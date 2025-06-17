情侶台北金工３間推薦，一起創作獨一無二的紀念品！

近年流行的手作戒指，你體驗過了嗎？手作戒指其實不僅可讓你們的約會充滿甜蜜與新鮮感，還可以創造屬於你們的紀念品，讓約會變得甜蜜很好玩！這次七分之二的探索就推薦 3 間台北金工，讓你可以和愛人一起做出獨一無二的戒指，獲得難忘的甜蜜回憶！

1.混合基因

🏠地址：台北市大同區民生西路362巷23號3樓

☎️電話：0972731013

🕰營業時間：週一 09:00–17:00，週二至週日 10:30–21:30，預約制

MixGene 是一家位於大稻埕的金工體驗工作室，環境清幽，建築風格保留老宅古風，猶如穿越回古時代。工作室提供各種金工體驗課程，包括銅、銀戒指和手環、蠟雕、婚戒 DIY 客製課程和多款自家設計銀飾販售。

手作課程採小班制授課，1 人即可開班，一堂課約 1.5-2 小時，完成的作品可以加購進行加工，並享有終身售後保養的服務。店內還有提供午茶點心和活動側拍，且可選擇英文、西文的外籍老師授課，就算要帶外國朋友或另一半來體驗也沒有問題！

2.Hygge Adorn

圖／HYGGE-ADORN提供

🏠地址：新北市中和區宜安路1巷2號

🕰營業時間：13:00-19:00，預約制

💸價格：戒指基本素面款 $1,580 / 造型款 $2,280，手鍊款 $2,380 / $2,680

Hygge Adorn 位於中和，店內裝潢簡約，搭配掛滿金工手作器材的木板，整體充滿溫暖的氛圍。由於這家台北金工的老師是專業代工出身，DIY 體驗也能做出品質媲美百貨級的飾品。除基本的純銀金工戒指外，也有手環及項鍊可以選擇。課程採小班制教學，一位老師帶 2-3 個學生，同時段最多 4 人；一堂課約 2-3 小時，1 人即可開班。

體驗課程含教學、鋼印敲字、午茶點心、活動側拍及終身售後保養服務。店內金工戒指款式非常豐富，且整體手作比高，零基礎的朋友也可以隨時向老師求助，過程中店家也會貼心安排不少跟朋友一起合作的橋段，為金工體驗增添了樂趣🤩總結下來，整堂金工課程的節奏從容舒服，最後的成品保有高度手作感卻也不失專櫃的精緻度，非常適合與珍貴的人締造私藏回憶。

3.ART64

圖／Art64提供

ART64 Workshop 在台北共有兩間分店，分別為信義誠品店及永和店；店內採小班制教學，一人就可以開班。金工體驗品項均為銀飾，而鋼印敲字過程使用的銅片，也會額外做成吊飾，讓學員一次帶回兩種材質的金工作品。

ART64 的金工課程品項除了手環、戒指，還有自由設計的造型銀墜。製作課程時，老師還會幫忙使用很多角度拍攝學員，最後讓學員選一張最喜歡的洗拍立得作紀念。另外，若是製作給親朋好友，而實際配戴後大小仍不符也不用擔心，兩週內均可免費修改，算是很人性化的服務。

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