不到一年喊卡！ Toyz台中火鍋店「鍋癮子」10／27起暫停營業　官方親曝：期待再相聚

知名直播主「Toyz（劉偉健）」去年在台中打造的港式火鍋品牌「鍋癮子」，自開幕以來話題不斷，不僅邀請徐乃麟、篠崎泫等人助陣宣傳，還以「Toyz套餐」掀起討論。然而，營運未滿一年，官方15日突在社群平台發布公告，宣布將於10月27日起暫時歇業，引發網友們熱議。

「鍋癮子」選址在台中七期惠中六街，主打花膠雞湯、麻辣雞煲、胡椒豬肚雞等港式湯底，自2025年1月正式開幕。不過，Toyz去年5月因販售大麻菸彈案入監服刑，火鍋店營運則交由女友篠崎泫接手，如今傳出暫停營業，外界也關注是否與其服刑狀況相關。

圖／翻攝鍋癮子IG

「鍋癮子」於IG官方公告中表示，為了提供更完善的用餐體驗，將於10月27日起暫時歇業，進行內部流程調整與空間優化，並感謝顧客支持，同時也強調：「期待再次與您相聚，共享一鍋暖心的美味。」

公告消息一出，不少粉絲感到惋惜留言表示「希望只是暫停一下」、「等你再開門！」、「還沒去吃就收了」、「要回來啊啊啊啊」、「椅子撐住啊」。

