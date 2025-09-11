中秋訂單全滿！ 「不二坊蛋黃酥」9／14起連休19天」 把握「最後4天」現場限量開賣
備戰中秋節搶購潮！ 繼新北板橋名店「小潘蛋糕坊」宣布中秋前夕大休22天後，彰化知名蛋黃酥名店「不二坊」(昨)也在粉專公告，將自9/14起至10/2，暫停販售共19天，僅剩10/3至10/6，最後4天開放門市現場購買。
不二坊自8/23開放中秋電話預購，短短6天內就宣告訂單全滿，已完成電話預約的顧客，仍可依照原訂時間前往取貨，業者也提醒取貨時需「敲鐵捲門」，並告知取貨人姓名、電話與數量，才能順利領到。
尚未搶到的人注意了！唯一機會就是等到10/3至10/6，中秋節前夕不二坊將於門市開放現場排隊購買蛋黃酥與鳳梨酥，僅剩這4天能入手，勢必再度掀起排隊人潮。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言