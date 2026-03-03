抗通膨「99元餐」！回憶殺「小勇士德州炸雞」平日優惠來了 每週這天「漢堡薯條+飲料」百元有找
平日天天有優惠！記憶中的好味道「小勇士德州炸雞」平日優惠來了，週一至五每天都有好康，用「99元套餐」療癒你的胃與荷包。
見證歲月的「小勇士德州炸雞」從京華城到現在的街邊店，一直有忠實顧客追隨。「小勇士德州炸雞」再推週一至五平日優惠，週一限定「2塊炸雞+飲料」炸雞餐99元、週二「5塊炸雞」249元、週四「蝦香堡+薯條+飲料」蝦蝦餐99元，以及週三點心買一送一、週五點1-10號餐+39元多一塊炸雞等，天天都有優惠。
「小勇士德州炸雞」現址位在北市大安區信義路三段109號，Google總分4.3分，網友評價「炸雞、薯條都很好吃，很有口感」、「炸雞跟薯條現炸好吃」、「吃很多次了，品質也非常穩定」。
