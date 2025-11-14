快訊

「​​新加坡總理御廚」郭文秀客座來台！ 台北晶華正宗新加坡美食，龍蝦炒麵、​新加坡叻沙麵上桌 年底前吃得到

台北晶華酒店一樓azie與栢麗廳「星洲老爺．味遊新加坡」美食。圖片來源｜林芳如攝影
台北晶華酒店一樓azie與栢麗廳「星洲老爺．味遊新加坡」美食。圖片來源｜林芳如攝影

新加坡名廚郭文秀（Justin Quek）是亞洲Fine Dining界的傳奇人物，不僅被業界封為「新加坡法餐之父」、「星洲老爺」，更曾擔任新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚，2025年底受邀來晶華酒店客座，即日起至12月31日 ，饕客可於台北晶華一樓azie與栢麗廳享用正宗新加坡美食

被業界封為「新加坡法餐之父」、「星洲老爺」的新加坡名廚郭文秀。圖片來源｜林芳如攝影
被業界封為「新加坡法餐之父」、「星洲老爺」的新加坡名廚郭文秀。圖片來源｜林芳如攝影

郭文秀主廚在新加坡料理界擁有崇高的地位，他曾於巴黎及摩納哥多間米其林星級餐廳歷練，返回新加坡後擔任Les Amis首席主廚，以「亞洲食材 × 法式技法」開創新風潮，除了曾是新加坡前總理李光耀、比爾蓋茲的私人御廚，也是首位受邀參加德國漢莎航空「星級主廚計畫」的亞洲主廚，目前在全球各地持續舉辦客座與顧問計畫，推廣以亞洲香料詮釋法式細膩的獨特美學。

香料味濃郁的新加坡料理。圖片來源｜林芳如攝影
香料味濃郁的新加坡料理。圖片來源｜林芳如攝影

香氣四溢的沙嗲搭配主廚特製濃郁花生醬，相當對味。圖片來源｜林芳如攝影
香氣四溢的沙嗲搭配主廚特製濃郁花生醬，相當對味。圖片來源｜林芳如攝影

香烤豬肉沙嗲。圖片來源｜晶華酒店
香烤豬肉沙嗲。圖片來源｜晶華酒店

「星洲老爺．味遊新加坡」美食節

而即日起至12月31日，喜愛南洋風新加坡美食的民眾，可在台北晶華酒店一樓azie與栢麗廳品嚐「星洲老爺．味遊新加坡」的20多道美食。郭文秀主廚說：「台灣很難吃到正宗新加坡菜，這次能吃到我帶來的新加坡料理，除了有新加坡傳統的正宗味道，也加入創意重新詮釋。」

台北晶華酒店一樓azie與栢麗廳「星洲老爺．味遊新加坡」美食。圖片來源｜林芳如攝影
台北晶華酒店一樓azie與栢麗廳「星洲老爺．味遊新加坡」美食。圖片來源｜林芳如攝影

台北晶華酒店一樓azie與栢麗廳「星洲老爺．味遊新加坡」美食。圖片來源｜林芳如攝影
台北晶華酒店一樓azie與栢麗廳「星洲老爺．味遊新加坡」美食。圖片來源｜林芳如攝影

新加坡叻沙．豬肉沙嗲堡。圖片來源｜林芳如攝影
新加坡叻沙．豬肉沙嗲堡。圖片來源｜林芳如攝影

娘惹酸辣醬酥炸海魚。圖片來源｜林芳如攝影
娘惹酸辣醬酥炸海魚。圖片來源｜林芳如攝影

郭文秀主廚說，這道「娘惹酸辣醬酥炸海魚」最是下飯。圖片來源｜林芳如攝影
郭文秀主廚說，這道「娘惹酸辣醬酥炸海魚」最是下飯。圖片來源｜林芳如攝影

新加坡餐廳的招牌之作「 JQ's鑊炒龍蝦麵」

針對此次客座，郭主廚為azie餐廳帶來多道融合亞洲香料與法式技法的經典菜色，推薦必吃的有郭主廚在新加坡餐廳的招牌之作—料多豪華又吸睛的「JQ's鑊炒龍蝦麵」，另外還有湯底滿溢鮮蝦與椰奶香氣的「新加坡叻沙麵」、以濃郁鮮甜蝦湯融合日式湯底與星洲香料的「主廚特製明蝦拉麵」、結合花生醬與東方香料的「炭烤沙嗲」等。

郭文秀現場示範「 JQ's鑊炒龍蝦麵」。圖片來源｜林芳如攝影
郭文秀現場示範「 JQ's鑊炒龍蝦麵」。圖片來源｜林芳如攝影

郭文秀新加坡餐廳的招牌之作「 JQ's鑊炒龍蝦麵」。圖片來源｜林芳如攝影
郭文秀新加坡餐廳的招牌之作「 JQ's鑊炒龍蝦麵」。圖片來源｜林芳如攝影

主廚特製明蝦拉麵。圖片來源｜林芳如攝影
主廚特製明蝦拉麵。圖片來源｜林芳如攝影

另外，氣溫驟降的濕冷天氣，一定要碗不嗆不辣，以貢布白胡椒燉煮排骨，溫潤濃郁的「新加坡肉骨茶」啊！

新加坡肉骨茶。圖片來源｜林芳如攝影
新加坡肉骨茶。圖片來源｜林芳如攝影

栢麗廳自助餐則以「沉浸式星洲市集」為主題，除了布滿餐檯的料理之外，更以空間裝飾重現熱帶南洋的節慶氛圍，可以品嘗到星洲咖哩雞襯洋芋、香蕉葉炙烤鮮魚烏達、香烤豬肉沙嗲，並於現場設立「新加坡叻沙麵」與「鮮蝦拉麵」現烹專區，食物香氣與熱氣氤氳，彷彿置身新加坡街頭。

Chef JQ's炸蝦義大利麵。圖片來源｜林芳如攝影
Chef JQ's炸蝦義大利麵。圖片來源｜林芳如攝影

香蕉葉炙烤鮮魚烏達。圖片來源｜林芳如攝影
香蕉葉炙烤鮮魚烏達。圖片來源｜林芳如攝影

在「星洲老爺．味遊新加坡」美食活動中，azie餐廳單點菜色每道580元+10%起；栢麗廳自助餐廳午、晚餐時段供應，每人1,580元+10%起。

同時、晶華酒店線上旅展也順勢延長至11月30日，自助餐券折扣最高達7折，邀請喜愛食異國美食的饕客把握機會購買線上旅展專區

台北晶華酒店

．地址：台北市中山北路2段39巷3號

．訂位請洽02-2523-8000轉azie、栢麗廳餐廳

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

by林芳如 https://www.xinmedia.com/article/304461

新加坡 台北晶華酒店 美食

相關新聞

