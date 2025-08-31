一碗1500元！巨無霸「滿漢五福牛肉麵」重2.8公斤　吃得到5種肉

看好民眾對於牛肉麵的喜愛，築間餐飲集團推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，提供有炙烤熟成羽下牛排麵、炙烤厚切牛舌麵、牛三寶麵等多款麵食，同時店內還攜手南投三億茶行旗下「山倍烘焙專門茶飲店」，同步供應20餘款的烘焙茶飲，讓民眾可以一次享受牛肉麵與手搖飲的雙重享受。

「麟德殿牛肉麵」首間門市鄰近條通商圈，主打以「傳統×創新」規劃有11款湯麵，還有乾麵、原盅燉湯、滷味、涼菜、主廚單品等多樣化餐點。湯底設計紅燒、清燉，標榜使用牛大骨與多種蔬果熬煮8小時而成，並使用多種肉品部位，呈現豐富口感。其中「滿漢五福牛肉麵」，一次可吃得到炙烤羽下牛、牛腱心、牛尾、牛筋與牛肚等5個部位，加上大份量的湯底與麵條，總重達2.8公斤，可供3～4人分食，每份1,500元。

除此之外，還有正常個人尺寸的「炙烤熟成羽下牛排麵」、「炙烤厚切牛舌麵」、「牛三寶麵」、「半筋半肉麵」、「牛尾牛肚麵」、「牛肉麵」等品項，每份220～420元起。另外也有「胡椒豬肚軟排骨麵」、「老火干貝舒肥雞麵」、「招牌紅油臭豆腐乾拌麵」及「麻醬乾拌麵」等特色麵食，滿足不同消費者的喜好，每碗70元起。原盅燉湯部份，則提供松露竹笙、剝皮辣椒雞、老火干貝等7種口味，每份150～160元。其他亦有多款涼菜與滷味，增添餐桌豐富性。