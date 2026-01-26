「屯京拉麵」回歸高雄「限時滿額免費吃」！還有指定人氣品項送大杯飲料

東京池袋起家的知名拉麵品牌「屯京拉麵」正式回歸高雄，即日起日起於新光三越高雄左營店二館彩虹市集 4 樓盛大開幕。主打道地東京豚骨醬油拉麵，以每日現熬豚骨湯頭搭配手工鬆揉的中粗捲麵，濃郁卻不膩口，深受拉麵迷喜愛，睽違多時重返南台灣，也為高鐵左營站商圈再添話題餐飲新選擇。

圖／業者提供

歡慶開幕，屯京拉麵推出為期至 2 月 8 日的三重優惠活動。活動期間點購指定人氣拉麵，即可免費招待大杯飲品一杯；單筆消費滿 888 元，還可獲得東京豚骨拉麵或沾麵免費兌換券，消費金額越高、回饋越多，兌換券使用期限至 5 月 31 日，僅限內用。

圖／業者提供

圖／業者提供

此外，只要至屯京拉麵官方 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁，為「左營店開幕慶」貼文按讚並出示畫面，即可獲得拉麵配料一份，包含海苔、海帶芽、玉米或奶油四選一。業者表示，希望透過多元回饋，邀請高雄民眾再次感受正宗東京拉麵的魅力，為新年餐桌增添暖胃美味。

圖／業者提供

屯京拉麵創立於 1992 年，源自日本東京池袋，是當地具代表性的豚骨醬油拉麵品牌之一。其最大特色在於每日於店內現熬豚骨湯頭，並搭配手工鬆揉的中粗捲麵，讓麵條能完整吸附湯汁，再佐以特製秘方醬油提煉出層次分明的甘甜風味。品牌長年深耕日本市場，也陸續拓展海外據點，此次左營店開幕，讓南台灣饕客不必出國，就能品嘗經典東京拉麵的原汁原味。

圖／業者提供

圖／業者提供

圖／業者提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」