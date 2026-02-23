橫濱牛排「不限時吃到飽」一整年！多家門市適用、這2家加碼「假日用餐3小時」 全新「熱自助吧」不限時爽嗑

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／橫濱牛排粉專及摘自官網
圖／橫濱牛排粉專及摘自官網

不限時吃到飽延長！橫濱牛排「平日午餐不限時」霸氣延長到年底，多家門市適用，還有2分店獨家加碼假日用餐3小時！

圖／橫濱牛排粉專
圖／橫濱牛排粉專

橫濱牛排「平日午餐不限時」活動受到廣大顧客青睞，即日起延長至12/31，直接舉辦到年底超級狂。有台南三井店、LaLaport台中店、宜蘭新月廣場店、新竹大魯閣店、高雄SKM park店、岡山樂購廣場店等門市參與活動共襄盛舉，如平日遇不可抗因素需調整則將提前公告，採滾動式調整。

圖／橫濱牛排粉專
圖／橫濱牛排粉專

圖／橫濱牛排粉專
圖／橫濱牛排粉專

圖／橫濱牛排粉專
圖／橫濱牛排粉專

此外，中壢中山東路店、桃園統領廣場店獨家加碼假日用餐3小時，即便平日沒時間也能在假日優雅吃到爽，特別是桃園統領廣場店的熱自助吧還吃得到紫薯球、酥炸雞肉、炸蘿蔔糕和起士牽絲雲朵麵等新菜色。

桃園統領廣場店。圖／摘自橫濱牛排官網
桃園統領廣場店。圖／摘自橫濱牛排官網

需注意的是，即日起至3/3，平日午餐時段為11:00-17:00，在平日15:20前入座可用餐至17:00，平日15:20後恢復用餐100分鐘；3/4起，平日午餐時段調整為11:00-16:00，凡於平日14:20前入座均可用餐至16:00，平日14:20後則恢復用餐100分鐘。

圖／橫濱牛排粉專
圖／橫濱牛排粉專

同時，3/4起「全新熱自助吧」強勢登陸各門市，還有新菜單同步上市，點購限定餐點再享優惠，依品項折價48-188元。

