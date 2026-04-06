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「生吐司放題」回來了！嵜本生吐司6周年 「21種麵包+6款飲品」449元吃到飽 全台2門市限定、爽嗑100分鐘
嵜本「生吐司放題」回來了！SAKImoto 嵜本生吐司專門店迎接6歲生日，限時推出「100分鐘吃到飽」，多達21種麵包和6款飲品任你吃，讓澱粉腦袋一次吃過癮。
生吐司專門店「SAKImoto 嵜本」將於4/16至5/7平日時段推出「生吐司放題」活動，有別於去年，今年用餐時間增加為100分鐘，12種口味生吐司及9種經典麵包無限暢吃，從生吐司、奶油捲到肉鬆麵包統統吃得到，搭配美式、拿鐵、特濃紅茶等6款飲品，高級麵包輕鬆吃就回本。
每個活動日放題時間分為12:00-13:40、15:00-16:40兩個時段，最後30分鐘為最後點餐時間；活動門市有市政府旗艦店、板橋大遠百店2間；費用部分，成人每位$449、6歲以下幼兒免費、身高130cm以下幼兒優惠$399；市政府旗艦店以官方FB、IG私訊訂位，而板橋大遠百店則以線上訂位為主。菜單依每日現場供應為準，詳情請見粉專。
嵜本生吐司 市政府旗艦店
地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷16號
訂位：請透過官方FB、IG私訊訂位
嵜本生吐司 板橋大遠百店
地址：新北市板橋區新站路28號1F
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