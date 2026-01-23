快訊

王月跌倒重傷開顱保命！ 陳鴻曝最新病況 網友看了全鼻酸

絕望神反應！受困電梯沒手機...緊急鈕也卡關 她靠AirPods一招脫困

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

早餐版寄杯來了！ 拉亞漢堡「大冰奶買10送10」首推「跨店寄杯、轉送好友」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書
圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書

拉亞漢堡官方App有全新服務！推出「Laya Pass 隨行券」，不只可以全台跨店寄杯、預購餐點，還能轉送朋友，從每天的早晨就感受到好友滿滿的愛！

圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書
圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書

在「Laya Pass 隨行券」功能中，到1/30有超早鳥優惠預購活動。由大杯奶茶打頭陣，推出「買10送10」300元方案，需要在90天內喝完～需要每天一杯大冰奶「提振」精神的你，還不手刀購入！喝不完也別怕，只要報上你的電話，更可以「轉贈」親友團們幫忙消化！

圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書
圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書

除了奶茶，還有蘋果茶與藍莓乳酪生甜甜圈，目前也都有寄餐的優惠，無論是當作早餐，或是在肚子微餓的午後來場下午茶都超適合，趕快打開拉亞漢堡的官方App，用美味的餐點幫親友們打氣！

圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書
圖／Laya Burger 拉亞漢堡臉書

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

拉亞漢堡 奶茶 生甜甜圈 App 下午茶

相關新聞

早餐版寄杯來了！ 拉亞漢堡「大冰奶買10送10」首推「跨店寄杯、轉送好友」

拉亞漢堡官方App有全新服務！推出「Laya Pass 隨行券」，不只可以全台跨店寄杯、預購餐點，還能轉送朋友，從每天的早晨就感受到好友滿滿的愛！

等到了！ 「すき家(SUKIYA)」插旗台南一次開2間　落腳地址、開幕時間曝光 網嗨：終於不用跑高雄

台南人終於等到！ 「すき家(SUKIYA)」進軍台南 一次開2間、地址曝光 網嗨翻：終於不用跑高雄

中山區美食震撼彈！麗晶精品Golden & Afterglo月底熄燈 將另覓新址

由名廚林明健（Chef Kin）與拾楀餐飲創辦人曾柏憲攜手打造的輕奢餐飲空間「Golden」與餐酒館「Afterglo」...

2人「生日日期」任1數字相同 王品牛排「炙燒鮑魚鮮蝦」限期免費吃

迎接西洋情人節與農曆新年雙節慶到來，也適逢台灣經典牛排代表「王品牛排」33周年，品牌以「經典・銘心」為題，全新推出「帶骨...

六福萬怡「開運回饋餐廳75折起」！還有節慶花禮優惠同步推出

馬年新春熱鬧登場，台北六福萬怡酒店搶先替旅遊與聚餐市場注入好運能量，推出結合餐飲優惠與節慶花禮的「開運迎春」企劃，從吃到送一次到位，讓春節前後不論是家族聚餐、好友相約，或是年節送禮，都能輕鬆安排、荷包優惠鐵定也更有感，一起來看看吧！

那些「爆紅跟倒閉都很突然」的排隊名店！不只「鯊魚咬吐司」 網友點名「這幾家」也是曇花一現

那些爆紅後又突消失的店！有網友PO出一張曾爆火的「連鎖早午餐名店」照片引起網友回憶，還有這幾家都被點名是「曇花一現」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。