萬客什鍋跨界出擊推全新品牌「豐生茶館」！招牌鍋物、草莓奶酥與茶飲統統有

深耕台式鍋物多年的「萬客什鍋」，正式推出全新品牌「豐生茶館」，已於12月24日起於台中北屯展開試營運。新店座落梅川東路五段，鄰近停車場、賣場與多家話題餐廳，生活機能成熟，也為區域餐飲版圖再添新亮點。

圖／豐生茶館提供

主食選擇成為「豐生茶館」的一大亮點，從香辣紅燒帶骨牛小排麵、私房銷魂紅燒肉飯套餐，到可個人享用的鍋物設計，壽喜燒、昆布鍋、剝皮辣椒鍋等口味一應俱全，延續萬客對湯頭與飽足感的堅持，讓茶館不只適合小憩，也能滿足正餐需求。

圖／豐生茶館提供

飲品則承襲萬客對風味層次的講究，除經典奶茶外，特別推出鍋煮灌奶系列與多款特色茶飲，如果韻普洱拿鐵、春露桂香奶綠、蜜柚青香氣泡茶等，從溫潤茶奶到清爽果香，讓飲品本身成為主角。

菜單同時涵蓋多時段需求，早餐時段供應脆皮蛋餅，其中打拋豬口味香辣酥脆、討論度高；甜點如雪絨草莓厚片，結合草莓奶酥與湯種吐司，酸甜濕潤，為整體用餐體驗畫下溫柔句點。更多新品與菜色待官方給大家滿滿驚喜囉！

圖／豐生茶館提供

圖／豐生茶館提供

圖／豐生茶館提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」