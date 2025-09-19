超佛心！ 捐血就送鹿港「新口味蛋黃酥」 250CC換1盒6入蛋黃酥、2場次曝光
被在地人封為「一生必吃」的鹿港名店 「新口味食品行」 ，今年再度推出溫暖回饋活動，只要捐血就能免費拿蛋黃酥。民眾只要捐出 250CC就送1盒（6入）、500CC就送2盒，誠意滿滿。
「新口味」第二代王裕誠表示，父親因病在彰化基督教醫院急救時，曾輸了超過1萬CC的血液，才成功挽回一命，因此全家希望透過活動感恩回饋，並呼籲更多人加入捐血行列。雖然手工產能有限，每年中秋訂單都早早爆滿，但依舊堅持在檔期舉辦捐血送蛋黃酥，將感恩化為行動。
．「捐血就送蛋黃酥」時間地點公開：
第一場、鹿港公會堂：9月25日（上午10點至下午4點），結合「鹿港時代」進駐及展榮商行、義和小鋪、鄭玉珍餅鋪、麵麵茶茶等在地品牌，民眾捐血除了能拿蛋黃酥，還有機會帶走在地伴手禮。
第二場、彰化基督教醫院：9月30日（上午10點至下午4點），已經邁入第3年舉辦，每場同樣準備220盒蛋黃酥，成為不少人固定「捐血＋拿名店蛋黃酥」的暖心行程。
