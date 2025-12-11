「12塊炸雞桶」500元有找！頂呱呱「雙12優惠」到週日 還有「2款夯品」買2送1
頂呱呱「炸雞桶」優惠再一波！迎接雙12，頂呱呱推出「雙12滿雞桶」500元有找，爽嗑12塊台式炸雞，還有兩款炸物買2送1，優惠統統點一輪。
繼雙11後，頂呱呱再推雙12優惠，即日起至12/14，「雙12滿雞桶」特價499元（原價750元），內含原味炸雞6塊和原味雞腿6支，另可以每塊+4元升級辣味炸雞，炸雞就要吃整桶才過癮。
此外，頂呱呱還加碼「呱呱包、辣味雞翅」買2送1，3個呱呱包特價140元，3支辣味雞翅特價118元。本優惠於全台頂呱呱門市開跑，而桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport門市除外。
頂呱呱 雙12狂吃大賞優惠資訊
活動期間：即日起～2025/12/14
優惠內容：
【雙12滿雞桶】特價$499（原價$750）
【呱呱包】買2送1 特價$140（原價$210）
【辣味雞翅】買2送1 特價$118（原價$177）
注意事項：桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport門市不適用
