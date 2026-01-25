兩餐「自助泡麵機」來了！限定「1門市」體驗漢江煮泡麵樂趣 平日加碼「義大利麵」吃到飽

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）以徒手攀爬台北101成功登頂，根據他的公關透露，在台灣的這段時間常吃「這家餃子」，且十分巧合的，SJ成員也在高雄演唱會提到吃了同一家。

2026-01-25 16:02