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「生吐司放題」回來了！嵜本生吐司6周年 「21種麵包+6款飲品」449元吃到飽 全台2門市限定、爽嗑100分鐘

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／嵜本生吐司提供
圖／嵜本生吐司提供

嵜本生吐司放題」回來了！SAKImoto 嵜本生吐司專門店迎接6歲生日，限時推出「100分鐘吃到飽」，多達21種麵包和6款飲品任你吃，讓澱粉腦袋一次吃過癮。

極起司火腿生吐司。圖／嵜本生吐司提供
極起司火腿生吐司。圖／嵜本生吐司提供

圖／嵜本生吐司提供
圖／嵜本生吐司提供

生吐司專門店「SAKImoto 嵜本」將於4/16至5/7平日時段推出「生吐司放題」活動，有別於去年，今年用餐時間增加為100分鐘，12種口味生吐司及9種經典麵包無限暢吃，從生吐司、奶油捲到肉鬆麵包統統吃得到，搭配美式、拿鐵、特濃紅茶等6款飲品，高級麵包輕鬆吃就回本。

迷你香芋生吐司。圖／嵜本生吐司提供
迷你香芋生吐司。圖／嵜本生吐司提供

奶油捲、究好豬肉鬆麵包。圖／嵜本生吐司提供
奶油捲、究好豬肉鬆麵包。圖／嵜本生吐司提供

每個活動日放題時間分為12:00-13:40、15:00-16:40兩個時段，最後30分鐘為最後點餐時間；活動門市有市政府旗艦店、板橋大遠百店2間；費用部分，成人每位$449、6歲以下幼兒免費、身高130cm以下幼兒優惠$399；市政府旗艦店以官方FB、IG私訊訂位，而板橋大遠百店則以線上訂位為主。菜單依每日現場供應為準，詳情請見粉專

嵜本生吐司 市政府旗艦店

地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷16號

訂位：請透過官方FB、IG私訊訂位

嵜本生吐司 板橋大遠百店

地址：新北市板橋區新站路28號1F

訂位：https://reurl.cc/O6VNX7

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