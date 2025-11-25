星巴克買一送一！本週連兩天「大杯買1送1」 年末必喝「太妃核果那堤」半價開喝

星巴克本週買一送一來了！星巴克迎接感恩節，連續兩天推出「大杯買1送1」，還沒半價喝過太妃核果那堤的朋友可要把握了。

圖／星巴克提供

星巴克「感恩相聚時刻 好友分享日」於11/27、11/28一連兩天開跑，活動當日11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

同樣提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用，詳情請見官網。

2025/11/27(四)~11/28(五)

圖／星巴克官網

星巴克 感恩相聚時刻 好友分享日

活動期間：2025/11/27、11/28 11:00-20:00

優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

注意事項：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料

