這些千層蛋糕在台中比 Lady M 還有名？精選 3 家不膩口水果千層推薦

不是每一款千層蛋糕都靠濃奶油取勝，有些真正讓人一吃就記住的，反而是那種層次分明、甜度剛好，吃完一塊也不會覺得膩的風味！在台中千層蛋糕早就不是下午茶配角，從強調餅皮香氣與奶餡平衡的經典款，到結合檸檬、蘋果、草莓等水果元素的清爽系口味，各家都有自己的支持者，甚至在不少人心中的地位早就不輸 Lady M。

這次七分之二的探索整理 3 家台中水果千層推薦，有適合外帶當伴手禮的排隊名店，也有適合坐下來慢慢吃一塊蛋糕、配杯茶的咖啡廳，如果你也偏愛不膩口、層次清楚的千層蛋糕，這幾家很值得你列入口袋名單！

1.2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕

🏠 地址：台中市西屯區福星路607號

⏰ 營業時間：13:00–20:00（每間分店稍微不同，依官網資訊為準）

2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕圖／2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕提供

2度C NI GUO 倪菓是台中千層蛋糕名店，號稱台中平價版 Lady M！共有后里、豐原、公益、逢甲等四間分店，所以也很方便旅客帶伴手禮回家，也有另外提供冷藏宅配外送，所以如果你在外縣市嘴饞，也可以輕鬆享受到新鮮的千層蛋糕。

倪菓的千層蛋糕流派，是那種餅皮層層疊疊，透而不薄的流派，而且因為經過細火慢煎呈現金黃色澤，微微焦香與奶香相互襯映；而香濃滑順的內餡，則採用法國進口奶油與天然香草莢製成，質地細膩入口即化，搭配起來形成令人驚艷的多層次口感！千層蛋糕的厚度有 5-7 公分，而且除了 20 種常駐口味外，每週還另外有限定款，讓你每次都有新的驚喜！

除了主打的千層蛋糕之外，店內熱門商品包括各式風味的整模蛋糕、彌月蛋糕，以及后里店限定的爆漿內餡泡芙，酥脆外皮包裹濃郁內餡，所以不管是日常下午茶、出遊伴手禮等，2度C NI GUO 倪菓的甜點都是很棒的選擇！

2.花鳥川水果千層蛋糕

🏠 地址：台中市西區美村路一段596巷14號

⏰ 營業時間：09:00 - 20:00（每間分店稍微不同，依官網資訊為準）

花鳥川水果千層蛋糕圖／花鳥川水果千層蛋糕提供

花鳥川水果千層蛋糕已經是千層蛋糕界的老紅人了，他們主打單一產品「生乳酪檸檬千層蛋糕」，未販售其他口味，就能知道他們對於這款千層蛋糕，肯定是很有自信！這次七編去台中美村本店購入，現場服務人員很親切，會主動提供蛋糕試吃，讓顧客在購買前能先感受風味，對於整個購物體驗來說很加分，也不用擔心買了整條之後不符合自己的口味。

花鳥川的這款生乳酪檸檬千層蛋糕，主要選用來自北海道的十勝生乳酪與屏東產綠檸檬，標榜清爽不膩、風味自然，最上層的醃漬蘋果檸檬，搭上蛋糕內層的檸檬奶醬，以及一層層柔軟的可麗餅皮，一口入嘴風味層次極為豐富，如果你是很怕奶油過多和那種甜膩感的人，那你很適合把這款千層蛋糕當作入門，因為蘋果檸檬和奶醬的酸感，很好的中和掉了奶油的厚重！

而且店家推薦最佳食用時間是在冷凍狀態下，所以蛋糕一入口就像冰淇淋般融化，細緻又涼爽，非常推薦給不怕酸、喜歡清爽系甜點的人！目前在全台共有五間分店，也會不定期於百貨公司設置快閃櫃位，但價格通常會略高於本店售價，所以如果剛好到台中旅遊，到本店試吃感受一下風味，再帶幾條回家，剛好不虛此行。

3.LIGAWA dessert 哩嘎哇

🏠 地址：台中市西區美村路一段596巷14號

⏰ 營業時間：12:00–19:00（週二週三公休，依 Instagram 資訊為準）

LIGAWA dessert 哩嘎哇圖／LIGAWA dessert 哩嘎哇提供

LIGAWA dessert 哩嘎哇店開在東區的小巷內，靠近精武火車站，地點較隱密且無法訂位，乍聽之下感覺是很接近的小眾咖啡聽，但其實老闆待客超級親切，所以不用擔心請直接前往！店內座位間距寬敞，隱私性極高，可以放心和朋友在這聊天、享用下午茶！

LIGAWA dessert 的千層蛋糕更最廣受網友推薦的品項，當然除了甜點，這裡也提供多種飲品，從手沖咖啡、義式咖啡、氣泡飲到熱茶一應俱全，且七編這次嘗試了紅玉紅茶、鍋煮奶茶後，整體風味都不錯，口感滑順，香氣表現良好，最推薦的組合是無糖飲料，搭配一人一塊千層蛋糕，是最剛好的午後享受。

我們這次點了伯爵草莓千層、抹茶千層兩塊蛋糕，伯爵草莓千層的草莓香氣十足，新鮮又香甜，伯爵茶的尾韻也相當出色，整體來說草莓風味明顯突出，草莓控的朋友們一定要試試！而抹茶千層是七編的私心必點，抹茶與奶油完美融合，濃郁而不苦澀，蛋糕上撒了一些炭烤堅果，搭配軟糯的千層口感，層次豐富味道絕佳！LIGAWA 整體來說是非常適合朋友約會聊天、情侶談心的好吃千層咖啡廳！

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