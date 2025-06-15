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全新濱海風貌亮相！淡水漁人碼頭再進化 花海新裝浪漫升級

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▲圖片來源：新北市政府
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漁人碼頭變得不一樣了！新北市景觀處用綠手指讓情人橋周邊煥然一新，打造出既抗風耐鹽、又繽紛夢幻的海洋花園景觀空間，怎麼拍都美。



為迎接愈來愈多遊客造訪，並提升港區環境品質，新北市景觀處特別針對淡水漁人碼頭進行全面綠美化工程。此次整修範圍從喬木修剪、草坪整理，到灌木與多年生草花的層次配置，全面強化空間的視覺效果與通透感。配合臨海地形與港區使用需求，植栽挑選也特別考量抗風、耐旱與易於維護，讓景觀既美觀又實用。


▲圖片來源：新北市政府
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繽紛花海鋪展，打造立體視覺饗宴

本次景觀改造的一大亮點是植栽選用巧思：孔雀草、新幾內亞鳳仙、海棠及鳶尾等花卉不僅色彩鮮艷、花期長，且適應港區氣候。這些花草被妝點於入口花台、商店街前花圃、廣場圓環及步道兩側，搭配多層次灌木設計，營造出立體而富律動感的濱海綠帶視覺美學。


▲圖片來源：新北市政府
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海洋意象融入設計，三點蟹與三叉戟搶眼亮相

本次景觀設計融合海洋創意概念，在商店街前廣場運用「三點蟹」、「海神三叉戟」與「波浪」意象，打造出主題式花圃地景。最吸睛的莫過於大型三點蟹造型圖案，與植栽互相呼應，呈現生動的濱海生態想像，成功吸引遊客駐足拍照、打卡分享，讓整體空間更具趣味與特色。


▲圖片來源：新北市政府
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情人橋與夕陽仍是漁人碼頭的靈魂象徵，而本次景觀煥新則為這處經典地標注入更多活力。全區綠美化不僅讓環境更加舒適宜人，也呼應「與自然共融」的永續理念。透過美化商圈與濱海空間，讓民眾在漫步之餘，享受更多與自然接觸的機會，也為淡水的觀光風貌添上一筆全新的色彩。


▲圖片來源：新北市政府
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【淡水漁人碼頭景觀升級】

景點地址：新北市淡水區觀海路（情人橋周邊）

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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