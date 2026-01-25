兩餐「自助泡麵機」來了！限定「1門市」體驗漢江煮泡麵樂趣 平日加碼「義大利麵」吃到飽
韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」自助吧太精彩，就連「自助泡麵機」都強勢進駐，還有義大利麵無限續，朝聖就衝「這門市」！
「兩餐」299元吃到飽深受消費者青睞，韓式炸雞、魚板湯到多樣火鍋自助吧都能無限暢享。現在，西門店更引進漢江野餐體驗代表「自助泡麵機」，自選泡麵靜候5分鐘即可開吃，還能搭配年糕，口感更豐富。
此外，即日起至2/28之平日，兩餐西門店自助吧還有新品「紅醬義大利麵」可口登場，經典不敗濃郁番茄紅醬包裹每一根義大利麵條，絕對要來上一盤。
兩餐 自助吧義大利麵供應資訊
供應時間：即日起～2026/2/28 平日限定
供應門市：兩餐西門店
注意事項：如遇假日、春節等國定假日暫停供應，暫停供應日期：1/24、1/25、1/31、2/1、2/7、2/8、2/14～2/22、2/27、2/28
