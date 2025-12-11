「12塊炸雞桶」500元有找！頂呱呱「雙12優惠」到週日 還有「2款夯品」買2送1

酷洛米粉絲暴動！ 黑萌可愛的KUROMI降臨客美多了，這次不搞怪直接變身成為日本客美多咖啡（KOMEDA'S Coffee）的淘氣店員，宣布推出「台灣限定KUROMI聯名」，自12月18日起至2026年3月8日止，限時進駐全台門市，並帶來了限定餐點、實用周邊和會員獨家抽獎活動，酷洛米控快筆記開跑時間！

2025-12-11 17:25