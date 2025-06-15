全新濱海風貌亮相！淡水漁人碼頭再進化 花海新裝浪漫升級

夏季限定的「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日至7月13日華麗登場，一整個月點亮山城夜色！今年活動以「提燈夜遊 × 美拍打卡 × 懷舊體驗」為主軸，於昇平戲院、五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園及九份老街周邊展開，邀你手提紅燈籠、穿越百年老街、拍下每一處專屬於九份的浪漫光影。開幕夜（6/14）將於昇平戲院舉行點燈儀式，當晚有百人提燈巡遊活動，凡事先線上報名者可參與導覽路線（報名連結），現場也將免費發送限量小提燈，每波限量100個（18:00與18:30發放，17:45開放排隊），錯過不再！

2025-06-13 15:31