快訊

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

行為不當？西班牙女子提早上班「屢勸不改」丟飯碗 告上法院吃癟

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「12塊炸雞桶」500元有找！頂呱呱「雙12優惠」到週日 還有「2款夯品」買2送1

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱炸雞桶」優惠再一波！迎接雙12，頂呱呱推出「雙12滿雞桶」500元有找，爽嗑12塊台式炸雞，還有兩款炸物買2送1，優惠統統點一輪。

餐點示意圖。圖／頂呱呱提供
餐點示意圖。圖／頂呱呱提供

繼雙11後，頂呱呱再推雙12優惠，即日起至12/14，「雙12滿雞桶」特價499元（原價750元），內含原味炸雞6塊和原味雞腿6支，另可以每塊+4元升級辣味炸雞，炸雞就要吃整桶才過癮。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

此外，頂呱呱還加碼「呱呱包、辣味雞翅」買2送1，3個呱呱包特價140元，3支辣味雞翅特價118元。本優惠於全台頂呱呱門市開跑，而桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport門市除外。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱 雙12狂吃大賞優惠資訊

活動期間：即日起～2025/12/14

優惠內容：

【雙12滿雞桶】特價$499（原價$750）

【呱呱包】買2送1 特價$140（原價$210）

【辣味雞翅】買2送1 特價$118（原價$177）

注意事項：桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport門市不適用

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

頂呱呱 炸雞

相關新聞

築間最新「喜辰港式茶餐廳」插旗台中！燒臘拼盤、三味燒賣必吃

旗下擁有多個品牌的「築間餐飲集團」，推出全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，由知名港點主廚黃義仁操刀，推出三味燒賣、...

「客美多咖啡 X 酷洛米」台灣限定聯名！ 4款夢幻餐點＋透卡盲袋附贈、「迷你玻璃杯」每店限量27個必搶

酷洛米粉絲暴動！ 黑萌可愛的KUROMI降臨客美多了，這次不搞怪直接變身成為日本客美多咖啡（KOMEDA'S Coffee）的淘氣店員，宣布推出「台灣限定KUROMI聯名」，自12月18日起至2026年3月8日止，限時進駐全台門市，並帶來了限定餐點、實用周邊和會員獨家抽獎活動，酷洛米控快筆記開跑時間！

「12塊炸雞桶」500元有找！頂呱呱「雙12優惠」到週日 還有「2款夯品」買2送1

頂呱呱「炸雞桶」優惠再一波！迎接雙12，頂呱呱推出「雙12滿雞桶」500元有找，爽嗑12塊台式炸雞，還有...

速食南霸天旗艦店版！「丹丹漢堡」大灣店遷址開幕 「超萌亮點」1次看 新推「丹丹獨家周邊」免費送

速食南霸天「丹丹漢堡」大灣店新開張！遷址後整個店面風格大翻新，充滿了吉祥物丹丹鳥的超萌身影，整體有別於以往門市令網友讚「丹丹之旗艦店系列」。

11點開搶訂位！ 漢來美食爆夯自助餐「島語」插旗桃園台茂 12月29日盛大開幕

桃園近期最受矚目的美食新亮點正式倒數登場！漢來美食旗下升級系自助餐品牌「島語」宣布進駐台茂購物中心6樓，將於 12月29日（週一）晚餐時段隆重開幕，帶來超過 200 道料理的豪華饗宴。官方也同步公布訂位資訊，自 12月11日 上午11:00 起開放電話與線上預約，勢必掀起一波訂位熱潮。

CoCo、UG「招牌手搖飲買1送1」！清心×浪浪別哭 聯名杯身傳遞溫暖

連鎖手搖飲「UG 樂己」將於12月13日正式插旗台北中山南西商圈，並預告品牌代言人「告五人」將於12月12日即將快閃門市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。