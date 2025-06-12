星宇航空台北總部進駐巨蛋國際中心 展現新型TBW企業文化

星宇航空總部配置不同形式的桌椅搭配，讓同仁可依工作型態選擇適合的區域辦公或團體交流。 圖／星宇航空 提供

星宇航空總部於2025年5／26正式遷入信義新地標－巨蛋國際中心，新址坐擁台北101與國父紀念館雙景觀，地理位置優越，捷運與購物中心一應俱全，繁華與靜謐交織，象徵品牌邁向嶄新里程碑。星宇航空新總部由台灣YCGLOBAL與日本ITOKI聯手設計，自2024年1月起歷時16個月精心打造後正式啟用，展現星宇航空對工作環境的高度重視。

星宇航空大巨蛋辦公室以「奢華、專業、貼心、尊重」為設計主軸，融合日式美學與品牌精神，打造以人為本、提升幸福感的工作場域。空間選用柔和、有溫度的建材，家具兼具功能與美學，呼應星宇航空精品定位。設計團隊特別選用台灣在地材料，並融入永續理念，採用可回收材料及低甲醛家具，呼應星宇航空推動永續航空及環保減碳的企業使命 。

TBW新型辦公模式 靈活溝通協作

為應對新世代的辦公需求，星宇航空引入「TBW（Team Based Working）」模式，打破傳統固定座位配置，打造靈活、無縫的辦公體驗。同仁可自由選擇工作位置，提升團隊溝通與協作效率。桌椅配置選用人體工學設計，提供良好支撐與坐感，減輕身體負擔；升降桌及高吧桌讓員工可自由坐或站，靈活切換工作模式 。

部分空間跳脫傳統方正印象，配置不同形式的桌椅搭配，如半開放式包廂、四人對座及圓桌等，讓同仁可依工作型態選擇適合的區域辦公或團體討論。設計團隊還引入斑馬紋沙發與色彩鮮明的幾何沙發，透過創新設計與色彩活化整體空間。接待休憩區則以舒適與現代風格的桌椅為主，營造開放且溫暖的空間氛圍 。

同仁在部門區域內可自由選擇工作位置，提升團隊間的溝通與協作效率。 圖／星宇航空 提供

為營造放鬆且富有生機的辦公氛圍，大巨蛋辦公室巧妙融入大量綠意植栽，分布於公共區域、開放式座位與茶水間等處。植栽不僅柔化空間線條，也為辦公日常注入自然氣息，讓員工在工作之餘能稍作放鬆，提升整體身心舒適度 。

星宇航空全新台北總部打造符合現代人需求的辦公環境，希望為員工提供舒適便利的工作空間，提升工作效率與幸福感。星宇航空將持續在不同領域展現創新思維，與世界潮流接軌，實現「華麗新生，閃耀如星」的品牌初衷 。

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