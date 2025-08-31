快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

一碗1500元！巨無霸「滿漢五福牛肉麵」重2.8公斤　吃得到5種肉

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麟德殿牛肉麵提供有「牛三寶麵」、「半筋半肉麵」、「牛尾牛肚麵」等多種麵食。記者陳睿中／攝影
麟德殿牛肉麵提供有「牛三寶麵」、「半筋半肉麵」、「牛尾牛肚麵」等多種麵食。記者陳睿中／攝影

看好民眾對於牛肉麵的喜愛，築間餐飲集團推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，提供有炙烤熟成羽下牛排麵、炙烤厚切牛舌麵、牛三寶麵等多款麵食，同時店內還攜手南投三億茶行旗下「山倍烘焙專門茶飲店」，同步供應20餘款的烘焙茶飲，讓民眾可以一次享受牛肉麵與手搖飲的雙重享受。

「麟德殿牛肉麵」首間門市鄰近條通商圈，主打以「傳統×創新」規劃有11款湯麵，還有乾麵、原盅燉湯、滷味、涼菜、主廚單品等多樣化餐點。湯底設計紅燒、清燉，標榜使用牛大骨與多種蔬果熬煮8小時而成，並使用多種肉品部位，呈現豐富口感。其中「滿漢五福牛肉麵」，一次可吃得到炙烤羽下牛、牛腱心、牛尾、牛筋與牛肚等5個部位，加上大份量的湯底與麵條，總重達2.8公斤，可供3～4人分食，每份1,500元。

除此之外，還有正常個人尺寸的「炙烤熟成羽下牛排麵」、「炙烤厚切牛舌麵」、「牛三寶麵」、「半筋半肉麵」、「牛尾牛肚麵」、「牛肉麵」等品項，每份220～420元起。另外也有「胡椒豬肚軟排骨麵」、「老火干貝舒肥雞麵」、「招牌紅油臭豆腐乾拌麵」及「麻醬乾拌麵」等特色麵食，滿足不同消費者的喜好，每碗70元起。原盅燉湯部份，則提供松露竹笙、剝皮辣椒雞、老火干貝等7種口味，每份150～160元。其他亦有多款涼菜與滷味，增添餐桌豐富性。

麟德殿牛肉麵另一特色，就是跨界攜手南投百年茶廠三億茶行旗下「山倍烘焙專門茶飲店」，在店內提供20餘款烘焙茶飲，品項囊括西瓜焙烏龍、焙焰琥珀珠奶茶、玉條花韻烏龍茶等口味，帶給顧客更完整的餐飲體驗。

重達2.8公斤，可供3～4人分食的「滿漢五福牛肉麵」，每份1,500元。記者陳睿中／攝影
重達2.8公斤，可供3～4人分食的「滿漢五福牛肉麵」，每份1,500元。記者陳睿中／攝影
招牌紅油臭豆腐乾拌麵，每碗90元起。記者陳睿中／攝影
招牌紅油臭豆腐乾拌麵，每碗90元起。記者陳睿中／攝影
麟德殿牛肉麵攜手「山倍烘焙專門茶飲店」，提供二十餘款的特色手搖飲品。記者陳睿中／攝影
麟德殿牛肉麵攜手「山倍烘焙專門茶飲店」，提供二十餘款的特色手搖飲品。記者陳睿中／攝影
麟德殿牛肉麵提供多樣化的自選滷味選擇。記者陳睿中／攝影
麟德殿牛肉麵提供多樣化的自選滷味選擇。記者陳睿中／攝影
針對不吃牛肉的民眾，店內也設計「胡椒豬肚軟排骨麵」、「老火干貝舒肥雞麵」等品項。記者陳睿中／攝影
針對不吃牛肉的民眾，店內也設計「胡椒豬肚軟排骨麵」、「老火干貝舒肥雞麵」等品項。記者陳睿中／攝影

牛排 奶茶 牛肉麵 臭豆腐

延伸閱讀

十大無咖啡因茶飲排行出爐！喝茶也能安心好眠

首次跨足中餐領域 築間推出牛肉麵新品牌「麟德殿」

MLB／東園國小訪巨人主場有「冠軍規格」 返台前大啖牛肉麵慶功

小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

相關新聞

「台灣松屋」吃得到台式蛋餅！銅板價開吃「4款早餐蛋餅」 兩種「燒肉午間套餐+副食」只要175元

台灣松屋有賣早餐蛋餅！來自日本的連鎖快餐「松屋」最新推出時段限定「早、午餐」，有台灣人經典早餐「蛋餅」及175元午間套餐，兼具美味與CP值。

一碗1500元！巨無霸「滿漢五福牛肉麵」重2.8公斤　吃得到5種肉

看好民眾對於牛肉麵的喜愛，築間餐飲集團推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，提供有炙烤熟成羽下牛排麵、炙烤厚切牛舌麵、牛三寶麵等...

平日限定4人同行爽嗑！福容台北福粵樓推「999元吃到飽」 41道港點熱炒任你夾

平日限定爽嗑！福容台北福粵樓推「999元吃到飽」 41道港點熱炒任你夾

港澳味登台！Q Burger推「正宗豬扒包、XO炒泡麵」　摩斯漢堡迎中秋祭出「月見新品」

港澳味登台！Q Burger推「正宗豬扒包、XO炒泡麵」　摩斯漢堡迎中秋祭出「月見新品」

4人同行1人免費！台北萬豪Garden Kitchen滿千再抽百萬豪禮

迎接10周年，被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月30日推出「和...

4人同行1人免費！ 台北萬豪「和風夏宴」千元有找吃到飽 松葉蟹腳、靜岡抹茶甜品無限爽吃

4人同行1人免費！ 台北萬豪「和風夏宴」千元有找吃到飽 松葉蟹腳、靜岡抹茶甜品無限爽吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。