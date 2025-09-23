豬排定食200元有找！福勝亭「感恩教師節」 不限身分「秀這張圖」即享「定食+副食199元、雙人套餐現省156元」還有8天
託教師節的福！福勝亭感恩教師節，特別推出期間限定「截圖優惠」，單人餐200元有找，雙人餐更現省156元，不限身分只要出示活動圖片都能使用！
不是老師也能優惠吃！福勝亭感恩教師節來了，即日起至9/30，憑活動圖片截圖至福勝亭門市消費，即可享「開運豬排定食+胡麻豆腐」單人餐特價199元（原價275元），或「開運豬排定食+和風咖哩雞肉定食+芝麻牛蒡絲+飲料兩杯」雙人餐特價399元（原價555元）。
特別一提的是，本次優惠不限教師身分，凡出示活動圖片即可參與，且活動期間內不限次數，內用/外帶皆適用。
福勝亭 感恩教師節
活動期間：即日起～2025/9/30
優惠內容：活動期間至門市出示活動截圖即享「開運豬排定食+胡麻豆腐」單人餐特價199元（原價275元）、「開運豬排定食+和風咖哩雞肉定食+芝麻牛蒡絲+飲料兩杯」雙人餐特價399元（原價555元）
注意事項：活動僅限內用/外帶，外送及線上訂餐不適用；優惠組合餐點固定，不得換菜
