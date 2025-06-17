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永和人都在排隊吃這些！樂華夜市不能錯過的美食名單

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
樂華觀光夜市。 圖／FunTime小編群
樂華觀光夜市。 圖／FunTime小編群

【FunTime小編群】樂華觀光夜市位於新北市永和區，是永和居民的灶咖，擁有超過300間攤商，其中也包括各式各樣的美食，太多選擇擔心大家會在美食海中迷失方向，所以這次FunTime小編整理了4家必吃美食，幫大家尋找流連忘返的美味！

官記純檸檬泰式涼拌木瓜

官記純檸檬泰式涼拌木瓜。 圖／IG, aries_john_19
官記純檸檬泰式涼拌木瓜。 圖／IG, aries_john_19

官記純檸檬泰式涼拌木瓜在開店前就會出現排隊人潮，雖然因為每份餐點老闆都堅持一碗一碗仔細搗碎拌勻，所以等待時間較長，但美味是值得等待的！每份都非常入味，涼拌木瓜的辣度和酸度可以調整，爽脆開胃，甚至有許多網友評價做得比專門的泰式餐廳還美味！

推薦必點：泰式涼拌木瓜$85

營業時間：17:00-23:30（週日公休）

地址：新北市永和區永平路180巷1號

郭記麻辣臭豆腐

郭記麻辣臭豆腐。 圖／IG, eddie321
郭記麻辣臭豆腐。 圖／IG, eddie321

郭記麻辣臭豆腐除了備受當地人喜愛外，更有許多節目、網紅爭相推薦。一到攤位前，馬上就被通紅的麻辣湯底和油亮的油飯給吸引，尚未開吃就已經滿足了視覺和嗅覺！吸滿湯汁的豆腐、嫩滑的鴨血搭配香辣的湯頭，非常開胃，還可以免費續湯非常佛心。吃不夠的話，再加點一碗油飯、淋上甜辣醬，絕對讓你吃飽喝足，滿意回家～

推薦必點：臭豆腐鴨血$90

營業時間：16:30-01:00

地址：新北市永和區永平路180巷

巨無霸懷念潤餅捲

巨無霸懷念潤餅捲。 圖／IG, yingfen.food
巨無霸懷念潤餅捲。 圖／IG, yingfen.food

每份潤餅捲都會使用兩片餅皮包上滿滿的配料，除了在餅皮上豪邁放上標配的高麗菜和豆芽外，還放入紅燒肉、肉鬆、豆干塊、蛋酥及菜餔，最後灑上花生粉和香菜並淋上甜辣醬，口味豐富又滿足，正如其店名「巨無霸」，這家的潤餅真的超級大，幾乎和手機一樣大了，如果胃口不夠大建議找好友一起分食喔～

推薦必點：潤餅捲$70

營業時間：15:30-23:00

地址：新北市永和區永平路81巷6號

泗源炸雞

泗源炸雞。 圖／IG, jesme45
泗源炸雞。 圖／IG, jesme45

泗源炸雞是樂華夜市的熱門店家，炸雞皮厚酥脆，調味是傳統的台式口味，品項不多，專精在炸雞肉，有棒棒腿、脖子、大雞腿、雞翅及腿排可以選擇。吃的時候絕對要小心，一口咬下除了酥脆的外皮外，還會有滿滿的肉汁爆出，再加上鮮嫩的雞肉，令人欲罷不能，灑上胡椒粉更是點睛之筆，難怪受到大家青睞。

推薦必點：大雞腿$75

營業時間：16:00-23:30（週三、週日公休）

地址：新北市永和區永平路56號

延伸閱讀>>【樂華夜市美食】永和居民的最愛！樂華夜市吃什麼？

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