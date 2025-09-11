中秋訂單全滿！ 「不二坊蛋黃酥」9／14起連休19天」 把握「最後4天」現場限量開賣

備戰中秋節搶購潮！ 繼新北板橋名店「小潘蛋糕坊」宣布中秋前夕大休22天後，彰化知名蛋黃酥名店「不二坊」(昨)也在粉專公告，將自9/14起至10/2，暫停販售共19天，僅剩10/3至10/6，最後4天開放門市現場購買。

不二坊自8/23開放中秋電話預購，短短6天內就宣告訂單全滿，已完成電話預約的顧客，仍可依照原訂時間前往取貨，業者也提醒取貨時需「敲鐵捲門」，並告知取貨人姓名、電話與數量，才能順利領到。

圖／翻攝不二坊- 僅此一家別無分店FB

尚未搶到的人注意了！唯一機會就是等到10/3至10/6，中秋節前夕不二坊將於門市開放現場排隊購買蛋黃酥與鳳梨酥，僅剩這4天能入手，勢必再度掀起排隊人潮。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，中秋節電話預購已全滿，預告連休19天備戰。本報資料照片

