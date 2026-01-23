早餐版寄杯來了！ 拉亞漢堡「大冰奶買10送10」首推「跨店寄杯、轉送好友」
拉亞漢堡官方App有全新服務！推出「Laya Pass 隨行券」，不只可以全台跨店寄杯、預購餐點，還能轉送朋友，從每天的早晨就感受到好友滿滿的愛！
在「Laya Pass 隨行券」功能中，到1/30有超早鳥優惠預購活動。由大杯奶茶打頭陣，推出「買10送10」300元方案，需要在90天內喝完～需要每天一杯大冰奶「提振」精神的你，還不手刀購入！喝不完也別怕，只要報上你的電話，更可以「轉贈」親友團們幫忙消化！
除了奶茶，還有蘋果茶與藍莓乳酪生甜甜圈，目前也都有寄餐的優惠，無論是當作早餐，或是在肚子微餓的午後來場下午茶都超適合，趕快打開拉亞漢堡的官方App，用美味的餐點幫親友們打氣！
