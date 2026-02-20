收服名廚的靈魂魯肉飯名單公開！三元號、香滿園、金仙松山店都上榜

魯肉飯作為台灣最具代表性的國民美食之一，不僅深深植根於大眾日常，更是許多名廚心中無可取代的靈魂滋味。在歷屆「500碗」全台小吃指南中，魯肉飯總是展現強大的存在感，成功收服多位星級主廚的挑剔味蕾。這碗看似簡單的庶民料理，在名廚的眼中不僅是飽腹的選擇，更是對極致工藝與土地情感的投射，讓不少饕客紛紛按圖索驥，渴望一嚐名廚認證的夢幻風味。

國際名廚江振誠對家鄉味道的堅持眾所周知，他在眾多小吃中對圓環名店「三元號」的魯肉飯情有獨鍾。這家傳承多年的老字號，江家三代人都在這兒吃，「這是我阿公帶我爸爸去，我阿公走了以後，就是我爸爸帶著我跟我哥哥去的店。」江家男人在「三元號魯肉飯」的點餐方式，都是一次叫「一組」——一碗魯肉飯搭配一碗魚翅肉羹。江振誠說：「我們每一個人，都是一次吃『三組』。所以『三元號』一看到江家父子來了，不需要任何交代，魯肉飯跟魚翅肉羹就直接來。」

而在「500碗」的榜單中，位於雙連的「香滿園」則同時獲得了米其林一星餐廳 NOBUO 主廚 Nobu Lee（李信男），以及台北晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監鄔海明的共同青睞。這碗飄香數十載的魯肉飯，以其平衡的油脂與醇厚風味，成功跨越了中西料理界限，贏得大師級名廚的一致讚賞。

Nobu Lee指出，「香滿園是我最常吃的魯肉飯。偏深的魯汁淋在小小一碗白飯上，精巧細緻。配上旁邊的酸菜再加一顆滷蛋，是我的魯肉飯標準曲。」鄔海明則表示：「肉燥偏肥，顏色赤紅，油脂香氣足，酸菜解膩，令人一口接一口！」

令人驚喜的是，主廚 Nobu Lee 對魯肉飯的喜愛程度，簡直到了極致；「若是只有一碗『魯肉飯』能上榜的話，實在是沒有辦法好好地展現出『魯肉飯』這種小吃在台灣的多樣性，以及它的深度。」。因此在「2025 500碗」的十碗推薦額度中，他將十碗全部投給各地的魯肉飯。

而在這十碗清單當中，Nobu Lee 的心目中的台北市首選，莫過於「金仙魯肉飯」松山店。這碗魯肉飯對他而言不僅是多年來的味覺標竿，更展現了台灣小吃在細節上的極致追求。Nobu Lee表示：「台北市區我最鍾愛的一碗。米飯乾濕份量適中，魯汁偏醬香系，肉丁入味，入口即化。20年來品質極度穩定，非常值得信賴的店家。」