解析國際名廚江振誠「500盤」榜單 全台這城市最多盤成大贏家

在國際名廚江振誠「2025 500盤」的10盤榜單中，有find dining、有米其林餐廳、有路邊的烤雞，也有好幾家老店，在地域上更囊括宜蘭、台北、台中、台南、高雄等地；但卻鮮少人注意到，台中市以出色的多元「食力」，在名廚的私房美食清單中強勢攻佔4席。這不僅顯現了台中餐飲市場的多元韌性，也勾勒出從傳統老字號、新生代創意到當代台菜轉譯的豐富味覺版圖，讓這座城市的美食文化再度躍上大眾視野。

在江振誠的推薦中，首次出現在名廚榜單上的台中「元紀．台灣菜」，被他譽為展現了台菜最「雅」致的神髓。其中一道「桂花蛋香明蝦」，更讓名廚直言「有如在品嚐台菜版的RAW」。儘管風味組合看似新穎陌生，卻能精準地在創新的味覺語彙中，尋回台灣料理最深層的脈絡與靈魂，成功跳脫了大眾對於傳統台菜的刻板認知。

同樣在台中綻放新銳光芒的還有「龍富 天婦羅」，主廚大膽嘗試以玉米搭配爆米花泡泡的創意，展現了新生代料理人勇於突破傳統框架的實驗精神。

而遷址後的「澀Sur-」，則展現了更趨成熟、沉穩的料理風範，江振誠特別點名其「不甜的客家擂茶」，這道游移在甜與鹹之間的創作，被巧妙地安置在套餐的轉折點，成為用餐過程中最迷人的風景。這種對文化底蘊的精準拿捏，讓客家飲食不再只是單一的印象，而是一種充滿節奏感的感官體驗。

除了當代料理的創新，台中的老字號實力也不容小覷，超過一甲子的「沁園春」以一道「寧式鱔糊」勾起了名廚與家人用餐的童年回憶，熱油淋下的滋味不僅是不變的老川菜靈魂，更是時光留給這座城市最珍貴的味道。