級，我個人是推薦你們不容錯過！

這一道我覺得其實可以稱之為被火鍋店所耽誤的醋溜麵，因為聽說近期中午用餐時段，這麵大受附近OL的親睞，有蠻多女性上班族中午就單點這個當中餐，但除非你們想減肥⋯⋯不然我是建議可以點他們的砂鍋煲再配這醋溜麵啦！吃完絕對大呼過癮、滿足到不行。

聽說這醋溜麵是意外爆紅的品項，業者也沒想到它會這麼受歡迎，不過我是覺得這個賣相與配色的確很吸引人，它的底部有酸甜開胃的醬汁，但上面又搭配了神來一筆的肉燥，我覺得比一般這類型的麵條吃起來有更豐富的滋味。

然後這麵條使用的是日式拉麵的麵條，咀嚼起來有那個勁道在，吸附底下的醬汁以後爽口極了，搭配肉燥的香氣以及蛋絲、小黃瓜、紅蘿蔔的助攻，有料多味美的感覺，而且超適合夏天時享用，難怪會這麼熱銷～

愛吃辣的朋友記得這麵也可以加入辣油以後再拌著吃唷！

然後這是店內「雞腿簡餐」的炸雞腿，用了特製的醃料去醃漬入味，聽說炸一次就要20分鐘左右，口感外酥脆內多汁，業者說之後也會推出一個組合是招牌醋溜麵搭配這炸雞腿，請大家拭目以待。

【愛玉冰】

再來看到的是「愛玉冰」，它也是可以單點或者點砂鍋煲再加價升級獲得，愛玉本身口感很滑嫩，糖水的部份是業者自己用二砂去慢火熬煮再搭配新鮮檸檬汁所製成，喝起來沒有半點化學味，微甜微酸又很清爽，聽說也很多上班族會外帶一杯回辦公室慢慢喝。

【貢丸 湯】

「貢丸湯」的貢丸吃得出是有彈性又鮮甜的那種，如果有點簡餐類（或以後會推出的 咖哩飯）我覺得配著一起喝還不賴，但如果你們有點熟成咖哩鮮奶砂鍋煲的話，應該光喝那鍋內的湯就可以了。

【冰品】

最後這冰淇淋在菜單裡面就叫「冰品」⋯⋯可能是以後還有可能換成其他冰吧！？不過現在這冰淇淋加了很多種配料，口感跟味道上都很豐富，我覺得不管是大人還是小朋友應該都會吃得很開心。

以上就是這次的分享，我覺得「94咖哩孃 板橋市府店」這次推出的白雪砂鍋煲和赤雪砂鍋煲完全有符合我個人的期待，砂鍋煲中的靈魂就是以前深得我心的熟成香料咖哩，保證跟市面上一般小火鍋店的咖哩鍋比起來風味獨樹一格，然後搭配意外爆紅的招牌醋溜麵，「一鍋一麵」的組合更是讓人吃得飽足、味蕾也得到大大的滿足，誠心推薦有在板橋地區走跳而且愛吃咖哩類或火鍋類料理的朋友一定要來試試唷！.

94咖哩孃 板橋市府店

地址：新北市板橋區中山路一段158巷1號1樓

電話：(02)2957-0987

營業時間：11:00 ~ 14:00（收客至14:00）／17:00 ~ 20:30（收客至20:00）

官方粉絲團：https://is.gd/65asbP

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」