快訊

無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

落網了！沙鹿情殺命案「17歲凶嫌44秒狂砍逾30刀」女大生血跡四濺喪命

對抗川普專業戶？紐時分析因為這些理由：大陸在貿易戰得以「不先低頭」

聽新聞
0:00 / 0:00

宛宛兒叫外送便當 嘆價格「跟薪水不成比例」：普通老百姓吃不起

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
網紅宛宛兒。圖／擷自IG／wan_wan_720
網紅宛宛兒。圖／擷自IG／wan_wan_720

薪資跟不上物價！網紅宛宛兒常透過社群分享日常，15日於IG限時動態曬出便當菜色，份量看來不少，但她曝光加上外送費後的價格，直呼「這麼貴！」

宛宛兒表示她外送叫了三寶飯，從她分享的照片看來份量不少，她同時公布價格，透露便當加上外送費共花費171元，驚呼「現在怎麼這貴？」並直言：「我真的是一般普通老百姓吃不起耶。」

宛宛兒坦言物價跟薪水真的很不成比例，並嘆：「難怪現在大家都沒有錢是沒有辦法存錢」。

網紅宛宛兒。圖／擷自IG／wan_wan_720
網紅宛宛兒。圖／擷自IG／wan_wan_720

相關新聞

還有15天！三商巧福「原汁牛肉麵+飲料」限店特價159元 「番茄子排麵、1人氣飯食」推優惠 加碼抽「10碗免費牛肉麵」

繼限時特價後，三商巧福新門市開幕再推「原汁牛肉麵、咖哩雞肉飯」優惠，搭配飲料139元起；還有新品「...

現賺1980！穿「比基尼」吃火鍋送「大龍蝦拼盤」　海灘褲也適用

馬辣集團旗下新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」自即日起至10月12日期間，推出「比基尼龍蝦趴」，凡穿著比基尼或海灘褲入場用餐，並...

麥當勞買一送一！免費「麥脆鷄腿、蘋果派」吃起來 熱血捲袖「大麥克、金選美式」請你吃

麥當勞買一送一！麥當勞APP全球版推出最新優惠，買新品套餐免費贈「麥脆鷄腿」、單點麥克鷄塊現折19元等統統有，還有夏季優惠券省荷包到10/7。

天母人吃了20年！在地名店「老地方牛肉麵」即起歇業 網友懷念「1好滋味」：比南機場好吃

天母排隊名店「老地方牛肉麵」在今(15)日於臉書貼出公告，宣布結束營業，有常客措手不及表示「忘記去吃最後一次」。

2025米其林必比登美食｜北到南精選８家必吃餐廳小吃，吃遍台灣經典風味！

每次米其林必比登名單一出，對小編來說就是一份新的美食任務清單！這次小編特地挑了 8 家從台北一路到高雄的米其林必比登推薦店家，有傳統小吃、經典便當、台菜餐廳，也有地方特色的麵食與羊肉湯。每一家小編都想親自走訪，不只是為了拍照打卡，更是要好好感受那一口讓人念念不忘的味道。

高CP值還有兒童遊樂區！基隆人氣火鍋店熄燈 粉絲不捨：好可惜

基隆人哭哭！位於基隆安樂區的人氣火鍋店「湯之城 安樂店」因租約到期，自9月14日起正式熄燈。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。