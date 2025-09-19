快訊

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

樺加沙逼近「不排除達強颱」 氣象署估最快周日海警、下周一陸警

超佛心！ 捐血就送鹿港「新口味蛋黃酥」 250CC換1盒6入蛋黃酥、2場次曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
捐血就送蛋黃酥感恩活動。圖／新口味食品行
捐血就送蛋黃酥感恩活動。圖／新口味食品行

被在地人封為「一生必吃」的鹿港名店 「新口味食品行」 ，今年再度推出溫暖回饋活動，只要捐血就能免費拿蛋黃酥。民眾只要捐出 250CC就送1盒（6入）、500CC就送2盒，誠意滿滿。

「新口味」第二代王裕誠表示，父親因病在彰化基督教醫院急救時，曾輸了超過1萬CC的血液，才成功挽回一命，因此全家希望透過活動感恩回饋，並呼籲更多人加入捐血行列。雖然手工產能有限，每年中秋訂單都早早爆滿，但依舊堅持在檔期舉辦捐血送蛋黃酥，將感恩化為行動。

圖／新口味食品行提供
圖／新口味食品行提供

．「捐血就送蛋黃酥」時間地點公開：

第一場、鹿港公會堂：9月25日（上午10點至下午4點），結合「鹿港時代」進駐及展榮商行、義和小鋪、鄭玉珍餅鋪、麵麵茶茶等在地品牌，民眾捐血除了能拿蛋黃酥，還有機會帶走在地伴手禮。

第二場、彰化基督教醫院：9月30日（上午10點至下午4點），已經邁入第3年舉辦，每場同樣準備220盒蛋黃酥，成為不少人固定「捐血＋拿名店蛋黃酥」的暖心行程。

捐血就送蛋黃酥感恩活動。圖／新口味食品行
捐血就送蛋黃酥感恩活動。圖／新口味食品行

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

鹿港 蛋黃酥

相關新聞

超佛心！ 捐血就送鹿港「新口味蛋黃酥」 250CC換1盒6入蛋黃酥、2場次曝光

超佛心！ 鹿港「新口味蛋黃酥」捐血就送 250CC換1盒蛋黃酥、2場次曝光

香港茶餐廳快閃登台！美心月餅Ｘ珍煮丹3款限定飲品「只送不賣」

承襲超過半世紀、來自香港的「美心月餅」，今年在台灣首次以「港風情懷」為靈感復刻場景，打造限定快閃店「美心月餅・霓虹茶月」...

「海底撈10週年」免費送肥牛券！還有隨機抽「整桌免費吃」加碼雪糕買1送1

知名火鍋品牌「海底撈」邁入十週年，特別推出全台感恩活動，邀請撈粉一同歡慶。9月22日當天，全台門市同步舉辦「免單抽獎」活動，每10桌就有1桌幸運免費，全台最高送出10組免單名額，讓顧客邊吃鍋邊拚手氣，享受周年慶的熱鬧氛圍。

獨／豬價漲不停！彰化90年老店「阿泉爌肉飯」撐不住 宣布10月起漲5元

豬源短缺、加上先前颱風襲台，造成豬肉價格成本節節高升，也讓小吃業者大喊吃不消！彰化在地經營超過90年的爌肉飯名店「阿泉爌...

花蟹、牛舌、軟殼蟹吃到飽！「3大Buffet餐廳」推新菜 再抽日本機票

品項眾多的Buffet，一直是許多民眾喜愛的聚餐選擇。欣葉日本料理自即日起推出秋季全新主題「秋巡東北・從餐桌啟程」，以日...

拿坡里「烏魚子披薩買大送大、10塊雞390」！肯德基「套餐58折起」

「拿坡里」本次推出一系列優惠方案，包括新品「金賞烏魚子披薩」買大送大，還有「10塊炸雞桶390元」等不同優惠；「肯德基」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。