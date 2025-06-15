市場搬遷人氣綿綿冰！「綜合黑糖冰65元」三球三配料，黑糖冰沙加芋泥很對味

這間人氣豆花攤《劉家豆花》從市場遷移到店面，夏季人氣依舊強強滾，新莊、林口、新店與中壢都有分店，說真的四間店Google評論分數都不太高，之前來劉家都是吃豆花，其實招牌綜合黑糖綿綿冰才是必點，三大球冰沙加上三種配料，可以加價20元＋芋頭，炎炎夏日就是要吃冰。

劉家豆花新莊店｜遷移內用更舒適

《劉家豆花》新莊人應該都不陌生！原本位在四維市場小攤位，後來搬遷到後港一路，距離原本四維市場步行10分鐘，遷移後多了內用空間，吃冰吃豆花更舒適。

店門口有機車格可停放，開車可停放八德立體停車場或四維立體停車場，步行約5～8分鐘。

地址：新北市新莊區後港一路45號

聯絡電話：02-2206-7878

營業時間：12:00-21:50

公休：每週二

晚上時間大家都出門吃冰消暑！顧客幾乎沒斷過，和別人併桌才吃到。

劉家豆花｜2025菜單豆花、黑糖綿綿冰、嫩仙草

《劉家豆花》菜單有招牌豆花、黑糖綿綿冰、嫩仙草與綠豆湯，冬季有熱甜湯與薑汁湯圓，最便宜一碗紅豆豆花要55元不算便宜，比起來點綜合豆花或綜合黑糖綿綿冰更划算，整體份量會比較有誠意。

黑糖綿綿綜合冰｜+20 元芋頭更滿足

高人氣綜合黑糖綿綿冰65元！有三大球冰沙加自選三種配料，我只有選兩種配料，再加點一球芋頭泥+20元，這碗黑糖冰沙球真的大碗公，連對面小朋友都能輕鬆吃完一整碗，我自己因為敏感性牙齒吃冰比較慢，覺得兩人分食吃比較剛好。

眼前這三大球冰沙好霸氣，每球都像叭噗一樣大！用黑糖水製成的冰沙綿密細緻，吃起來黑糖香甜味好明顯，好適合螞蟻人。

招牌珍珠粉圓好像很搶手？我點不到五分鐘，店家就貼出「粉圓售完」告示，珍珠粉圓香軟Q彈、芋圓香甜軟彈，咀嚼控不要錯過這兩樣，一口冰沙一口配料，越吃越涮嘴。

這的芋頭不是常見的芋頭塊，是一大匙綿密細緻的芋頭泥！香甜度也滿高，綿滑中帶點淡淡芋香。

等我把這碗綜合冰吃完，店裡已經換了一輪客人了，吃到最後真的滿嘴甜香味！對我來說滿甜～

平常吃綿綿冰三球大約50元，《劉家豆花》綜合黑糖綿綿冰65元，有三大球綿綿冰加三種配料，份量對我來講滿超值，我家附近一碗沒料豆花都要45元，所以綜合價格我可以接受，建議當成飯後點心，兩人吃一碗剛剛好，雖然劉家豆花網路評價不太好，但是偶爾想吃還是會來。

劉家豆花

地址：新北市新莊區後港一路45號

聯絡電話：02-2206-7878

營業時間：12:00-21:50

公休：每週二

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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