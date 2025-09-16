宛宛兒叫外送便當 嘆價格「跟薪水不成比例」：普通老百姓吃不起

薪資跟不上物價！網紅宛宛兒常透過社群分享日常，15日於IG限時動態曬出便當菜色，份量看來不少，但她曝光加上外送費後的價格，直呼「這麼貴！」

宛宛兒表示她外送叫了三寶飯，從她分享的照片看來份量不少，她同時公布價格，透露便當加上外送費共花費171元，驚呼「現在怎麼這貴？」並直言：「我真的是一般普通老百姓吃不起耶。」

宛宛兒坦言物價跟薪水真的很不成比例，並嘆：「難怪現在大家都沒有錢是沒有辦法存錢」。