影后「周凡」入住過的飯店！台北中山「九昱希爾頓逸林酒店」推「逸林牛肉麵」限時買1送1

位於台北中山區的九昱希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）近期煥新登場，不僅門口燈飾煥然一新迎接連假氛圍，館內人氣餐廳 La Salle森酒吧 也推出重磅優惠！自即日起起至12月21日止，連續70天推出「逸林牛肉麵買一送一」活動，內用與外帶皆可享優惠，讓饕客一次滿足雙倍美味。

「逸林牛肉麵」以濃郁湯頭與軟嫩牛腱肉著稱，每碗售價580元（另收一成服務費），即使是贈送的那碗也同樣需加服務費。除了經典口味，10月限定的「開膛破肚牛雜麵」也同步登場，以獨特辛香風味征服老饕味蕾，成為秋季限定話題美食。

圖／取自 台北中山九昱希爾頓逸林酒店 粉絲團

值得一提的是，熱門影集《影后》曾在此酒店取景拍攝，劇中由楊謹華飾演的角色「周凡」入住場景就在這裡取鏡。隨著劇集榮獲第60屆金鐘獎五項大獎，話題熱度再度攀升，也讓九昱希爾頓逸林酒店成為影迷與饕客的雙重朝聖地。想同時感受星級飯店氛圍與經典美味？這波限時優惠可別錯過！

電話：02-6619-9999轉1621

圖／取自 台北中山九昱希爾頓逸林酒店 粉絲團

