資深藝人打造「貓咖啡王國」！28坪小店月營收破150萬 2000萬擴店計畫曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
劉爾金(左)與太太曾瑩玥接受《聯合報》專訪。記者沈昱嘉／攝影
劉爾金(左)與太太曾瑩玥接受《聯合報》專訪。記者沈昱嘉／攝影

資深藝人劉爾金近年淡出演藝圈，專注經營副業。據《鏡週刊》報導，他過去投資火鍋店、小吃街、美食廣場、燒肉店累積豐富經驗，去年更引進日本知名品牌「Cat Café MOCHA」在台開設貓咖啡，由太太親自坐鎮管理。雖然店面僅28坪，但單月最高營業額高達150萬元，成為百貨商場的樓層冠軍，也讓他信心滿滿宣布，將集資2,000萬元擴大展店3至5家。

轉戰副業成功　貓咖啡熱賣成百貨冠軍

劉爾金坦言，品牌能在短時間累積口碑，關鍵在於日本嚴謹的SOP制度。「日本人一個步驟都不能錯，壓力真的很大，但也因此建立穩定品質。」目前「Cat Café MOCHA」在日本已有39家分店，成功經驗讓他更有信心打造台灣版貓咖啡王國。

劉爾金曾接受《聯合報》專訪。記者沈昱嘉／攝影
劉爾金曾接受《聯合報》專訪。記者沈昱嘉／攝影

面對餐飲業普遍的人力短缺問題，劉爾金並不擔心。他笑說：「員工都是因為喜歡貓才來，工作重點是照顧貓咪，飲料、點心都採自助式提供，不用端盤子。」這樣的經營方式大幅降低人力壓力，也提升顧客體驗。

劉爾金(左)與太太曾瑩玥接受《聯合報》專訪。記者沈昱嘉／攝影
劉爾金(左)與太太曾瑩玥接受《聯合報》專訪。記者沈昱嘉／攝影

劉爾金(左)與太太曾瑩玥接受《聯合報》專訪。記者沈昱嘉／攝影
劉爾金(左)與太太曾瑩玥接受《聯合報》專訪。記者沈昱嘉／攝影

此外，劉爾金去年接受《聯合報》專訪時也曾透露，當初機緣巧合得知日本有這樣可以擼貓的咖啡店，實地考察、與日方洽談後，決定引進台灣，同時他也是愛貓族，店內17隻貓咪「志龍、春嬌、愛子」等，他每一隻都能叫出名，笑說：「28年前我抱著女兒，現在抱的是毛小孩。」希望提供親子一個舒適慢活的享受空間。

